10.02.2017

Политдозор

Что скажет княгиня Марья Алексеевна

АНАЛОГИЯ подзаголовка с княгиней Машей натянута, поскольку это персонаж из комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». А у нас все наоборот – трагедия «Горе без ума». Однако у грибоедовской Марьи Алексеевны фамилия была Тугоуховская. Что нашему времени и состоянию подходит – один в один. Следовательно, для особо тугоухих излагаю доступно. Читать – не слушать.

Итак, известный дядя Порошенко затеял большую замятуху в Донбассе. У нас, простых, оставшихся в ничтожном количестве, но мыслящих граждан, возникает простой, как вымя, вопрос: дядя, а оно тебе надо?! Выясняется, путем простейшего размышления, что это никому не надо. Кроме Порошенко, Парубия, Турчинова, Яценюка, «царицы морской» Тимошенко и прочих «украинцев».

Они же не пойдут под пули и снаряды. Им будет некогда – они прибыли считают. Каждый труп с любой стороны для них прибыль. Они настолько увлеклись этим занятием, что не могут просчитать совсем недалекое будущее.

А оно просчитывается элементарно.

Вот посмотрим с близкого расстояния высказывания политологов, близких к Кремлю. Они для того и существуют в России (и не только в России), чтобы доносить до всемирного плебса сценарии дальнейшего развития событий. Предполагаемых, конечно, событий, но весьма-а-а возможных. На российском «Первом канале» президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов сказал нечто, заслуживающее внимание: «Никто из европейских держав или США не преподнесет нам Украину на блюдечке. Но можно рассчитывать на то, что факты, когда они будут созданы, будут восприняты более или менее спокойно. Как это произошло с Саркози в 2008 году, когда он принял российское прочтение протоколов уже после признания Абхазии и Южной Осетии».

Тут главные опорные точки – «факты, когда они будут созданы», «российское прочтение» и «Южная Осетия». Москва однозначно запускает в мировое пространство зонд с приборами, реагирующими на возможные реакции. Если кто-то не понимает, объясняю. Была такая небольшая война 08.08.08. Грузию дяди из Вашингтона науськали начать войнушку, чтобы проверить Россию «на вшивость». Уже на следующий день русские десантники гнали обученных и вооруженных американцами грузинских вояк от границ Южной Осетии до Тбилиси. Будущий губернатор Одесской области Саакашвили мочился в штаны и ел галстук. Тбилиси могли взять легко, но некий дядя из Генштаба России догнал танковую колонну на «бобике» и дал отмашку: «Стоп! Все назад!»

Навязчивая американская «стратегия» – навязать России кормление очередного дармоеда вместе с пучком мировых проблем. Как только этого НЕ случилось, Саакашвили «вылетел» из Грузии и стал украинцем.

«Они такие тупые!», двести лет крутят одну и ту же пластинку – стравливать, ломать, калечить, грабить. А мир-то меняется. Вон и в США что-то щелкнуло – Трампа выбрали. Не думаю, что сразу все изменится, но уверен, что изменится. «Кроты истории роют медленно». А вот Украине придется повторить печальный опыт Грузии, ее точно заокеанские стратеги хотят повесить на шею России, чтобы она, шея, сломалась. И начали с разрушенного Донбасса.

Думаю, не получится – танки остановятся возле Броваров и повернут обратно. А крысы будут жрать друг друга и дальше. Так было, так будет.

Главное отличие Муму от Герасима

НИЧЕМ, кроме ощущения близкого конца, нельзя объяснить словесные судороги наших, извините за выражение, «политиков». То Вятрович потребует отменить празднование 8 Марта и 9 Мая, а также восход солнца на востоке и закат на западе. То МинСтець под видом личного мнения, но по государственному телевидению, заявит, что в его семье никогда не отмечают ни 8 Марта, ни 9 Мая. Намекая на то, что его семья и есть вся Украина.

Но всех переплюнула Ирина Луценко, имеющая много званий и самоназваний. Она и супруга генпрокурора Юрия Луценко, и народный депутат от Блока Петра Порошенко, и, как ныне выяснилось, тринадцатый апостол Иисуса Христа. Убедитесь сами: «Коммунисты в свое время любили перевирать слово Божье и говорили «кто не с нами, тот против нас». На самом деле эти слова Христа звучат совсем по-другому: «кто не со мной, тот против меня, кто не собирает со мною, тот разбрасывает». Эти слова – призыв к объединению светлого и доброго, который звучит уже тысячелетия. Почему-то у нас в Украине мы понимаем это как призыв объединиться одним против других. Давайте завершим это противостояние. Сегодня надо понять: если Украину захватит Россия, выживет только скрытая агентура. Выживут только малоросы, а не украинцы».

Что ни говори, а круто заверчено: Христос завещал украинцам бороться с малоросами. Однако, зная нашу безграмотность, я проверил. «Кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Евангелие от Матфея, гл. 12, стих 30 и Евангелие от Луки, гл. 11, стих 23).

Луценко не знает Евангелия. «Разбрасывает» вместо «расточает» взято из Книги Екклесиаста: «Время разбрасывать камни и время собирать камни; время обнимать и время уклоняться от объятий».

Это все равно, что перепутать Муму с Герасимом. Напоминаю Ирине: Герасим – здоровенный глухонемой мужик, который по приказу барыни утопил своего единственного друга, маленькую собачку Муму. Малоросы, они же русские, в/на Украине – это Муму.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.