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10.02.2017 Межсезонье Сегодня мы расскажем о предсезонной подготовке лидера чемпионата и единственного оставшегося представителя Украины в еврокубках – донецкого «Шахтера».

В ЗИМНЕЕ межсезонье клуб расстался с некоторыми возрастными исполнителями. По взаимному согласию сторон не стали продлевать контракты Вячеслав Шевчук, Эдуардо и Евгений Селезнев (перешел в турецкий «Карабюкспор»). Также оказались не нужными Фонсеке Будковский и Караваев. Первый ведет переговоры с «Анжи», где он провел первую часть сезона, об аренде до конца чемпионата. Второй отправился в аренду в «Фенербахче». Есть в рядах «оранжево-черных» и пополнение: контракт на три с половиной года подписал аргентинец с украинскими корнями Густаво Бланко-Лещук, бывший главной ударной силой «Карпат» в первом круге. Также португальский наставник изъявил желание посмотреть в игре Алана Патрика. Бразильский хавбек на контракте с 2011 года, но большую часть времени разъезжал по арендам. И вот, наконец-то получив шанс, Патрик, похоже, не сплоховал: тренерский штаб остался доволен его игрой в спаррингах и принял решение заявить бразильца на игры Лиги Европы. Восстановился после длительного лечения Азаведо. Бразильский левый защитник, не принимавший участие в официальных играх этого сезона из-за тяжелой травмы, неплохо смотрелся в товарищеских матчах. Возвращение Марсио – это, прежде всего, конкуренция для Исмаили. В последний момент передумали отпускать из команды Кобина. Василий еще минимум полгода будет довольствоваться ролью третьего правого защитника.

Решив кадровые вопросы, «горняки» вылетели в испанскую Ла-Манку на первый сбор, проходивший с 14 по 22 января. Первую неделю футболисты проводили преимущественно втягивающие тренировки в сочетании с физическими нагрузками. Единственный спарринг вице-чемпионы Украины провели в последний день сбора с польской «Краковией» (2:0). Голы забивали Дентиньо и Зубков. В этот же день подопечные Фонсеки вылетели в Киев и получили два дня отдыха.

Второй сбор (25 января – 9 февраля) проходил в городе Лагуш в южном регионе Португалии Алгарве.

В первом контрольном поединке дончане расписали ничью 2:2 с австрийской «Аустрией». Дебютный гол в новой команде забил Бланко-Лещук, второе взятие ворот на счету у перспективного Танковского. Настоящую голевую феерию выдали в матче против шведского «Норчепинга» (6:1). Забивали все, кому не лень: Кучер, Срна, Зубков, Тайсон, Бланко-Лещук и Фред.

Помимо контрольных спаррингов, «Шахтер» участвовал в турнире Atlantic Cup, в котором восемь команд были разбиты на две группы и, согласно регламенту, проводили по два поединка. Первый блин получился комом: ничья 2:2 (Ферейра, Дентиньо) в основное время с чешским «Яблонцем», в составе которого до сих пор выступает бывший «горняк» Томаш Хюбшман, и поражение по пенальти – 4:5.Решающий промах с «точки» допустил Тарас Степаненко, проиграв дуэль голкиперу.

В перерыве между матчами Atlantic Cup «Шахтер» одолел (3:0) «Ольяненсе» – представителя второй по силе лиги чемпионата Португалии. Это противосто­яние стало настоящим бенефисом Бланко-Лещука, на счету у которого все три гола.

Во втором матче на турнире «оранжево-черные» разбили датский «Ольборг» – 3:0. Результат сделал Марлос, оформив дубль на протяжении двух минут. Еще один точный удар на последних секундах встречи нанес Борячук. Дончане с четырьмя очками заняли в группе второе место и в ожидании соперника в стыковом матче сыграли «товарняк» с южнокорейским «Кванджу». Представителя K-League Classic «горняки» одолели не без труда. Единственный гол здесь в активе 20-летнего форварда Борячука. В этом матче Фонсека решил дать шанс ближайшему резерву. Активнее остальных смотрелись Зубков и Танковский. Неплохое впечатление оставили забеги на чужую половину поля в исполнении Азаведо. Можно предположить, что португальский наставник доволен перспективами молодежи, которая уже вовсю стучится в двери основного состава.

И вот настало время последней игры на втором сборе, где «Шахтер» в рамках Atlantic Cup соперничал за «бронзу» с «Дебреценом» – десятой командой (при 12 участниках) текущего венгерского чемпионата. «Горняки» прогнозируемо вышли победителями – 2:1 (Лещук, Дентиньо) и заняли 3-е место на турнире.

Из восьми проведенных по­единков на сборах «оранжево-черные» победили в 6 при 2 ничьих. Отсутствие поражений в основное время очень важно, особенно в психологическом плане. Лучшим бомбардиром с шестью голами стал Бланко-Лещук. Похоже, что на него, а не на Феррейру (забил всего один мяч) будет делать ставку Фонсека. Эффективен был Дентиньо, в активе которого три точных удара. Именно бразильцу, а не Коваленко, сейчас отдает предпочтение португальский наставник на позиции под нападающим. Как всегда, был хорош Марлос. Неплохо зарекомендовали себя молодые Борячук, Зубков и Танковский.

«Горняки» продолжат подготовку к матчам Лиги Европы против «Сельты» в Португалии, а последний спарринг будет проведен сегодня с местной командой «Риу Аве» на ее стадионе. Затем дончане переедут в Брагу, где будут находиться до первого поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой». В Виго «Шахтер» прибудет 15 февраля.

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