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30.03.2017 , № 36 от 30 марта 2017 г. Ваше здоровье «Диабетикам нужно отвыкнуть от сладостей, а это нелегко, – говорит эндокринолог Татьяна ПЕТРЫШИН. – Изменив свое сознание, они могут и диету соблюдать, и получать удовольствие от вкусной еды».

– Татьяна Евгеньевна, среди наших читателей немало людей, больных диабетом 1-го и 2-го типа. Елена Н. из Полтавы пишет: «У меня сахарный диабет первого типа, у мужа – диабет второго типа. Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от сладкого или, в крайнем случае, значительно ограничить сладости в рационе. Но это легко сказать и трудно сделать. В моем детстве у нас был прекрасный семейный ритуал: семья собиралась в гостиной у самовара, мама наливала душистый чай в красивые чашки, папа раскладывал на блюдечках белоснежные кусочки сахара. А теперь я не могу себе этого позволить»…

– Сочувствую вашей читательнице, но пусть она поймет, что на одну чашу весов положена любовь к сладостям, а на другую – здоровье и сама жизнь, единственная и неповторимая. Сахарный диабет чреват осложнениями: инфарктом и инсультом, слепотой. Строгое соблюдение диеты – залог успешного лечения. Не будете соблюдать диету – никакие лекарства не помогут. При диабете первого типа запрещены торты, пирожные, мороженое, конфеты, печенье, сладкие фрукты, покупные соки, лимонад, мед, варенье, джем. При диабете второго типа из рациона исключаются все сахаросодержащие напитки, фрукты, содержащие сахар в больших количествах, сдоба, алкогольные коктейли, конфеты, варенье и джем, фруктовые консервы (с сиропом), молочная продукция с большим процентом жирности (йогурт, сырок и так далее).

– Как жить без сладкого?

– В рационе диабетика сладости есть, но особые, не вредные для организма. Полезней всего природный подсластитель стевия. Менее полезны, но не так вредны, как сахар, фруктоза, ксилит, сорбит.

– А как быть со сладким чаем? «Пыталась, но так и не смогла при­учить себя пить чай без сахара, – пишет одесситка Ирина Гликберг. – Раньше я размешивала в чашке чая три ложечки сахара и наслаждалась... Сейчас, когда у меня диабет второго типа, по совету врача, пью чай с фруктозой. Удовольствие, должна заметить, весьма сомнительное».

– С детства родители, увы, закладывают в наш мозг неправильные пищевые привычки, а потом мы за них расплачиваемся болезнями. Считаю большой ошибкой, когда детей приучают к сахару, конфетам, печенью, пирожным. В ходе многочисленных экспериментов доказано: сахар – сильнейший наркотик, по силе воздействия на человека он приравнивается к героину! Когда мы употребляем сахар, в мозгу происходит выброс опиатов – веществ, притупляющих чувство боли, приглушающих негативные эмоции, вызывающих чувство радости. Вот почему утром, когда хмурый и полусонный человек неохотно собирается на работу, чашка сладкого кофе или чая помогают настроиться на деловой лад. Но отвыкнуть от сладкого очень сложно, а надо, если у вас диабет или ожирение.

– Дмитрий Рогоза из Николаева пишет, что в трудное послевоенное время дедушка приучил его пить чай с сахаром вприглядку. «Сейчас, когда у меня диабет, я так и делаю», – пишет читатель. Что это за методика? Поможет ли она диабетикам?

– Поможет. В древности наши предки пили чай с сахаром тремя способами: внакладку, вприкуску и вприглядку. Внакладку, когда сахар размешивали в чае; вприкуску, когда, отхлебывая напиток, откусывали по кусочку сахара. Вприглядку пили несладкий чай, а на кусочек сахара только смотрели. Этот третий способ, порожденный бедностью наших предков, поможет выработать полезные пищевые привычки. Экспериментально доказано: когда человек еще только смотрит на сладкое, в мозгу уже происходит незначительный выброс опиатов благодаря предыдущему пищевому опыту. Но при этом уровень сахара в крови не повышается, что очень важно для диабетика. Кроме того, пить чай с сахаром вприглядку очень полезно для воспитания силы воли и для формирования самодисциплины.

– Мы получили письмо от сумчанки Нины Ивановны Гойды, муж которой болен сахарным диабетом. Она покупает ему печенье на фруктозе, халву для диабетиков и спрашивает, можно ли доверять качеству этих продуктов. Не вредны ли они?

– В крупных магазинах есть отделы, где продаются продукты для диабетиков. Это качественные продукты, но вы и сами можете дома приготовить подобные продукты. В процессе приготовления исключаются сахар, белая мука, мюсли, бананы, хурма, изюм, финики, фруктовые соки, мед, молочные продукты с повышенной жирностью. Научитесь обходиться без них…

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