10.02.2017

Скандальная выставка

Под крики «Слава Україні!», «Слуги Москви» и «Сепари!» радикально настроенная група молодежи, ворвавшаяся в Центр визуальной культуры в Киеве, вынудила ее сотрудников закрыть выставку художника Давида Чичкана. Экспозиция под названием «Потерянная возможность» была посвящена утраченным «ценностям» Майдана. Произошедшее, по сути, не что иное, как своеобразная зачистка культурного пространства.

ЗА ДЕНЬ до открытия выставки одна из ярых правых активисток Виктория Резниченко призывала побратимов «приобщиться к прекрасному». На своей странице в Facebook она призывала «сознательных граждан» показать, что майдановцы тоже немного понимают в живописи, после чего в Интернете оживилась дискуссия ее единомышленников.

Кстати, Давид Чичкан – один из самых высокооплачиваемых украинских художников. В 2009 году украинский олигарх Виктор Пинчук пригласил его для создания Украинского павильона на 53‑й Венецианском биеннале.

Как активист анархистской организации «Чорна веселка», к тому же сторонник Майдана, Чичкан в сериях графических работ постоянно провоцирует зрителя на политические действия. К примеру, иронично предлагает быть последовательными и «декоммунизировать» не только наследство советского государства, но и украинских социалистов – Ивана Франко, Михаила Драгоманова, Лесю Украинку. Этакий себе арт-подстрекатель.

А еще, по мнению Чичкана, Майдан для украинского общества – потерянная возможность осуществить социальную революцию. Его цель он увидел не в попытке защитить абстрактное достоинство неизвестно от кого, а завоевать достойные условия жизни для всех украинцев.

Оказалось, что даже с такими, казалось бы, «национально прогрессивными» взглядами Чичкан уже не вписывается в концепцию пришедшей к власти радикально-экстремистской политической «элиты».

Центр визуальной культуры оценил убытки от погрома на выставке в 155 тысяч гривен и сообщил в Интернете, что в связи с упреками праворадикалов «гарантировать безопасность посетителей не представляется возможным».