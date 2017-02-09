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Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Труд ученых в годы нелегких испытаний

09.02.2017 О некоторых итогах Как мы писали, состоялось заседание Ученого совета Института проблем социализма при Центральном Комитете Компартии Украины, на котором проводились итоги работы коллектива научных сотрудников за пять лет его существования. В СВОЕМ выступлении известный историк, профессор, академик НАНУ, директор Института археологии Петр Петрович Толочко отметил, что усилиями ученых Института проблем социализма действительно проделана немалая работа на уровне обобщений и выводов, таких, как, например, в «Красной книге» о теории социализма, обратил внимание и на эффективность малых форм. Но это не дает в достаточной мере полного эффекта, заметил ученый, надо искать и другие виды деятельности, включая и социальные сети в интернете. «Когда в последнее время смотришь выступления некоторых народных депутатов, особенно из оппозиционного блока, замечаешь, что многие из них начали использовать такую риторику, что и коммунистам можно позавидовать, – поделился впечатлениями академик. – Бьют по режиму резко, наотмашь, а о Советском Союзе вспоминают в самых светлых тонах. Так что не исключено, что дело идет к выборам и изоляция КПУ близится к завершению. В целом донести коммунистам свою точку зрения сейчас необыкновенно тяжело, а труд ученых становится действительно подвижничеством».

Делясь впечатлениями о реалиях современного бытия, Толочко подчеркнул, что назрела необходимость бить в набат. «Кричать людям, что страна умирает! Лет через десять нас не будет уже и двадцать миллионов! При такой политике это совершенно неминуемо! Я нашел статистику, что каждый день нас становится меньше на 425 человек… Разве это не повод бить тревогу? При социализме был расцвет Украины. Никогда Украина не была такой богатой, великой авторитетной, научно грамотной и высоко технологичной, как во времена Щербицкого. И нам хватило точно столько же времени, чтобы все профукать… Страна на грани вымирания! И как может президент этой страны выходить на трибуну с лозунгом «Слава Украине»? Какой Украине слава?»

Ученый рассказал о работе над новой книгой, которая будет называться «Заблудшие». «Это такой церковнославянский термин, который переводится как сбившиеся с правильного пути. Я долго думал, как назвать правильно эту книгу и, в конце концов, пришел к этому слову. А ведь это правда! Я не имею в виду паразитов всех сортов, а говорю о том, что мы все сбились с праведного пути… Все общество! Я проанализировал и элиту, и народ и пришел к неутешительному выводу, что они один другого стоят. Ведь не с Марса нам послали Порошенко и всех остальных… Народ их выбирает и принимает. Значит, что-то не в норме в нашем общем доме…»



СВОЮ оценку труду ученых и современному состоянию общества дал и лидер коммунистов Петр Николаевич Симоненко: «О чем говорить, если на собрании академиков, как нам рассказал Петр Петрович Толочко, творится сплошное мракобесие? Мы с вами являемся свидетелями ужаса­ющей картины, и как тут оценивать общество в целом, когда большая часть интеллигенции приспособилась к фашизму, обслуживая режим, просто стоит на коленях, отказавшись от своих вчерашних взглядов, от своих якобы научных убеждений, за которые они получили звания и соответствующие вознаграждения… Это настоящее предательство тех, кто должен нести народу самые передовые идеи во имя его развития. Все это, безусловно, говорит о бесперспективности развития нашей страны… Ведь сегодня Украина вернулась практически на сто лет назад. В особенности это касается основ государственного строительства и политических взглядов, навязываемых обществу… Следует высказать слова особой признательности тем, кто в эти очень непростые времена пытается донести общественности слово истины. Польза от этих усилий несомненна и имеет огромное значение не только для членов Компартии, а и для общества в целом. КПУ постоянно анализирует ситуацию и пытается найти самые оптимальные пути выхода из сложившейся ситуации, а жизнь постоянно подтверждает правоту наших предостережений».

Лидер Компартии остановился на нескольких аспектах, актуальных в ближайшем будущем. Ведь предстоит очень сложный год в идеологическом и политическом плане не только для коммунистов, но и для всего общества. «Год 100-летия Великого Октября стал благоприятным для наших врагов, располагающих колоссальными капиталами и возможностями для манипуляции средствами массовой информации, для разворачивания антикоммунистической истерии. Уже сейчас заметно, как эта махина набирает обороты. Антикоммунистическая истерия будет направлена на любое подавление использования наших идей, наработанного партией опыта, на девальвацию основ, заложенных за годы советского строительства и пригодных для развития общества даже в современных условиях. Наша задача доказать народу, что нельзя вычеркивать из истории те годы уникального творения ума и рук человеческих, когда была создана двухполюсная система, способная защитить цивилизацию от уничтожения. Сегодня, когда стала понятна полная бесперспективность однополюсного мира, заговорили о многополюсности. Это абсурдно при капиталистической системе. Там есть только одни интересы – удовлетворение различными путями алчных вожделений. При помощи этого капитал и умножает свои размеры».

Петр Николаевич рекомендовал ученым обратить самое пристальное внимание на историю формирования новой политической власти и того, что она дала обществу. «Сегодня обществу навязывается убеждение, что вся история нашей партии – это сплошное преступление. Однако в развитии любого общества неизбежны ошибки, просчеты и даже трагические страницы. Но никто сегодня, в том числе и приверженцы украинской модели демократии, не вспоминает, что те, кто стал для них идеалом, построили свою страну на костях почти 20 миллионов уничтоженных индейцев. Что незадолго до Второй мировой войны англичане устроили в Индии геноцид, жертвами которого стали 70 миллионов человек.

Напротив, развитие Украины в советский период стало уникальным примером того, как общество может развиваться по прогрессивному пути. Коммунистов упрекают, что они «забрали и поделили», а ныне ведь забрали у всех и присвоили себе, любимым. Аморальность сути режима очевидна всем – забрать у народа все созданное его руками и утверждать, что это является нормой. Как можно назвать систему, когда при власти олигархи, националисты и неофашисты плюс организованная преступность? В иной стране это невозможно представить. Ситуация очень тревожная…

Ситуация настолько абсурдная, что иногда кажется: нам некому передать знания и опыт позитивного строительства. Каким образом можно подтянуть молодежь, как можно влиять на информационное пространство, чтобы и тот же опыт и научность, и политическая публицистичность, и популярность изложения трогали за душу? Ленинский подход, что идея должна овладевать массами, и сегодня остается одним из главных принципов. И нам не обойтись без того, чтобы не вернуть в русло интересов Украины ту часть общества, которая хочет добра свой родине, чтобы в стране восстановилась власть, защищающая интересы тех, кто создает материальные блага, а не тех, кто их ворует и разбазаривает. Как и сто лет назад перед нами стоит вопрос: война или мир? Компартия выступает за мир. Большевики в свое время выдвинули тезис «Мир народам!» Как и сегодня, когда большая часть общества в угаре антироссийской пропаганды потеряла верные ориентиры и мирится с необходимостью продолжать войну, тем самым давая возможность преступной верхушке продолжать гражданскую войну, чтобы сохранить антинародную власть. У нас нет иного выхода, кроме как продолжать нести слово правды, чтобы люди понимали, для чего продолжаются их страдания, кому нужна эта война».



В ЗАВЕРШЕНИЕ Симоненко выразил признательность ученым за их труд и инициативы, пожелал им сосредоточиться на ключевых точках воздействия на сознание людей, оказывать помощь в работе рядовым пропагандистам. Относительно использования коммунистических идей политическими силами, выдающими себя за оппозицию, Симоненко заметил, что при отсутствии своих наработок они готовы использовать все, что может им пригодиться, занимая любые пустующие ныне ниши.

«Хочется выразить огромную благодарность тем ученым, которые присоединились к работе Института проблем социализма. Среди них нет занявших предательскую позицию. Они стремятся соединить свои научные обобщения с тем, что кипит праведным гневом в наших сердцах. Никто, кроме нас с вами, такие задачи решать не способен!» – подчеркнул лидер КПУ.

В работе совета принимал участие видный правовед, член Академии государства и права Василий Федорович Сиряченко, высказавший немало оригинальных идей. Редакция планирует посвятить им отдельную публикацию.

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