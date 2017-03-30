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Главная / ДИСКУССИЯ / МиГ переименовали в ХЛАМ

30.03.2017 , № 36 от 30 марта 2017 г. Накануне 1 апреля Недели две назад президент Украины Петр Порошенко, пребывая в славном городе Запорожье, заявил, что Украина будет создавать собственный многоцелевой истребитель. КАК сообщил еженедельник IHS Jane 360, эскиз боевой машины был представлен главе государства в ходе его визита в конструкторское бюро «Ивченко-Прогресс». Как предполагает издание, истребитель будет иметь сильное сходство с

МиГ-29(?), но с бортовыми системами не российского производства.

Одно из основных различий между новым украинским самолетом и оригинальным МиГ-29 – двигатель и электроника как западного, так и украинского производства. В каких соотношениях, не указывается. Видимо, стоп-сигналы будут точно украинские. А двигатель новой конструкции с использованием новейших композитных материалов – вообще база для концепции нового самолета.

«Мы скоро сможем создать наш собственный авиационный двигатель для истребителя, – с гордо­стью заявил Порошенко. – Украина является одной из пяти стран мира, способных самостоятельно разрабатывать авиационные двигатели». Ура!

О ТОМ, насколько хороши летательные аппараты сугубо украинского производства, можно судить по информации, поступившей из Хорватии. Местные пилоты не могут поднять в небо самолеты МиГ-21, отремонтированные и модернизированные в Украине, сообщает хорватское издание Jutarnji List.

16 марта во время учебного полета МиГ-21 хорватских ВВС пилот внезапно начал паниковать, крича по радио: «Падаю, как кирпич!» Как выяснили журналисты, в самолете просто отказал двигатель, и только мастерство пилотов, которым удалось его перезапустить, спасло их от смерти, а машину от уничтожения. Министерство обороны страны не подтвердило и не стало отрицать остановку двигателя во время полета, но отметило, что технические проблемы действительно имели место.

Однако уже 17 марта хорватский президент Колинда Грабар-Китарович, посетив с внеплановым визитом базу ВВС под Загребом, где ознакомилась с состоянием МиГов, высказалась об украинских истребителях резко и коротко: «Хлам!» Оказалось, что не все летательные аппараты, поступившие из Украины, и летать-то способны. Из 12 истребителей лишь четыре могут хоть как-то подниматься в воздух, но эксплуатировать их опасно. Случай с заглохшим в полете двигателем это наглядно доказывает.

Дополнительно местные СМИ сообщают, что, по признанию начальника штаба вооруженных сил, проблемы с украинской техникой наблюдаются еще с 2015 года, когда Хорватия начала получать самолеты из Украины. То есть можно констатировать, что это МиГи «послемайданного разлива», вернее, собраны в стране окончательно победившего достоинства. А может, хорваты чего не поняли, наоборот, окончательно избавившейся от всякого достоинства. Пойди пойми этот украинский язык на берегах Адриатики.



ЕЩЕ в марте прошлого года Jutarnji List писал, что у военной полиции Хорватии возникли подозрения по поводу полученных ВВС Хорватии из Украины истребителей МиГ-21 в рамках контракта, подписанного в июле 2013 года с предпри­ятием «Укрспецэкспорт» на сумму 133 миллиона долларов. Возникло предположение, что эти МиГ-21 не являются оригинальными машинами, а собраны из запчастей, купленных в других странах. Когда правоохранительные органы осмотрели машины, оказалось, что на полученных самолетах перебиты серийные номера, а номера запчастей не соответствуют приложенной документации; капитальный ремонт машин вообще не выполнялся. Тогда предприятие «Одесавиаремсервис», где прошли переоснащение самолеты, посещал министр обороны Хорватии. Его удалось убедить, что производство запчастей для самолетов еще не освоили на Малой Арнаутской.

Хорватские власти вспомнили еще об одном контракте стоимостью всего 17 миллионов евро на закупку пяти истребителей и ремонт еще семи

МиГ-21. Столь дешевый контракт оказался чисто коррупционным. Купленные на халяву самолеты на самом деле были на пять лет старше, чем указывалось в документах. Да и ремонт был выполнен чисто косметический, в связи с чем действующий президент призвала расследовать условия этого контракта.

Напомним, что серийное производство МиГ-21 началось в 1949 году, а уже к концу 1990-х годов в большинстве стран мира истребитель был снят с вооружения.

В начале материала мы упоминали о новом композитном матери­але. Острословы предполагают, что это хорошо забытый традиционный украинский материал: глина+на­воз+солома. Не исключено, что это близко к истине, и совершенствование данного композита в ближайшее время «достигнет необходимых для истребительной авиации парамет­ров»…

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