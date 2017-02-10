10.02.2017

Скандалы

Нешуточные страсти разгорелись в Харькове вокруг проекта нового памятника в центре города на площади Свободы.

Неповторимая архитектура эспланады

ГЛАВНАЯ площадь областного центра Слобожанщины известна далеко за пределами Украины. Знаменита она не столько тем, что это одна из крупнейших эспланад мира, сколько уникальным архитектурным ансамблем. Украшением пространства являются сооружения советского конструктивизма, возведенные в 20-е годы. Это Госпром (Дом государственной промышленности), Дом кооперации, Дом проектных и строительных организаций, гостиница «Интернационал», здание ЦК КП(б)У – конструктивистская перестройка дореволюционных помещений губернского земства. Сооружались уникальные многоэтажные корпуса вокруг главной площади тогдашней столицы советской Украины под пристальным вниманием председателя ВСНХ Феликса Дзержинского, чье имя было присвоено центральной площади Харькова. В 1991 году площадь Дзержинского переименовали в площадь Свободы.

Слобожанский форум имеет необычные очертания. Его конфигурация напоминает реторту. В круг­лой части площади создан сквер. Там, где он соприкасается с прямоугольной частью плаца, в 1963 году был установлен памятник Ленину. Общая высота бронзовой фигуры и пьедестала превышала двадцать мет­ров. Такой огромный размер позволял скульптурному сооружению не теряться на площади, занимающей почти 12 гектаров.

Роковое место

ХАРЬКОВСКИЙ памятник Ильичу, самый большой в Украине, осенью 2014 года повалили майдановцы. А до этого политические вандалы снесли другие памятники советской эпохи. Эти действия осудил городской голова Геннадий Кернес. Он сказал, что в Харькове соседствуют памятники героям советской власти и монументы, появившиеся уже в независимой Украине, и призвал земляков не воевать с памятниками. Более того, пообещал восстановить разрушенные монументы, но вскоре забыл о своем обещании.

Полтора года возле пьедестала снесенного памятника Ленину стоял деревянный крест и стенд с фотографиями воинов, погибших в зоне АТО. Прошлым летом мэрия убрала постамент памятника , пообещав, что на «лобном месте Харькова появится что-то очень интересное».

Секрет своей изюминки власть не раскрывала, пока три месяца назад не объявила конкурс на эскиз-идею памятного знака на площади Свободы. А недавно назвала лучшую работу. Ею стал проект в виде колонны высотой 86 метров с ангелом и крес­том на вершине, которую внизу окружают четыре фигуры исторических личностей Слобожанщины

Колонна преткновения

СЕЙ замысел вызвал бурную реакцию в Харькове. Одни увидели в нем копирование всемирно известных памятников, другие заявляли, что колонна не вписывается в архитектурный ансамбль площади Свободы, третьи призывали ничего не ставить на место разрушенного монумента, ведь площадь в свое время проектировалась без памятников.

На официальном сайте горсовета появилась петиция с требованием отменить результаты творческого смотра на проект памятного знака на площади Свободы и организовать международный конкурс проектов ее реконструкции с учетом пожеланий харьковчан. Петиция уже набрала необходимое количество подписантов и принята к рассмотрению органом самоуправления. А еще общественники подали в суд иск с требованием остановить решение горисполкома о блиц-конкурсе.

Скандал с памятником в Харькове докатился и до столицы. Потомки известных людей Слобожанщины и деятели искусств, среди которых архитекторы, историки, писатели, направили письмо министру культуры с требованием запретить вторжение в конструктивистский ансамбль центральной площади Харькова, который является шедевром архитектуры.



Харьков.