10.02.2017

УКРАИНА

• Госрегулирование цен на продукты питания намерены отменить теперь уже на постоянной основе, сообщает сайт finance.ua. В Министерстве экономического развития и торговли Украины одобряют результаты трехмесячного эксперимента в конце минувшего года, когда торговую надбавку разрешили не ограничивать на 17 групп товаров, в частности на крупы, мясо, молоко, муку, колбасы, яйца, сыр, сметану, масло.



• В «Укравтодоре» анонсировали строительство первой платной дороги. Глава ведомства Славомир Новак рассказал о нескольких вариантах проекта и назвал ожидаемый срок начала работ – 2018 год.

• В Украине на минимальную пенсию 1247 гривен живут почти 400 тысяч человек, пишет газета «Сегодня» со ссылкой на данные Пенсионного фонда. Абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают пенсии ниже прожиточного минимума. Из 11,9 миллиона пенсионеров 6,1 миллиона имеют меньше 1500 гривен в месяц. Самые высокие пенсии в Киеве – больше 2400 гривен в среднем, а самые низкие – в Тернопольской области (1560 гривен).



• Критической по уровню аварийности из-за сложных погодных условий оставалась вчера ситуация в десяти областях страны. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, за прошедшие сутки на дорогах Украины погибли пять граждан, травмированы 57.

• Около 20 процентов украинских земель по различным критериям являются загрязненными, приводит агентство «УНН» мнение специалистов. Этому способствует водная и ветровая эрозия почвы и подтопление; загрязнение опасными неутилизированными отходами. Более 150 тысяч гектаров земель нарушены в результате горнодобывающей и других видов деятельности.

ЗА РУБЕЖОМ

• В Чехии работодатели в связи с нехваткой рабсилы в стране обратились к правительству с просьбой разрешить временный набор желающих трудоустроиться украинцев. Профсоюзы считают, что представители бизнеса просто хотят сэкономить, получив дешевую рабочую силу. Местные граждане выбирают вакансии с более достойной оплатой, чем та, на которую согласны мигранты из Украины.



• Новую электрифицированную двухпутную линию железной дороги протяженностью 122,5 километра строит Россия в обход Украины на участке Журавка – Миллерово. Пропускная способность участка составит до 240 поездов в сутки в двух направлениях. По сообщению пресс-центра ОАО «РЖД», предполагаемый срок запуска трассы – август-сентябрь 2017 года.



• В Палате общин парламента Великобритании в окончательном чтении приняли акт о выходе государства из числа стран Европейского союза, информирует Би-би-си. Перед тем, как страна получит официальное право начать процесс выхода из ЕС, акт о «брексите» еще должен пройти обсуждение в палате лордов.



• В Китае в прошлом году, по данным Economic Information Daily, создано более 13 млн новых рабочих мест. Такая задача будет оставаться одним из главных приоритетов для властей в 2017-м. А к 2020 году планируется открыть более 50 миллионов вакансий.



• В парижском метро прогремел взрыв. Пострадали от отравления дымом несколько человек, сообщает Daily Mail. Возможной причиной взрыва называют техническую неисправность. Все пассажиры были на время эвакуированы.



• Пентагон попросил конгресс страны увеличить военный бюджет на 30 миллиардов долларов. Эти деньги оборонное ведомство хочет потратить на новую бронетехнику, реактивные истребители и улучшение подготовки военных.



• К сборке сводов арок Крымского моста приступили российские строители, сообщает официальный ресурс проекта most.life. «Сооружение таких арок во многом уникальный опыт: арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти шесть тысяч тонн железнодорожный и более четырех тысяч тонн автодорожный, еще не устанавливали в морских условиях», – отмечается в сообщении.



• В парламенте Венгрии поддержали идею законопроекта о защите языковых прав венгров Закарпатья, пишет сайт korrespondent.net. Рядом депутатов было заявлено, что если Киев продолжит придерживаться нынешнего курса, венгерская партия вынесет вопрос о нарушении прав венгров в Украине на уровень ЕС.



• Более 11 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу морским путем через Средиземное море в период с 1 января по

5 февраля нынешнего года, говорится в пресс-релизе Международной организации миграции. В пути погибли 255 человек.