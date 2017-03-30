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Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Просто законное воровство – и никакого сепаратизма

30.03.2017 , № 36 от 30 марта 2017 г. Народ и власть Чем интересны украинские реалии? Прежде всего тем, что на фоне политического тоталитаризма, жесткого преследования за мнение, отличающееся от «официальной линии», в стране царит полный экономическо-коррупционный плюрализм. То есть можно смело обвинить власть в воровстве. И со своей стороны власть никак это не опровергает, не тащит обвинителей в суд, чтобы доказать свою невиновность и наказать «клеветников». С другой стороны, и органы, которые обязаны проверять информацию о коррупции, никак не реагируют на сигналы и не проверяют информацию о коррупционных схемах, не мешая власти воровать и дальше. ВОТ, например, член «Антикоррупционной инициативы» Днепра депутат горсовета Сергей Суханов ежемесячно публично озвучивает цифры, сколько и где было украдено на тендерах городского совета за каждый месяц. И с одной стороны его никто не обвиняет в клевете (видимо, тяжба бесперспективна, так как изложенные факты правдивы), с другой – и мер никаких к тем, кого он обвиняет, не принимается.

Так, например, в отчете группы значится, что за январь 2017 года за счет махинаций при проведении тендеров из городского бюджета Днепра было украдено три миллиона гривен. Ну а далее по пунктам расписано, сколько и где было украдено.

Так, департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета провел тендер на услуги по сбросу бытовых отходов. Меньшее предложение составило 1,008 миллиона гривен, но выиграла фирма с предложением 1,708 миллиона гривен. Департамент благоустройства и инфраструктуры провел тендер на прокладку системы водоснабжения Сурско-литовского кладбища и дома на проспекте Богдана Хмельницкого, 175. Меньшее предложение здесь составило 1,881 тысячи гривен, но каким-то чудом выиграла фирма с предложением 2,043 тысячи гривен.

Депутат, правда, говорит, что по всем выявленным фактам были переданы обращения в правоохранительные органы, и на сегодняшний день под руководством прокуратуры органы полиции проводят соответствующее разбирательство, но никаких громких процессов по этим фактам так и не последовало.

А на днях на пресс-конференции депутат уже озвучил цифры «индекса воровства» за февраль. По его словам, в феврале на тендерах Днепровского горсовета было украдено уже 5,4 миллиона гривен. «Активисты «Антикоррупционной инициативы» проанализировали 65 тендеров, которые были проведены Днепровским горсоветом в феврале. Тендеры были проведены на общую сумму 18,5 миллиона гривен, из которых 5,4 миллиона гривен было украдено», – подчерк­нул Сергей Суханов.

Ну и далее по пунктам. Департамент благоустройства и инфраструктуры провел тендер на создание проектной документации по ремонту Амурского моста. Наименьшее предложение было 959 тысяч гривен. Одобрили предложение в 1,91 миллиона гривен. То есть только здесь было украдено более 900 тысяч гривен. КП «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог» провело тендер по закупке двух автомобилей с самосвальной платформой и разгрузкой на три стороны. Наименьшее предложение – 1,939 млн гривен за автомобиль. Купили за три миллиона 712 тысяч гривен. То есть 1,7 млн гривен было украдено из городского бюджета. На двух тендерах по закупке дизтоплива из бюджета «увели» 205 тысяч гривен. КП «Днепрводоканал» на закупках природного газа переплатило почти 400 тысяч гривен.

А вот история ремонта Нового моста над Днепром. «Можно сказать, что секретарь Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов подарил этот тендер своему папе на День рожденья. Это почти 170 миллионов гривен. Но мост – это специфический объект, и его папа Дмитрий Мишалов понял, что сделать его не сможет. Мишалов-старший перепродал этот тендер другой фирме за откат в 20 процентов. Я считаю, что Новый мост станет мертвым долгостроем, как и метро Днепра», – сказал депутат.

Всего же за время работы «Антикоррупционной инициативы» было выявлено хищений бюджетных средств на общую сумму более 600 миллионов гривен.

Сколько чиновников понесли наказание? Да ни сколько! Где-то идут какие-то разбирательства, которые в конечном итоге исчезают за горизонтами уже новых фактов коррупции разного уровня.

Думаю, антикоррупционные комитеты просто не правильно строят свою работу. Нужно к каждому факту добавлять вывод типа «украл столько-то по указке из Москвы»; «Присвоил столько-то по заданию ФСБ»; «нагрел государство на такую-то сумму с признаками сепаратизма». Вот тогда государство и включает несколько работающих статей УК. Иначе никаких действий в отношении «эффективной филатовской команды» со стороны государства так и не последует.

Ведь про офшоры главы государства так никто и не вспоминает из тех, кто должен разбираться в этой проблеме. А все почему? Потому что никакого сепаратизма в этом нет! Просто законное воровство!

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