10.02.2017

Сельские страдания



УКРАИНСКАЯ аграрная конфедерация (УАК) вместе с другими аграрными объединениями страны обратилась к президенту Украины Порошенко относительно решения НКРЭКУ, которым была повышена ставка нестандартного присоединения к электросетям на 2017 год до 3,7-11,3 тысячи гривен за киловатт. Об этом сообщает пресс-служба УАК.

Отмечается, что размеры ставок завышены в 6-9 раз(!), и они напрямую ударят по украинскому АПК.

«Такие непродуманные и антинациональные решения комиссии могут уничтожить многообещающий до сих пор (благодаря своему потенциалу) агросектор, снизить показатели экспорта и, соответственно, уменьшить валютную выручку, что приведет и к без того значительной девальвации национальной валюты», – говорится в обращении.

Кроме того, по словам представителей АПК, рынок получил четкий сигнал о наличии коррупционной составляющей в определении величины удельной стоимости нестандартного присоединения электроустановок к электрическим сетям отдельных облэнерго.

«Новый документ не предусматривает никаких обязательств монополистов-облэнерго улучшить качество и скорость предоставления услуг, отсутствуют также какие-либо гарантии для новых потребителей и генерации», – отмечают аграрии.

Впрочем, они уже не впервые обращаются к гаранту по поводу различных «инициатив» финансово озабоченных чиновников, но эффективность подобных обращений микроскопической величины.

И «Укрзалізниця» туда же

ЧЛЕНЫ Европейской бизнес-ассоциации выступили против запланированного на этот год повышения железнодорожных тарифов, сообщило информагентство УНИАН.

Похоже, это единственное направление в де­ятельности «Укрзалізниці», в котором преуспевает новое интернациональное руководство. По словам представителя компании «Кернелл» Виталия Вергирского, в 2016 году, помимо прямого роста тарифов на 15 процентов, грузоотправители получили скрытое повышение, которое в отдельных случаях достигало 50 процентов.

При этом «Укрзалізниця» продолжает терять миллиарды гривен из-за плохой оборачиваемости подвижного состава. По словам Вергирского, простой вагонов составляет двое суток. При погрузке 1800 вагонов-зерновозов в сутки – это 3600 вагонов, или 80 миллионов гривен. Если умножить на каждый день отгрузки зерновых, получатся миллиарды.

«Работайте над оборотом. Это ваш оборот и ваши деньги. Более того, в прошлом году произошло скрытое поднятие тарифов от изменения планов формирования поездов. Тариф от Волчанска в Беларусь увеличился на 8 тысяч гривен. Это 50 процентов», – заявил Вергирский, обращаясь к железнодорожникам.

Против повышения тарифов выступили и представители аграрной, металлургической, химической и строительной отраслей. В конце прошлого года Министерство инфраструктуры Украины одобрило финансовый план «Укрзалізниці» на 2017 год, предусматривающий повышение грузовых тарифов на 25 процентов, пассажирских – на 35 процентов.

И мороз ей не страшен

АФРИКАНСКАЯ чума свиней (АЧС) весьма комфортно чувствует себя на заснеженных просторах Украины. Хотя нас успокаивают, что предпринимаются все меры по локализации и ликвидации вспышек АЧС, она расползается по всей стране.

Согласно сообщению Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в первую неделю февраля ветеринары зафиксировали гибель свиней от АЧС в личных хозяйствах в Никополе (Днепропетровская область), селах Малые Копани (Голопристанский район Херсонской области), Большие Приходы (Дергачевский район Харьковской области), пгт Чутово (Полтавская область), в селах Высшеольчедаев и Морозовка и пгт Мурованые Куриловцы (Мурованокуриловецкий район Винницкой области).

Как обычно, проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

Африканская гостья следит за этим с интересом.

Илья АЛЕКСАНДРОВИЧ.