Главная / МНЕНИЯ / Российские скакуны тупее украинских

28.03.2017 , № 35 от 28 марта 2017 г. Дурной пример заразителен Конец недели ознаменовался попытками организовать «майданы» в Беларуси и в нескольких крупных городах России. Но вместо задуманной мощной протестной волны получилась легкая рябь на поверхности, утихомиренная мощным заслоном сил специального назначения из органов правопорядка. ТАК называемые антикоррупционные митинги прошли по всей Российской Федерации. Поводом для их проведения стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального под названием «Он вам не Димон». Якобы о масштабной коррупции премьера Дмитрия Медведева. «Димон» – это кличка российского премьера, придуманная модераторами так называемой оппозиции.

Наши, майданной закваски, СМИ живописали шествия тысяч манифестантов, смакуя подробности якобы жесткой расправы над ними злобных стражей порядка. На деле стычки были показушными кривляниями «протестантов» при любом контакте с человеком в униформе. Характерными были и проявления явно показной женской истерики. Обратило на себя внимание вбрасывание в сеть заранее снятых, явно постановочных кадров чрезмерной жестокости, типа разрывания ртов, ломания рук и прочего полицейского членовредительства. С явным нетерпением отечественные СМИ ждали реакции родимых Штатов на задержание демонстрантов в России.

Как сообщает Politeka со ссылкой на Reuters, она не замедлила последовать. Уже в воскресенье 26 марта, когда у нас и в Москве царила ночь, представитель Госдепартамента Марк Тонер назвал действия правоохранителей «оскорблением демократических ценностей». Глядя из Вашингтона, представитель Госдепа рассмотрел, как полицаи Кремля жестоко избивали в РФ противников «Димона». «Мы призываем правительство России немедленно освободить всех мирных демонстрантов», – потребовал Тонер. Также он добавил, что Вашингтон был «обеспокоен», услышав об аресте российского оппозиционера Алексея Навального.

По последним данным украинских СМИ, только в Москве было задержано не менее 1030 человек. По российским источникам, на 17.30 в воскресенье по Москве задержанными оказались более 500 участников несанкционированной акции, организованной Навальным. Несогласованное проведение митинга привело к массовым беспорядкам в городе. Власти не собирались запрещать акцию, а просто рекомендовали провести ее в другом месте, более удобном для заявленного количества участников.

Среди различных лозунгов, которые выкрикивали участники акций, преобладали аналоги кричалок украинского майдана в измененном виде. Так, вместо знакомого нам маркера для определения степени дебилизма «хто не скаче, той москаль», в России скандировали: «Кто не скачет, тот медведь». «Кто говорил, что в России такое невозможно?! Оказывается, российские «майданутые» тупее украинских. Украинские хоть не знали, к чему это их скакание приведет», – написал на своей странице в Facebook обозреватель агентства «Регнум» по Украине Федор Яковлев.

Кроме того, при задержании особо агрессивных элементов, были также слышны знакомые по украинскому «майдану» вопли: «Что вы делаете! Они же дети!». И в самом деле, пытаясь создать видимость максимальной массовости, организаторы привлекли великое множество старшеклассников, которым легче задурить мозги, да и платить им можно гораздо меньше, чем взрослой публике. Аналогом кастрюль, надетых на голову вместо касок, стали повешенные на шею кроссовки, применять которые, предложил Навальный якобы в знак солидарности собравшихся.

В Сети, конечно, по поводу этих событий уже куча откликов. Обратили на себя внимание два очень вразумительных мнения. В частности: «Удивительно, но арест 1300 человек по всей Белоруссии так и не остановил падение ВВП и не запустил заводы. Очень странно»… «Странно, но успешный Майдан по свержению «злочинной влади» в Украине не запустил заводов и не создал рабочих мест. Вместо этого привел к власти клоунов и остановил остатки производства…».



По сообщениям информагентств.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия