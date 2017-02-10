10.02.2017

Общество и власть

В Запорожском городском совете по инициативе регионального отделения Ассоциации городов Украины состоялось заседание региональной платформы развития местного самоуправления. Его участники – народные депутаты, представители областной власти, головы местных громад области проанализировали первые итоги децентрализации в регионе.

На самом ли деле «великое событие»?

НА СЕГОДНЯ в области созданы 24 объединенные громады. Это около 30 процентов территории. Текущий год должен стать основным этапом объединения, подчеркнула в своем выступлении заместитель председателя – руководитель аппарата облгосадминистрации Зинаида Бойко. Не преминула напомнить, что именно за эти «достижения» президент похвалил главу ОГА на недавнем совещании в Одессе.

«Это великое событие для всех наших территорий, потому что они имеют лидеров, которые в ближайшее время будут их вести к новым успехам, – патетически заявила чиновница. – В объединенных громадах сейчас работают над проектной документацией и разрабатывают планы в отношении возобновления объектов социальной сферы, в частности домов культуры, заведений образования, планируют ремонт дорог, водопроводов и уличного освещения. Передача управленческих и финансовых полномочий на местный уровень – путь к улучшению состояния населенных пунктов и их развития». В таком же духе Бойко рассказала о преимуществах бюджетной децентрализации для громад области.

Доля доходов уменьшается

НО выступивший затем городской голова Запорожья Владимир Буряк вернул чиновницу на грешную землю и в более спокойном тоне реалистично проанализировал первые шаги бюджетной децентрализации для областного центра: «Начиная с 2015 года, были увеличены отдельные источники поступлений в местные бюджеты, это плата за админуслуги, акцизный и транспортный налог, налог на недвижимое имущество. В то же время был уменьшен процент отчислений из самого крупного источника – налога с доходов физических лиц – с 75 до 60 процентов. Что мы получили в итоге? В 2015 году рост поступлений в городской бюджет без учета субвенций из государственного бюджета составил около 400 миллионов гривен (почти на 20 процентов больше, чем в 2014 году), а в 2016 году – миллиард 320 миллионов гривен (или же на 55 процентов больше). Доля доходов, оставшихся в бюджете города, в общем объеме собранных на территории города налогов и сборов имеет тенденцию к уменьшению: более 29 процентов в 2015 году против 25,6 в 2016 году. И это, по моему мнению, негативно характеризирует начатую реформу бюджетной децентрализации. Ведь по факту рост поступлений в сводный бюджет осуществляется более быстрыми темпами, чем в бюджет местный».

Владимир Буряк также отметил, что в этом году будет упразднен розничный акцизный налог с топлива. Местные бюджеты получат порядка 13,4 процента от акцизного налога с изготовленного и завезенного топлива, который зачисляется в государственный бюджет. «В результате местные бюджеты, возможно, и не понесут убытков, но есть очень опасный риск для местных бюджетов – вообще не получать этот налог. А это, вдумайтесь, около 135 миллионов гривен для бюджета Запорожья», – подчеркнул мэр.

По его словам, еще порядка 83 миллионов гривен город может потерять с учетом намечающегося законопроекта об отмене розничного акцизного налога с табачных изделий, который Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады.

Полномочий больше, а денег меньше

ОСОБОЕ внимание городской голова акцентировал на двух таких важных отраслях, как образование и медицина, субвенции государства на которые до сих пор рассчитываются по старым формульным механизмам и не базируются на социальных стандартах и современных нормативах. «Объем субвенций не покрывает необходимых расходов. Так, в прошлом году на нужды этих отраслей из бюджета города было выделено более 400 миллионов гривен – сверх полученных субвенций», – отметил городской голова.

Владимир Буряк также рассказал, что благодаря децентрализации в 2016 году город получил дополнительные полномочия, но не соответствующий финансовый ресурс. В цифрах это порядка 321 миллиона гривен по итогам года. Речь идет о компенсации льготного проезда, об оплате услуг по подготовке квалифицированных работников ПТУ и других учебных заведений, о расходах на содержание структурных подразделений, предоставляющих административные услуги.

«Конечно же, сама идея децентрализации – отличный проект. Это правильный процесс, ведь громады на местах почувствовали, что могут управлять и решать свои вопросы сами. Но у нас постоянно меняются законы, которые влияют на поступления и расходы местных бюджетов, что не может позитивно отразиться на развитии территорий. Ведь территории постоянно вынуждены искать средства на обеспечение дополнительно переданных полномочий, – резюмировал мэр. – Все вышеперечисленное фактически нивелирует наработки финансовой децентрализации 2015 года и замедляет развитие территорий».

Принявшие участие в заседании главы объединенных громад также отметили негативные нюансы, связанные с изменениями законодательства, несовершенной нормативно-правовой базой, и, пользуясь случаем, обратились к народным депутатам с просьбой повлиять на этот процесс на своем уровне.



Запорожье.