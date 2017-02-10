10.02.2017

Антикоррупционный лохотрон

За взятку в полтора миллиона гривен должностному лицу «Західукргеології» светило до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Однако подозреваемый отделался штрафом в размере 25,5 тысячи гривен и ныне пытается через суд восстановиться на должности, а также взыскать моральный ущерб за «незаконное увольнение»…

Задержали с поличным, подозревали в особо тяжком преступлении

ЗАМЕСТИТЕЛЬ директора по геологии и инвестиционной деятельности дочернего предприятия НАК «Недра Укра­ины» «Західукргеологія» Игорь Михайловский погорел на взятке 13 июля 2016 года. Одним из первых об этом тогда сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook. Информация была опубликована под ободряющим заголовком: «Взятка в 1,5 миллиона – взяточник задержан с поличным».

Позже появилось сообщение Генпрокуратуры о том, что операция осуществлена после обращения в правоохранительные органы гражданки Украины с заявлением о вымогательстве у нее заместителем директора ДП««Західукргеологія» неправомерной выгоды в сумме трех миллионов гривен за изготовление и согласование документации на разработку газового месторождения.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере). За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как прокуратура и суд пожалели взяточника

О ХОДЕ расследования дела относительно Игоря Михайловского, который через несколько дней после задержания вышел из СИЗО под залог в размере 131,8 тысячи гривен, правоохранители общественность не информировали. Похоже на то, что в секрете держалась и информация об окончании следствия и передаче обвинительного акта в суд.

Причина секретности становится понятной, когда читаешь приговор по делу Михайловского, вынесенный Галицким районным судом Львова 1 ноября 2016 года. Согласно этому решению, должностному лицу «Західукргеології» за взятку в полтора миллиона гривен было назначено наказание в виде штрафа – в размере 25,5 тысячи гривен.

Чем обоснован такой «гуманизм»? Оказывается, что правоохранители перед тем, как передать дело в суд, неожиданно смилостивились над взяточником. Обвинение было переквалифицировано на более мягкое: с ч. 4 ст. 368 на ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, то есть получение неправомерной выгоды для себя за обещание осуществить влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Эта антикоррупционная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

После этого между прокурором и подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности, согласно которому Михайловский полностью признал свою вину в преступном деянии. Одновременно, заключая соглашение, стороны согласовали между собой меру наказания.

Теперь об одной весьма показательной детали. В судебном вердикте, подготовленном на основании обвинительного акта, вообще не упоминается о том, что Михайловскому вначале выдвинули подозрение в особо тяжком преступлении; не указано, когда именно, по каким причинам обвинение было переквалифицировано на более мягкое. При этом зафиксировано: «Судом установлено, что Михайловский И.З. обоснованно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины». На основании каких фактов, доказательств суд проверял эту обоснованность, проверялась ли судом правильность правовой квалификации действий Михайловского, исследовались ли при этом материалы уголовного производства – в приговоре суда ничего не говорится.

Как взятка стала «злоупотреблением влиянием»

В СУДЕБНОМ вердикте зафиксировано, что в мае 2016 года Михайловский встретился с представительницей ЧП «Новоком», которая хотела проконсультироваться относительно получения специального разрешения на пользование недрами на Южно-Сулятинской площади на территории Львовской и Ивано-Франковской областей.

Во время общения замдиректора «Західукргеології» сообщил о возможности повлиять на знакомых должностных лиц Государственной службы геологии и недр Украины и Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископа­емых, в компетенцию которых входит выдача специальных разрешений на пользование недрами, утверждение необходимой документации. После этого предложил за неправомерную выгоду «здійснити вплив на вищевказаних службових осіб у вирішенні питання в одержанні спеціального дозволу ПП «Новоком» на користування надрами на Південно-Сулятинській площі та надати послуги у зборі необхідної документації для отримання вищевказаного дозволу».

На следующей встрече с представительницей «Новокома», которая состоялась в июне, Михайловский, находясь в своем кабинете, сообщил, что ему необходимо предоставить неправомерную выгоду, размер которой будет «коливатися» в сумме от двух до трех миллионов гривен.

В дальнейшем, находясь опять же в своем служебном кабинете, Михайловский предложил представительнице «Новокома» перечислить на его счет 15 тысяч гривен, чтобы начать оформление документации. Через несколько дней эта сумма ему была переведена.

Кульминационное событие в приговоре суда изложено так: «13.07.2016 р. приблизно о 12 год. 00 хв. Зубова А.О., перебуваючи в службовому кабінеті Михайловського І.З., що за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 8, передала Михайловському І.З. на його пропозицію неправомірну вигоду у розмірі 1500 000 гривень, що є частиною від раніше висловленої ним суми неправомірної вигоди за його сприяння та обіцянку здійснити вплив на службових осіб Державної служби геології та надр України та Державної комісії України по запасах корисних копалин (…), після чого незаконні дії Михайловського І.З. були припинені працівниками правоохоронного органу, а предмет неправомірної вигоди вилучено».

То есть факт получения взятки Михайловским в приговоре суда описан вскользь. И вообще не указано, как, кем именно эта взятка была задокументирована. Зато почти в каждом абзаце повторяется фраза об обещании Михайловского «здійснити вплив на службових осіб…» О данных должностных лицах нет никакой конкретной информации, не названы даже их должности. Это при том, что Михайловский полностью признал свою вину в преступном деянии (так зафиксировано в приговоре) и должен был такую информацию следствию сообщить.

Вместо эпилога

В НАСТОЯЩЕЕ время Игорь Михайловский пытается через суд восстановиться на должности и взыскать моральный ущерб за незаконное увольнение, хотя из «Західукргеології» уволен после вынесения Галицким райсудом Львова приговора, согласно которому он был признан виновным в совершении преступления и осужден.

И вполне реально, что суд примет его сторону, поскольку статья, по которой его осудили, в отличие от статьи за взяточничество, не предусматривает лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



Львов.