10.02.2017

И с победой возвращайтесь



ВЧЕРА в Хохфильцине (Австрия) стартовал чемпионат мира по биатлону, который завершится 19 февраля. В первый день прошла смешанная эстафета, завершившаяся уже после сдачи номера в печать.

Отстаивать высокое реноме украинского биатлона отправились десять спортсменов.

Женщины: Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная и Валентина Семеренко.

Мужчины: Александр Жирный, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков и Сергей Семенов.

Предлагаем вашему вниманию расписание на остальные дни.

10 февраля (15:45) – женский спринт,

11 февраля (15:45) – мужской спринт,

12 февраля (11:30) – женская гонка преследования,

12 февраля (15:45) – мужская гонка преследования,

15 февраля (15:30) – женская индивидуальная гонка,

16 февраля (15:30) – мужская индивидуальная гонка,

17 февраля (15:45) – женская эстафета,

18 февраля (15:45) – мужская эстафета,

19 февраля (12:30) –женский масс-старт,

19 февраля (15:45) – мужской масс-старт.

– Мы не ставим команде на чемпионат мира никаких конкретных задач, – сказал накануне стартов президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. – Все понимают, что должны показать тот результат, к которому готовы. К счастью, никаких поводов для беспокойства насчет здоровья ребят нет. Все нормально, все спокойно готовятся. По словам тренеров, Пидгрушная чувствует себя хорошо и готова участвовать в чемпионате мира. Выступления на трассе в Хохфильцене у сборной Украины всегда получались нормальными. Эта трасса счастливая для нас, и я надеюсь, что спортсмены выступят хорошо.



Встреча с географическими антиподами

В ХАРЬКОВЕ 11-12 февраля состоится матч Второй мировой группы теннисного Кубка Федерации между сборными командами Украины и Австралии. Стали известны предварительные составы:

Украина: Элина Свитолина (13-й номер мирового рейтинга), Леся Цуренко (54), Ольга Савчук (328), Надежда Киченок (588). Капитан – Михаил Филима.

Австралия: Дарья Гаврилова (26), Эшли Барти (153), Арина Родионова (186), Кейси Дельаква (116-я в парном рейтинге). Капитан – Алисия Молик.

Напомним, что капитаны обеих команд смогут сделать две замены в первоначальной заявке не позднее, чем за один час до начала церемонии жеребьевки, которая состоится в пятницу 10 февраля.



Золотые шпаги



ЮНИОРСКАЯ сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Катерины Чорний, Дарьи Варфоломеевой, Инны Бровко и Натальи Степанян стала победительницей этапа Кубка мира в Эспоо (Финляндия).

Начали наши девушки с победы над японками, завершив встречу со счетом 45:33, а в следующем туре преподнесли сенсацию, выбив из борьбы первый номер мирового рейтинга – сборную Франции – причем с убедительным счетом 45:38.

А вот полуфинальный поединок со сборной Израиля сложился нелегко. Наши девчата только в концовке сумели сломить сопротивление соперниц – 44:42. Следует отметить, что в последнем и решающем бою фехтовала самая юная шпажистка национальной команды – Катерина Чорний, которой на момент соревнований исполнилось 15 лет.

В финале украинские фехтовальщицы встретились со сборной Италии во главе с титулованными Элеонорой де Марки и Федерикой Исолой, которые на данный момент находятся в топ-10 мирового юниорского рейтинга шпажисток. Начало встречи сложилось не в нашу пользу. Переломным стал бой Варфоломеева – Исола, в котором уроженка Ужгорода сумела вывести команду вперед. Это преимущество удалось сохранить до конца поединка, завершившегося в пользу сборной Украины со счетом 45:39.



Мы его теряем



«ДНЕПР» официально лишился шести очков в турнирной таблице чемпионата Украины за невыполнение решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября 2016 года (долги перед Данило Соузой). Напомним, в октябре 2016 года с «Днепра» уже сняли шесть очков за долг перед агентом Хуанде Рамоса.

После очередного наказания «Днепр» опустился на 11-е место в текущем чемпионате, имея в активе всего шесть очков.