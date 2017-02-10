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10.02.2017 «Перемога» пропаганды НЕСКОЛЬКО дней назад, на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Ельченко, представитель Украины, которая ныне там председательствует, демонстрировал российской стороне фотографию убитого в Донбассе бойца антитеррористического подразделения Андрея Кизило. При этом постпред Украины буквально сотрясал праведным гневом своды зала заседания: «На этом фото Андрей Кизило. Посмотрите ему в глаза, господин Чуркин! Ваше оружие и ваши солдаты его убили!»

Награда нашла своего «героя» и в прямом, и в переносном смысле. Многим, кто посмотрел в глаза уже мертвого бойца, они показались очень знакомыми. И действительно в архивах АТО вскоре нашлось фото Кизило собственной персоной. Вот он, живой, бодрый и заряженный на борьбу. Вернее, готовый заряжать орудие снарядами, на которых написано «ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ». Там так и написано! Смотрите на фото!

Убийство детей Донбасса ныне «в цене». Президент Украины присвоил Кизило звание героя. Посмертно, правда…

Публицисты, обратившие внимание на то, что украинская делегация выбрала именно такое фото, оценили это как знак судьбы. Это постыдный ляп на мировом уровне, когда показывают фото «жертвы», ранее убивавшей детей! Как можно так постыдно демонстрировать свой позор?! Что ж, украинскую дипломатию можно поздравить с очередной грандиозной «перемогою»!

Эти два снимка получили максимальный «разгон» по соцсетям. «Все лучшее – детям» еще аукнется верным последователям Бандеры бумерангом сокрушительной силы. Бумеранг – такое такое орудие, которое, как известно, возвращается к запустившему его. Не минует этот бумеранг и призыв некой Яны Потишняк, президент-менеджера киевской сети розничной торговли RINGOO, опубликовавшей в разделе блогов на сайте «Корреспондент» весьма эмоциональный и характерный текст. Видимо, спохватившись, сразу после публикации автор удалил свое незабвенное творение. Однако текст сохранился в кэше поисковиков. Также он доступен в виде скриншота. Решимся представить его вниманию наших читателей, сохраняя авторскую орфографию.

«Где наша солидарность? Где наша европейскость? Где наше самоуважение к самим себе? Почему мы не давим танками всех этнических русских проживающих на нашей земле? Почему мы, наконец-то, не начнем их всех сжигать в газовых камерах, как это делали сами русские при Сталине в отношении наших дедов во время голодомора?.. Почему в Украине до сих пор полностью не запретили русский оккупационный язык? Ведь та же русня в своей рашке все народы заставила говорить по-русски, уничтожив все местные языки(!), – написала Потишняк в блоге. – Вообще, надо ввести уголовную ответственность за сострадание к русским! За оказание им любой помощи! Медицинской! Юридической и так далее!.. подобно Латвии, для русских давно уж пора сделать отдельный паспорт «оккупанта»! Пусть им будет стыдно за Путинскую агрессию!»

Знания автором истории и прочих гуманитарных предметов просто восхищают.

И в завершение она написала: «Давно пора уже нашей Верховной Раде принять закон, согласно которому этнических русских в обязательном порядке необходимо будет именно кремировать, а не захоранивать в нашей священной и измученной этими русскими земле! И вообще, надо выкопать могилы всех этнических русских, захороненных сегодня в нашей земле и так же их кремировать, подобно тому, как в свое время в Израиле кремировали прах одного казненного немецкого преступника в начале 60-тых годов двадцатого века! Ох, когда ж мы наконец-то научимся себя уважать!?!?»

Такие вопросы волнуют панночку Потишняк. Как не восхититься успехами украинской пропаганды и системы образования, сумевшими так стерилизовать мозги и привить столь сильные чувства поколению настоящих патриотов!

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