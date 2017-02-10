Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Нелепая смерть

10.02.2017 8 февраля умер известный советский и украинский футбольный вратарь, тренер Виктор Чанов-младший. КАК стало известно из сообщений СМИ, 20 января на Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и зверски избили, нанеся тяжелую черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция. После этого он находился в коме, из которой так и не вышел…

Виктор Чанов был великим вратарем, обладал феноменальной реакцией, бесстрашной иг­рой на выходах и невероятным прыжком. Он был мастером отражения пенальти, причем всегда старался реагировать именно на полет мяча и очень часто выходил победителем дуэлей.

По завершении футбольной карьеры Чанов-младший не смог реализовать себя на тренерском поприще. Один приход в «Динамо» в этом качестве у него был, но в критическое для команды время, потому получился бесславным. Чанов ушел в бизнес и, как оказалось, навсегда. В интервью, в которых он никому не отказывал, чувствовалась досада на то, что его опыт, знания и умения остались невостребованными. И каким бы успешным ни был его бизнес, это не приносило той радости и эмоций, которые он испытывал, «живя» в воротах. Там, где он был самим собой и любимым нами Чайником...



Наша справка. Виктор Чанов-младший родился в 1959 году в Донецке в семье известного вратаря ЦДКА и «Шахтера» Виктора Чанова-старшего. С 1978 по 1981 год провел в донецком «Шахтере», затем перешел в киевское «Динамо». В столичной команде выступал до 1990 года. Затем четыре сезона играл за израильские клубы «Маккаби» (Хайфа) и «Бней Иегуда» (Тель-Авив), а завершил вратарскую карьеру в столичном «ЦСКА-Борисфен» в 1995 году. Там же в течение года работал тренером. В сезоне 2006-2007 годов был наставником вратарей в киевском «Динамо». Виктор Чанов – трехкратный чемпион и пятикратный обладатель Кубка СССР. В составе «Динамо» в 1986 году стал победителем Кубка обладателей Кубков европейских стран. За сборную СССР сыграл 21 матч.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия