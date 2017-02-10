Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Горшок с золотыми монетами

10.02.2017 Советы юриста Нашему читателю из Харьковской области отвечает юрист Александр ПОЛОНЧУК.

«Читал я, что в Виннице судили 40-летнего мужчину. Присудили ему два года лишения свободы с отсрочкой приговора. Оказывается, в свободное от работы время, используя металлоискатель и магниты, он проводил раскопки на местах боев, нырял на дно реки Южный Буг, коллекционируя ордена и медали, оружие времен Великой Отечественной войны. Оружие коллекционер специально приводил в нерабочее состояние. Свои находки продавал коллекционерам, зарабатывая деньги для семьи (у него жена и двое детей). Казалось бы, ничего криминального в таких действиях нет, и тем не менее мужчину осудили, хоть и условно. Я не понимаю, в чем вина этого человека? Он ничего ни у кого не крал, а добывал то, что ржавело под землей, под водой. Олигархи воруют газ и уголь, расхищают бюджетные деньги, и им все сходит с рук, пока один клан не сменит у власти другой клан. А простого человека осудили, по сути, ни за что! Где справедливость? Если, копая огород на своей даче, я найду горшок с царскими червонцами, разве обязательно его отдавать государству? Государству, которое украло у миллионов людей их трудовые сбережения, вернуло жалкие копейки и при этом даже не извинилось перед людьми? И такому государству я должен возвращать свою находку? Пусть толковый юрист мне объяснит, почему я должен отдавать то, что я нашел».

Геннадий.



–ВСЕ, что находится в земле ценного, является общенациональным достоянием, принадлежит всему обществу. В комментарии к статье 193 Гражданского кодекса Украины сказано, что присвоение гражданином найденного имущества, которое имеет исключительную историческую, научную, художественную или культурную ценность, а также клада наказывается штрафом до

50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев. Согласно статье 140 Гражданского кодекса Украины, найденный клад законопослушный гражданин обязан сдать государству, конкретно финансовому органу местного совета народных депутатов, за что получит вознаграждение в размере 25 процентов от стоимости клада.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия