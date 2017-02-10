Акценты дня

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью одному из изданий имел неосторожность заметить, что существует немецко-французская «дорожная карта» по урегулированию ситуации в зоне АТО, принципы которой лежат посередине между требованиями Украины и России.





Архив

« Февраль 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Главная / МНЕНИЯ / Что ожидает нашу страну в 2017 году

10.02.2017 На развитии ситуации в нашей стране, несомненно, скажется то, что при сохраняющемся еще противостоянии Запада и России «украинский вопрос» уже не занимает первых мест в мировой повестке дня. Сказывается невыполнение Украиной Минских договоренностей, даваемых обещаний устранить нарушения Конституции, отсутствие реальных результатов от осуществляемых реформ, в борьбе с беспрецедентной коррупцией (несмотря на создание шести(!) антикоррупционных ведомств). Показателем того, как меняется отношение в западных странах к Украине, является ситуация с предоставлением безвизового режима, на получение которого Порошенко сделал ставку как на свидетельство своей успешной деятельности и отношения к нему Запада. Признание сеймом Польской Республики «Волынской резни» геноцидом в отношении польского населения со стороны бандеровцев, резко отрицательная реакция израильских властей на голосование Украины в ООН за резолюцию, осуждающую Израиль, – это также свидетельства того, что действия украинских властей воспринимаются в мире не так, как еще недавно. На Западе явно не хотят, чтобы ситуация на востоке Украины трансформировалась в полномасштабную войну и привела к вовлечению в нее европейских стран. Не исключено, что с приходом на пост президента Дональда Трампа отношение к нашей стране изменится и в Соединенных Штатах.

Бесперспективность занятой украинскими властями позиции становится все более очевидной. Можно сколько угодно тешить себя мыслью об «отвоевании уже в этом году Крыма» (потерянного в результате преступной, безответственной позиции киевских властей), возврате контроля над Донбассом (не случайной была оговорка по Фрейду, допущенная Порошенко во время пребывания вместе со своими американскими покровителями Маккейном и Грэмом в Мариуполе, где он говорил об «украинской оккупации Донбасса»). Реальность требует поиска иных подходов. Военного варианта решения конфликта действительно не существует. А угрозы жителям Донбасса, блокада, устроенная им киевскими властями, могут привести к потере Украиной и этой территории.

К сожалению, линию поведения в этом жизненно важном вопросе определяют не здравомыслящие политики, а безответственные ястребы – секретарь СНБОУ Турчинов, один из основателей социал-националистской партии спикер Верховной Рады Парубий, американский ставленник экс-премьер Яценюк, придворные «творцы» стратегии «ни мира, ни войны». Они толкают страну не на мирное урегулирование братоубийственного конфликта, а на новое кровопролитие, не на поиск путей восстановления нормальных, добрососедских отношений с Российской Федерацией, а на еще большее их обострение – вопреки интересам нашей страны. Есть также политики, которые к тому же настраивают и против соседней Беларуси (бывший глава внешнеполитического ведомства Огрызко).

Президент Порошенко, судя по его заявлениям и действиям, также привержен этой политике. При всей своей импозантности, умении «держать речь», знании английского языка политиком он оказался мелким и недальновидным, но с большими диктаторскими устремлениями.

Это делает развитие ситуации в нашей стране и вокруг нее непредсказу­емым и опасным.

Сложившаяся в стране обстановка для большинства граждан стала невыносимой. К социальному взрыву она ещё не привела. Тому есть несколько причин. Прежде всего это присущее нашему народу невероятное, по выражению одного из известных политологов – запредельное терпение. Люди вымирают, но мирятся со стремительным ростом цен и грабительским повышением тарифов, недоступностью элементарной медицинской помощи (о дорогостоящих операциях нечего и говорить), правовым беспределом, циничным попранием их прав. Их не подвигли на организованные выступления против несправедливости ставшие известными после обнародования электронных деклараций многочисленные факты явно незаконного обогащения чиновников, депутатов. Проводимые время от времени протестные акции у Дома правительства, Верховной Рады, президентской Администрации в большинстве случаев организовываются олигархами для решения своих бизнесовых проблем. Участие в них пенсионеров, молодых людей, как правило, оплачивается, в том числе за счет щедрых подачек западных «доброхотов». Нет в обществе острой реакции на то, что проходят годы, но ни одно из резонансных дел о коррупции, преступлениях, совершенных в ходе событий 2013-2014 годов, не завершено расследованием и не доведено до судебного рассмотрения. Люди запуганы моральным и физическим террором, ростом преступности, безнаказанной деятельностью незаконных вооруженных формирований, преследованием оппозиции.

Различные исследования показывают, что общественность не видит среди имеющихся лидеров и политических партий таких, которые пользовались бы доверием и поддержкой большинства граждан Украины, были способны сплотить разобщенное общество, покончить с коррупцией, вывести страну на путь стабильного, поступательного развития.

Не появились такие лидеры и в минувшем году. В парламенте, средствах массовой информации мелькают одни и те же лица, надоевшие своей популистской демагогией и циничным критиканством, цель которого – завоевать поддержку доверчивых обывателей и остаться у власти или подняться на ее вершину. Общество оказалось в положении, когда ему остается выбирать только из этого круга, заведомо обрекая страну на дальнейшее прозябание.

Между тем в политических верхах продолжается жестокая подковерная и открытая межклановая и внутриклановая борьба (Порошенко – Аваков и Яценюк; Порошенко – Тимошенко и др.). Отражением этого является и выдвижение на ответственные посты в нашей стране беглого грузинского экс-президента Саакашвили и переход его в оппозицию, а также ситуация вокруг народного депутата Савченко, избранной в парламент по списку партии «Батьківщина» (под первым номером), а теперь исключенной из фракции.

Очевидная неспособность власти навести порядок в стране ставит в повестку дня вопрос о внеочередных парламентских и президентских выборах. При нынешнем соотношении политических сил ни одна из них не может рассчитывать на убедительную победу. В том, чтобы не допустить проведения выборов, заинтересован прежде всего Порошенко. Выборы вряд ли приведут сейчас к радикальному изменению ситуации. Этот год для Украины также может быть потерян.

Тем не менее в случае нарастания напряженности в обществе и угрозы социального взрыва власть может пойти на объявление выборов в Верховную Раду, чтобы отвлечь на несколько месяцев внимание от жгучих проблем, волнующих людей, сбить накал народного недовольства.

Не произойдет это в наступившем году, крайний срок – 2018 год. Терпение, даже у такого народа, как наш, не безгранично. Вопиющая социальная несправедливость непременно приведет к социальному взрыву.

Власть не учитывает и такого важного обстоятельства. Наше общество более четверти века находится в обстановке чрезвычайного психологического напряжения, людей давно уже охватывают чувства бесперспективности и безысходности. Это усиливается сознательно нагнетаемой властями ненавистью и ведет к нарастанию во всех слоях озлобленности и нетерпимости.

Это требует от левых, прогрессивных сил высокой организованности, согласованных действий, преодоления разобщенности. Достигнуть этого в условиях жестокого неонацистского террора, маниакального стремления режима подавить оппозицию и, прежде всего, уничтожить Компартию непросто. Но необходимо – чтобы пред­отвратить социальную катастрофу, развал государства, сохранить Укра­ину, вернуть ее на путь подлинно демократического развития, утверждения социальной справедливости.

Великий Октябрь, столетие которого отмечается в этом году, открывший эпоху перехода от капитализма к социализму, показал, как должна решаться эта историческая задача. Сегодня важнейшее значение приобретает опыт работы большевиков в массах, воспитания у трудящихся классового сознания, вовлечения их в сознательную и организованную борьбу за революционное преобразование общества.

Вспомним такой исторический эпизод. В сентябре 1905 года, в разгар первой русской революции вождь пролетариата обратился к вопросу о том, как надо «бороться с вопиющим, безобразным злом, которого не сознают или к которому равнодушна масса спящих людей». «Какая главная задача борющихся? – спрашивал он и отвечал:

«1) разбудить как можно больше спящих, 2) просветить их насчет задач их борьбы и условий ее, 3) организовать их силу, способную одержать победу,

4) научить их воспользоваться правильно плодами победы». А для этого «перенести центр тяжести на тех, кто окажется способным: проснуться – раз; воспринять идеи последовательной борьбы – два; бороться серьезно и до конца – три». До чего же актуальны эти слова сегодня!

Георгий КРЮЧКОВ, народный депутат Украины III-IV созыва.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия