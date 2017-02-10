Автор: Валерий ПОЛИЩУК.
Памятные даты
180 лет назад 10 февраля 1837 года в 14.45 в Петербурге в доме на Мойке, 12 остановилось сердце смертельно раненого на дуэли Александра Сергеевича Пушкина.
...Я – на Черной речке, куда за сорок шесть часов до трагедии «27 января (8 февраля по новому стилю – Авт.) в пятом часу пополудни» в сопровождении своего секунданта лицейского товарища Константина Данзаса (цитаты из его воспоминаний. – Авт.) прибыл поэт. «Несмотря на ясную погоду, дул довольно сильный ветер. Морозу было градусов пятнадцать». Примерно как сейчас за окном.
В предвечерней тишине раздался роковой выстрел, спугнувший стаю ворон. До сих пор они кружат над местом дуэли....
Многое здесь переменилось. Место дуэли превратилось в сквер посреди города. Но глянешь в небо, и словно потеряешься во времени – оно такое же, как 180 лет тому назад.
«И где мне смерть пошлет судьбина? // В бою ли, в странствии, в волнах?» – гадал Пушкин в стихотворении «Хожу ли я вдоль улиц темных» (1829). Забыл поэт или не придал значения тому, что еще в 1818 году, в пору «души прекрасных порывов», гадалка предсказала ему насильственную смерть. По-разному можно относиться к гадалкам, но эта, должно быть, была провидицей.
Я – на Мойке, 12, в кабинете, где поэт провел свои последние часы и где по сей день витает его дух. Диван в окружении тысяч книг, вокруг которого 180 лет назад творилась тревожная суета. Конец был неизбежен. В смерти даже гений равен простому смертному.
Поэта отпели в Конюшенной церкви, а вскоре сани, уносящие его из Петербурга, скрылись за поворотом, и исчезло все, что было Пушкиным, живым Пушкиным. Началась жизнь духа.
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
Похоронили Пушкина на территории Святогорского монастыря Псковской губернии, неподалеку от милого его сердцу Михайловского.
Я – у могилы Пушкина, последнего пристанища поэта. Здесь, точно по его тексту, играет молодая жизнь, и сияет своею вечной красотой равнодушная природа. И нет в душе места для грусти. Рядом с Пушкиным мысли становятся светлее. Думаешь о многом, и в том числе о том, как неполна была бы наша жизнь, если бы в ней не было Пушкина, автора наших поэтических молитв с детства и до старости.