Акценты дня

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью одному из изданий имел неосторожность заметить, что существует немецко-французская «дорожная карта» по урегулированию ситуации в зоне АТО, принципы которой лежат посередине между требованиями Украины и России.





Архив

« Февраль 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / У каждого свои аллергены

10.02.2017 Ваше здоровье «Один и тот же продукт, например, цитрусовые, кому-то может приносить пользу, а у других вызывать сильную пищевую аллергию, доставляя страдания», – говорит врач-аллерголог Наталья МИРОШНИЧЕНКО. Чем опасна пищевая аллергия и как она лечится?

–НАТАЛЬЯ Евгеньевна, многие наши читатели страдают от пищевой аллергии. Вот что пишет из Новой Каховки Херсонской области Тамара Оноприенко: «В субботу приехала ко мне дочка из Киева, привезла подарки, в том числе сетку мандаринов. Сладкие, как мед! Мы с мужем на радостях их наелись, соседку угостили. Через день у меня на коже сыпь появилась, вся спина и плечи чесались страшно. Ночь не спала. У мужа расстройство желудка. А соседке хоть бы хны. В чем тут дело?»

– Вероятно, налицо пищевая аллергия. Когда в организм с пищей попадают чужеродные белки, иммунная система может принять их за враждебные, опасные вещества и для нейтрализации начинает вырабатывать антитела. Эти антитела могут доставить больному много неприятностей: расстройство пищеварения, кожный зуд, головокружение, тошноту, рвоту, а в особо сложных случаях даже привести к смерти. Ошибка иммунной системы дорого обходится человеку, в данном случае то, что нас спасает, способно нас и погубить. Тот белок, который организмом воспринимается как враг, называется аллергеном. И у каждого из нас свои аллергены. Возьмем цитрусовые. Большинство людей их любит. Я, к слову сказать, обожаю зеленый чай с долькой лимона. А у некоторых людей цитрусовые вызывают сильнейшую аллергию.

– От чего это зависит? Какие продукты чаще всего вызывают аллергию?

– Предрасположенность к пищевой аллергии передается по наследству. Чаще всего ее вызывают коровье молоко, яйца, мясо, злаки, овощи, фрукты, ягоды, орехи, шоколад, кофе и приправы. Из ягод очень часто виновницей аллергии становятся земляника и клубника, из овощей – сырая капуста и редис. Много неприятностей людям доставляют морепродукты, рыба, рыбные консервы.

– Наш постоянный читатель Петр Фаддеевич Торбохват читает «РГ» от корки до корки, часто звонит в редакцию. Кто-то из знакомых сказал Петру Фаддеевичу, будто катаракта исчезнет, если каждый день есть рыбные консервы, богатые витаминами. Пенсионер купил консервированную рыбу, но после ее употребления у него возник сильный кожный зуд, спина так чешется, что заснуть трудно. В чем дело?

– Экологи давно бьют тревогу по поводу того, что в океаны и моря сбрасывают токсичные отходы производства. Ткани многих рыб, как речных, так и морских, содержат соли тяжелых металлов, которые являются сильнейшим аллергеном и канцерогеном. Особенно опасны в этом плане популярные в прошлом консервы «Печень трески», ведь печень, отвечающая в организме за очистку крови от токсинов, нередко сама накапливает много опасных веществ. В прессе появилась информация, что для хранения рыбы и при производстве консервов из нее используется антибиотик тетрациклин, а у многих людей аллергия на него. Вот и неудивительно, что полезные и нужные нам морепродукты порой не воспринимаются организмом.

– Но без пищи не прожить. Как же быть тем, кто страдает от пищевой аллергии? Лечится ли она?

– Лечится, но трудно и долго, причем процесс этот дорогостоящий. Нужно выяснить, какие продукты вашим организмом не воспринимаются. Для этого заведите пищевой дневник, записывайте, что вы съели, как отреагировал на пищу организм. На приеме у врача (а только он поможет победить аллергию!) покажете этот дневник. Чтобы стопроцентно выявить аллерген, нужно провести целый ряд анализов. Затем рекомендуется диета, исключающая пищу с аллергенами. Полезно под контролем врача от одного до трех дней воздержаться от пищи, пить в эти дни минеральную воду. Организм сам очистится.

– Зоя Кашпо из Одессы пишет: «Раньше я не знала, что такое аллергия, ела все подряд и не страдала. А после 60 лет угробила свою поджелудочную, и теперь у меня каждый второй продукт вызывает аллергию».

– Когда поджелудочная железа плохо работает, организму не хватает пищевых ферментов, это и становится причиной аллергических реакций.

– Еще письмо в тему – из Киева. Ольга Жаботинская пишет: «У меня после некоторых продуктов появляется сильный насморк, кашель и чихание. Сидим за столом, и вдруг «Апчхи!» Просто неудобно, простуды нет, а я чихаю. В чем причина?»

– Налицо аллергический ринит, когда вследствие раздражения носоглотки возникают кашель, насморк, отечность носа, дыхание затрудняется. Это не повод для паники, изучите свой организм, узнайте, что ему нравится, а что раздражает. Для лечения пищевой аллергии применяются антигистаминные препараты, которые уменьшают образование антител. Но лучшее средство против аллергии не таблетки, а разгрузочные дни: денек попейте минеральную воду, денек – некрепкий зеленый чай, можно с ромашкой, и организм сам разберется, кто ему друг, а кто – враг.

– Наталья Жлукто из Чернигова спрашивает, какие травы помогают при лечении аллергии?

– Череда, а еще корни и листья одуванчика. Но перед приемом трав посоветуйтесь с врачом.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия