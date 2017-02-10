10.02.2017

Письма обвиняют

«А мы перед ними ползаем, – огорчается наша многолетняя подписчица Василина Игнатьевна Шовкун из Коростеня Житомирской области. – Честь, совесть и достоинство забыты. Без высокой морали в стране ничего хорошего не будет». Об этом – в сегодняшней редакционной почте.

«Обижают «своих», чтобы чужие боялись?»

«НАША читательница Римма Гаясовна Миронюк из Нежина Черниговской области пишет: «Я сама вас читаю, даю газету соседям, родственникам, мы часто обсуждаем публикации. И это помогает ориентироваться в жизни.

По душе нам материалы политического толка, раскрывающие глаза на жестокость капиталистического строя, свалившегося на некогда богатую и цветущую Украину. С удовольствием читаем полезные советы по сохранению здоровья и консультации.

Мне 80 лет. Благодаря рекомендациям врачей, которые на ваших страницах отвечают читателям, выбираю методы лечения.

Не удовлетворяет меня пенсионное обеспечение. Проработав 22 года специалистом первой категории в Нежинском горисполкоме, ушла на заслуженный отдых на пятом году независимости. Как госслужащей, мне полагалась соответствующая пенсия. Однако начислили чуть больше 1500 гривен. Перерасчет после 2008 года не производили. Сейчас с добавкой за умершего мужа моя пенсия не достигает и 2000 гривен.

Соседи и родственники иронизируют: видать, говорят, новой власти ты плохо служила, что она тебя обидела. Я добросовестно исполняла свои служебные обязанности. А то, что меня, как «свою», обидели, чтобы другие боялись, так это на совести власти.

Сегодня в Нежине около полусотни пенсионеров – в прошлом налоговиков, работников исполкомовских отделов и даже органов правопорядка – добиваются справедливости. Взяли мы справки с мест бывшей работы об установлении окладов с 1 декабря 2015 года и представили в управление Пенсионного фонда. А там говорят: «Приложите эти бумажки к исковым заявлениям в суд».

Странно слышать такое. Если положено пересчитать пенсии – делайте это. А если получили подпольное указание удерживать, то так и скажите. В Нежине вместо восьми по штату служителей Фемиды остались только трое. Они заняты рассмотрением исков к властям. Поговаривают: кто первым из «борцов» за справедливость подсуетился, тот выиграл дело в суде. Да только выигрыш этот безнадежный. Говорят, что власть обязала пенсионщиков подавать встречный иск уже в апелляционный суд. И колесо закрутится!

Я еле с палочкой передвигаюсь. Ходить по инстанциям тяжело. По телефону общаюсь с членами ветеранской организации работников госучреждений. Все мы в неведении: осовременят нам пенсию или очередной раз наплюют в душу?

Просим вас, уважаемая редакция «Рабочей газеты», посодействовать в решении наболевшего вопроса».

Публикуя ваше письмо, уважаемая Римма Гаясовна, редакция адресует его Пенсионному фонду, Министерству социальной политики и Кабинету министров Украины.

«Очуняйтесь, правителі!»

Людмила Ивановна Степовая из города Пологи Запорожской области свое письмо адресует президенту и всему «правящему клану». «Шановний президенте Порошенко! – обращается Людмила Ивановна к гаранту Конституции. – Дайте відповідь на болюче запитання: коли в Україні припиниться війна? Коли в АТО перестануть гинути наші солдати? А скільки поранених, покалічених!.. Уже й ліку немає… Ідучи у президенти, Ви обіцяли, що за лічені дні з війною буде покінчено. Проте війна триває третій рік.

Задумайтеся: з кожним днем зменшується наш український рід. За даними ООН, українців щохвилини стає на 80 чоловік менше. Чому це вас не турбує?.. Нас меншає то від хвороб, бо немає біднякам за що лікуватися, то від недоїдання, бо в людей похилого віку пенсії принизливо малі й не вистачає бодай на шматок хліба, то від війни. Чому не йдете на переговори з противником? Здається, що Вас, пане президенте, із Турчиновим ця війна цілком влаштовує. Наполегливо озброюєтесь. Усе для фронту? Все для війни? Та не доведи боже, щоб Україна Росії чи Росія Україні оголосили війну! Наслідком буде крах України.

Як можете пишатися тим, що Укра­їна значну частину бюджету спрямовує на озброєння?

Зараз чоловіча рать іде воювати за конт­р­актом, бо сидіти вдома невигідно: ні роботи, ні грошей – скрізь безробіття та зубожіння. Із скривдженими, ошуканими, приниженими слід говорити розумом і серцем, а не оголошувати війну.

Із сусідами слід жити по-людськи, а не цькувати брата на брата. Треба добре знати історію, хто насправді в Україні був ворогом-завойовником і хто визволяв Україну від них, об’єднавши всі українські землі в одну цілу українську державу. Ми долею та історією приречені жити мирно з братніми народами – росіянами і білорусами. Очуняйтеся, правителі! Закінчуйте війну! Дайте змогу жити народу! Бо ж найдорожче у людини – це життя. Мир Україні!»

«Избавление от страданий – изничтожение страдающих»

ТАК озаглавил свое письмо киевлянин Евгений Иванович Лукьянченко. «Да, именно эту методу физического изведения на нет как вида обездоленного народа избрала независимая от народа украинская власть, – пишет он. – Ею приведены в действие разные способы обирания и подавления масс: безудержный рост тарифов и цен, развал медицины и образования, «нищукизация» культурного бытия, разгул вооруженных «тонтон-макутов» (похлеще, чем в «Комедиантах» Грэма Грина); увы, результативное создание условий для превращения социального протеста донбассовцев в войну и т.д. и т.п. Древнегреческому племени ахейцев такое и не снилось».

Описав, с каким изуверством властных структур столицы пришлось столкнуться его семье (бесчувственность чиновников городского отделения «Укрсиббанка», которые, вопреки нормативному правительственному акту, обязывающему в экстремальных ситу­ациях доставлять клиенту домой деньги с его счета, отказали в этой услуге, и на лечение его жены пришлось собирать «с шапкой по родственникам и друзьям»; жуткая неприступность монстра «Киевэнерго», устанавливающего грабительские тарифы), Евгений Иванович предостерегает, что «неожиданности жестокого произвола поджидают нас на каждом шагу».

«Вот Гройсман грозился наказать самоуправщиков из «Киевэнерго» в связи с октябрьскими космическими начислениями за отопление. И что?! «Киевэнерго» вместе со своим всегда готовым «адвокатом» Петром Пантелеевым (по должности заместителем Кличко) объявило, что никакого перерасчета не будет, поскольку компания все делала в соответствии с кабминовским решением, правительственной методикой расчета. И молчит же премьер-министр. Наверное, понял, что сгоряча не то сболтнул».

«Эх, власть, растуды ее!» – сказал бы герой поэмы Твардовского «Теркин на том свете». Нам остается в подражание поэту тайком разместить на высших ведомствах страны надписи: «Гроб-контора»…