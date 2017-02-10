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Посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью одному из изданий имел неосторожность заметить, что существует немецко-французская «дорожная карта» по урегулированию ситуации в зоне АТО, принципы которой лежат посередине между требованиями Украины и России.





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Главная / КОМЕНТАРИИ / Неудобные месседжи Трампа

10.02.2017 Острые углы На днях президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Штаты не знают в точности, что происходит в Украине. Дескать, это еще предстоит узнать...

ПОЧТИ 10 часов американский беспилотник в минувшее воскресенье, 5 февраля, совершал облет линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщают западные сайты, следящие за полетами военной авиации.

Отмечается, что стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk, имеющий позывной UAVGH000, с транспондером на борту, на высоте 15 500 метров двигался с севера на юг вдоль так называемой линии разграничения между Украиной и республиками Донбасса, не пересекая ее. БЛА вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вошел в украинское пространство со стороны Румынии и через Винницкую, Кировоградскую, Днепропетровскую области долетел до территорий непризнанных республик. Аппаратура, которой оснащен беспилотник, позволяет осуществлять разведку на глубину до 300 километров. Предполагается, что в течение полета БЛА наблюдал не только за всей территорией ЛНР и ДНР, но и за приграничными районами РФ.



КАК утверждает официальный Киев, ВСУ непрерывно отражают атаки «российского агрессора». После смены президента в Пентагоне нашим воинственным паникерам заявили: «Не верим!» Похоже, новое американское военное руководство более трезво смотрит на события в Донбассе, чем «замутившая воду» в Украине команда Барака Обамы.

Из Пентагона уже поступил намек на то, что в этом ведомстве сильно обеспокоены ростом напряженности на востоке Украины. При этом там ныне отказываются бездоказательно вешать всех собак на Москву. Более того, американцы начали делиться с общественностью своими разведданными. Как выяснилось, Вашингтоном не зафиксировано никакой активности с российской стороны. «Могу сказать, что мы не видели какого-либо рода масштабного перемещения российских сил, которое могло бы свидетельствовать, что это часть чего-то большего», – цитирует агентство ЭФЭ слова официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

Дэвис также подчеркнул, что, по его убеждению, конфликт на востоке Украины может и должен быть решен исключительно мирным путем через выполнение Минских соглашений.



ДАВНЕНЬКО Киев не получал так много новых месседжей из Вашингтона. Во-первых, новая администрация Трампа однозначно посоветовала украинским властям «следить за своим языком». То есть, если кого-то в чем-то команда Порошенко намерена обвинить, то извольте представить доказательства. Во-вторых, Пентагон объяснил, что самым внимательным образом наблюдает за действиями всех сторон конфликта, в том числе и за ВСУ. И, наконец, в-третьих, американцы четко дали понять: Вашингтону больше не нужна гражданская война в Донбассе. Осталось дождаться ответов на пару вопросов: продолжат ли в Киеве делать вид, что не поняли американских месседжей, и на сколько хватит терпения у Трампа в случае дальнейшей «непонятливости» новых подопечных?



В Администрации президента Порошенко маются над вопросом, почему Трамп решил встретиться с Тимошенко. Недаром некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что союзников украинского президента, включая украинского посла в Вашингтоне Валерия Чалого, «едва не хватил апоплексический удар, когда они узнали о встрече Тимошенко с Трампом».

Мнением по этому поводу в комментарии для Politeka поделился директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко: «Если президент США встречается с кем угодно, но не с президентом государства, значит, что-то не в порядке с президентом. Порошенко это было неприятно. Поэтому формальный телефонный разговор с Трампом был для него утешительным призом. Но вряд ли он компенсировал осадок, который остался у Петра Алексеевича». По мнению политолога, у Трампа серьезные претензии к политическому руководству Украины. «За три года не провели реформы, усилилась коррупция, а деньги потрачены огромные. Это все и будет высказано Порошенко при встрече. Возможно, у него есть ответы, чтобы заставить Трампа сменить гнев на милость», – добавил Небоженко.

В то же время в ходе упоминавшегося телефонного разговора президентов хозяин Белого дома показал киевскому коллеге, что нынешние проблемы украинского государства официальный Вашингтон не интересуют. Так считает американский политический обозреватель Джереми Питтерс. «Трамп осадил Порошенко, пытавшегося потребовать от США ввести дополнительные санкции против Кремля, – констатировал он. В частности, это следует из одной фразы президента-миллиардера: «Мы сами будем решать, кто виновен, а кто нет в конфликте в Донецкой и Луганской областях». По мнению Питтерса, таким образом президент США дал понять, что в данный момент Америка не будет заниматься вопросами мирного урегулирования в мятежных украинских регионах.

Более откровенна американская пресса: «Власти Украины, обвиняющие ополчение и Россию в обострении ситуации в Донбассе, сами причастны к разжиганию конфликта», – говорится в статье, опубликованной 6 февраля в американском журнале Foreign Policy (FP). «В последний раз отказавшись осенью прошлого года от разведения сил, Украина предпринимает все более частые вторжения в «серую зону» – ничейную территорию вдоль линии фронта… Сепаратисты совсем недавно сами начали захватывать ничейную территорию. В результате «серая зона» превратилась в пороховую бочку», – отметило издание.



По сообщениям информагентств.

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