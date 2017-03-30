30.03.2017 , № 36 от 30 марта 2017 г.

Много сулят, да мало дают



УЖЕ два месяца животноводы Украины в ожидании даже не самих бюджетных дотаций, обещанных правительством вместо спецрежима, а хотя бы информации об условиях их распределения. Сельхозпроизводители продолжают платить НДС и ждать.

Это вынудило аграриев в лице своих представителей профильных ассоциаций – Всеукраинского аграрного совета (ВАС), Ассоциации производителей молока, Ассоциации «Свинари Украины», НАСУ «Укрцукор» и других – вновь обратиться к министру финансов Александру Данилюку с просьбой, с одной стороны, доработать проект формулы распределения дотаций, с другой – наконец запустить этот процесс.

В обращении аграриев говорится, что указанный проект подготовлен без учета требований Налогового кодекса Украины и Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», поскольку в обоих предусмотрено, что расчет бюджетной дотации должен осуществляться пропорционально уплаченным сельхозпроизводителями сумм НДС по всем видам деятельности по производству сельскохозяйственной продукции.

Но в проекте приказа Минфина по форме приложения к декларации заложен другой порядок расчета. «Если принять приказ в предложенном виде, большинство сельхозпроизводителей потеряют право на законные дотации», – отметил на Х международном молочном конгрессе заместитель председателя ВАС Михаил Соколов.

Напомним: отмена спецрежима была одним из обязательных пунктов требований МВФ. Согласно следующему обязательному пункту МВФ, в мае в Украине должен быть запущен рынок земли. По мнению экспертов и аграриев, такой быстрый запуск рынка заставит животноводов отказаться от бизнеса в пользу более выгодных отраслей, так как при сегодняшней конъюнктуре рынка для покупки земли животноводам придется вырезать свои стада.

Стоит отметить, что процесс возрождения молочного скотоводства в Украине займет 10-15 лет. Таким образом, Украина может в ближайшее время остаться без собственного молока и мяса.



Беда одна не ходит



В ПОСЛЕДНЕЕ время Украинское животноводство несет все больше потерь от африканской чумы свиней. А на пороге уже новая напасть – заразный узелковый (нодулярный) дерматит (ЗУД) крупного рогатого скота. По мнению экспертов FAO, особенно опасный период возможного распространения вируса ЗУД ожидается на этой неделе. Считанные дни остались до периода лета насекомых, а они являются основными переносчиками возбудителей высококонтагиозных и экономически убыточных заболеваний животных.

«Основная опасность ЗУД в скорости распространения, которое происходит скачкообразно на значительные расстояния за счет переносчиков, бесконтрольного перемещения животных, контаминированных кормов, предметов ухода, транспортных средств и тому подобное. Например, в Израиле скорость распространения вируса ЗУД достигла 130 километров в сутки. Вакцинацию следует проводить, когда вирус будет на расстоянии более 200 километров от границ страны, в противном случае следует ожидать летального исхода», – отметил Исраэль Пасваль, ветеринар и корпоративный эксперт по гинекологии животных.

Украинские аграрии давно били тревогу по этому поводу. И вот радостное известие: Госпродпотребслужба Украины сообщила о запланированной закупке 100 тысяч доз вакцин от ЗУД.

«Приятно, что средства на вакцину против ЗУД найдены, – комментирует ситуацию ветврач Ассоциации производителей молока (АПМ) Игорь Присяжнюк. – Но на семинаре, организованном FAO с целью подготовки стран Европы к экзотической болезни КРС, эксперты пришли к выводу, что начинать процесс вакцинации после первой вспышки болезни в стране поздно, ведь в течение двухнедельного инкубационного периода инфекция уже распространится. Поэтому надеемся, что найденные средства как можно быстрее превратят в фактический запас вакцины и начнут процесс вакцинации. Напомню, что разработка инструкции против ЗУД завершилась еще месяц назад, согласована с Министерством аграрной политики Украины и передана на согласование в другие министерства. Надеюсь, что в течение нескольких недель она уже будет официально представлена».

Заметили эту временную вилку? Опасный период возможного распространения вируса ЗУД ожидается на этой неделе, а инструкция против ЗУД может быть представлена (в лучшем случае) в течение нескольких недель.



Неприятная перспектива



ПО ОЦЕНКЕ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировое производство зерновых в 2016 году составило 2600 миллионов тонн, что на 66,2 миллиона (2,6 процента) больше, чем по результату 2015 года. Производство зерновых в Украине, как сообщается, составило 65,4 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с тем же периодом на 9 процентов. При этом непосредственно валовые сборы пшеницы, напротив, сократились на 2 процента до 26,0 миллиона тонн.

По информации FAO, в Украине совокупные площади под озимыми зерновыми в текущем сезоне составили 6,1 миллиона гектаров, снизившись на 1 процент в сравнении с прошлым годом. Как уже сообщалось, к концу зимы около 80 процентов посевов находились в хорошем либо удовлетворительном состоянии.

Таким образом, по итогу 2017 года аналитики FAO прогнозируют снижение валовых сборов пшеницы в Украине на 4 процента до 25 миллионов тонн. А ведь это наша основная статья экспорта сельхозпродукции.

По сообщениям информагентств подготовил Илья АЛЕКСАНДРОВИЧ.