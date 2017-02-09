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09.02.2017 Звонок за океан Похоже, пока главным достижением Украины на международной арене в новом году стал телефонный разговор президента Петра Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом. Но может ли Киев записать беседу с Трампом себе в актив? Ответ на этот вопрос попыталась найти «Рабочая газета». НАПОМНИМ, что разговору предшествовало серьезное обострение ситуации в Донбассе, в частности бои в промзоне Авдеевки. В этот раз даже лояльные к Украине западные СМИ предположили, что Киев сознательно пошел на обострение, чтобы не выпадать из мировой повестки, после чего, собственно, и состоялся разговор с президентом США.

Отметим, что и украинская, и американская стороны по итогам разговора признали, что речь шла о необходимости установления мира в Донбассе и прекращения огня. А вот дальше американская и украинская интерпретации если не противоречат друг другу, то делают акцент на аспектах несколько разных.

Удивительно дело, но в украинской версии вообще нет упоминания о «российской агрессии». Судя по отчету, опубликованном на сайте Белого дома, о России сказал президент США, но отнюдь не в негативном ключе: «Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы».

Нет единого мнения и среди украинских экспертов. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник говорит, что сам факт телефонного разговора стал «тактической победой» Порошенко, но оговаривается, что украинскому президенту пришлось заплатить за это высокую цену, в частности «отсутствием традиционных обвинений в адрес России».

В то же время руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский называет итоги разговора для украинской власти Украины «близкими к катастрофе».

«Впервые за все время контактов на высоком уровне не было инвектив в адрес России, хотя несколько дней назад представитель США в ООН сказал, что осуждает Россию, – аргументирует политолог свое мнение. – Но этого не сказал Трамп(!) – в противном случае наша администрация об этом сразу бы упомянула. Более того, было сказано о заинтересованности в мире и необходимости работы с Россией, Украиной и другими заинтересованными сторонами для достижения мира. Это совершенно другой контекст, который не может нравиться Петру Алексеевичу. На следующий день вице-президент США Майк Пенс фактически повторил все тезисы избирательного штаба Трампа и сказал, что не исключает снятия санкций с России».

Разговор двух президентов упоминался также в интервью представителя Украины в минской контактной группе Евгения Марчука информационному агентству «Лига Бизнес Информ». Он отметил, что разговор «вселяет надежды», но при этом мягко и дипломатично дал понять, что озвученные американским президентом тезисы не слишком устраивают Киев. «…Работать с Украиной и Россией – это понятно и правильно, – полагает Марчук. – Но дальше слова: «а также ВСЕМИ другими вовлеченными сторонами…» Это подразумевается и ОРДЛО? Скорее всего – да. Тогда потребуется небольшая коррекция нашей тактики и стратегии. Коррекция, которая с трудом будет восприниматься нашей общественностью и вызовет острейшие политические дискуссии».

Кроме того, Марчук обращает внимание, что американский президент применил формулу «помочь им восстановить мир вдоль границы», а не сказал о восстановлении государственного статуса границы, на чем настаивает Украина.

Кроме того, тревожным сигналом для Киева должно стать и то, что уже после разговора с украинским коллегой Дональд Трамп в интервью телеканалу FoxNews заявил, что США не знают точно, контролируются ли Россией ДНР и ЛНР, добавив, что они могут быть и «неподконтрольными».

Тем не менее политологи не берутся прогнозировать, как будут развиваться дальше отношения Украины с США, изрядно подпорченные откровенной игрой украинской власти на стороне Хиллари Клинтон. «Мнение импульсивного президента США может поменяться, чего лично я не исключаю. Но пока этот разговор выглядит очень неблагоприятно для украинской власти, но благоприятно для Украины, поскольку сделан акцент на том, что нужен мир. Это очень хорошо для людей, которые продолжают гибнуть в Донбассе», – полагает Михаил Погребинский.

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