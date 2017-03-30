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30.03.2017 , № 36 от 30 марта 2017 г. Прежде чем разогревать уже готовое блюдо, следует задуматься, считают в Агентстве пищевых стандартов Великобритании. ПО МНЕНИЮ специалистов-диетологов, существует ряд готовых к употреблению блюд, которые не рекомендуется разогревать, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В первую очередь, это касается продуктов с высоким уровнем белка. Их не стоит повторно подвергать тепловой обработке – подогревать в микроволновке, тушить, варить.

Вот лишь наиболее популярные названия из нашего меню.

Мясо. Прежде всего, всеми любимая и популярная курочка. При повторном нагревании данного продукта меняется структура белков. После употребления такого мяса возможно нарушение обмена веществ, тяжесть в желудке и другие осложнения. Эту проблему можно решить следующим образом: отварное или запеченное мясо станет прекрасным ингредиентом к любому салату. А еще можно приготовить сэндвич с отварным мясом и овощами. В этом случае продукт не подвергается вторичному нагреву и используется в холодном виде.

Картофель. Самый популярный, очень питательный и вкусный продукт. Однако при разогревании он теряет 75 процентов своих полезных свойств. Уже приготовленный (отварной, запеченный) картофель можно использовать в различных салатах.

Свекла. По мнению специалистов-диетологов, свекла – уникальный продукт, который богат различными витаминами и микроэлементами. При приготовлении этот овощ не теряет своих полезных свойств. Что же касается подогрева, то диетологи категорически его запрещают, потому что при этом меняется структура и состав свеклы. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно если вы употребляете ее регулярно. Существует множество полезных и вкусных салатов и холодных закусок со свеклой.

Грибы. Замечательный и вкусный продукт, но довольно-таки тяжелый для человеческого организма. Однако грибы очень богаты растительными белками. Если по различным причинам (вегетарианство, пост, проблемы со здоровьем) вы ограничиваете себя в потреблении мяса, то грибы нужно включить в рацион. Но помните – повторная тепловая обработка уменьшит их питательный состав.

Яйца. Зачастую этот продукт подогревать не требуется. И все же следует знать, что вторичное воздействие высокой температуры на готовые яйца снижает количество полезных микроэлементов, вырастает риск появления токсических веществ. Эту проблему легко можно решить. Омлет или глазунью надо съесть сразу же после приготовления, а отварные яйца будут хорошим дополнением к различным салатам. Также можно приготовить сэндвич. Такие аппетитные и полезные блюда подаются в холодном виде.

Как видим, салаты – эффективный способ сберечь свое здоровье, а их рецептов немерено.

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