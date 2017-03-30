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30.03.2017 , № 36 от 30 марта 2017 г. Цитируя европейцев В МИНУВШИЕ выходные представители всех стран Евросоюза собрались в Риме, чтобы отпраздновать 60-летие Римского договора. Юбилейному саммиту как основному событию празднования организаторы старались придать как можно более помпезный вид. Но мероприятие прошло довольно заурядно. После небольшой дискуссии лидеры 27 государств подписали декларацию о приоритетах Евросоюза. Фактически эта декларация призвана определять будущее Европы после Brexitа.

Канцлер Германии Ангела Меркель, общаясь с местными журналистами, заявила, что, по ее мнению, Евросоюз «не все сделал хорошо» в своей политике, однако у Европы еще есть время, чтобы исправить допущенные ошибки как во внутренней, так и во внешней политике. «Но все незавершенные дела мы должны завершить сейчас. Для этого у нас есть хорошие предпосылки», – говорила Меркель итальянскому телеканалу RAI.

Наиболее объективные обозреватели, комментируя ее заявления о просчетах в миграционной и валютной политике Евросоюза, язвили, что канцлер явно дает задний ход. А то, что ЕС допустил немало ошибок, совершенно верно. Среди самых крупных, по мнению европейцев, – организация государственного переворота в Киеве и безоглядная поддержка пронацистского режима, грубо попирающего права человека, собственную Конституцию, многие законы и саму основу государственности.

Вспомнили и о том, что летом 2016 года бывший премьер-министр Британии Тони Блэр признался в ошибках, связанных с вторжением в Ирак.



СОВЕРШЕННО неожиданным событием стал визит в Москву кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Встречаясь с депутатами Госдумы и журналистами, она сделала ряд важных заявлений.

Соединенным Штатам нужен военный конфликт в Европе, в связи с чем Вашингтон намерен вооружить Украину, заявила Ле Пен, выступая в Госдуме. Для этого, считает она, Штаты и подтягивают Украину в НАТО, чему не препятствуют ЕС и французское руководство в частности. Действия последнего политик решительно осудила, заявив, что не разделяет его официальную позицию в украинском вопросе, посетовав на несамостоятельность Франции в международных делах.

На заседании комитета Госдумы по международным делам Ле Пен рассказала о своем видении отношений Москвы и Парижа и перспективах их взаимодействия, в частности по борьбе с терроризмом и фундаментализмом.

«Франция уже несет тяжелое бремя в борьбе с исламским фундаментализмом, и Россия вносит неоспоримый вклад в то, чтобы побороть этот фундаментализм. Я думаю, что для того, чтобы побороть эти вызовы, наши две нации должны объединить усилия и дать им достойный отпор, – отметила политик. – Если мы не положим конец вербовке на будущее, наша борьба с терроризмом будет похожа на попытки вычерпать море кофейной ложечкой».

«Что касается ситуации в Украине, я была одним из немногих политиков во Франции, которые отстаивали собственную точку зрения по этой стране. Я всегда указывала на неоднозначную роль, которую сыграл Евросоюз в развитии и углублении этого конфликта», – заявила Ле Пен. По ее мнению, в своей оценке она была не одинока, однако с началом предвыборной кампании некоторые ее единомышленники изменили позицию из конъюнктурных соображений.

«Сегодня в Украине мы вынуждены иметь дело с правительством, которое незаконно пришло к власти в результате революции на Майдане и теперь подвергает гражданское население бомбардировкам в Донецке и Луганске. Это военное преступление, что должно было бы вызвать крайнее возмущение у всех защитников прав человека, которых мы сегодня постоянно слышим с совсем другими заявлениями во французских СМИ», – подчеркнула Ле Пен.



По сообщениям зарубежных СМИ.

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