09.02.2017

Человек труда

Профессия токаря-расточника – наиболее сложная на машиностроительных предприятиях. Среди металлорежущих станков токарно-расточные требуют особых знаний и навыков. Но эта работа по душе Кириллу Нидельскому, и он с удовольствием трудится в этом качестве в АО «Мотор Сич» вот уже пятнадцатый год.

Держат семейную марку

ОКОНЧИВ школу, парень долго не раздумывал, куда пойти дальше. Родители работали на промпредприятиях: мать Лилия Александровна – на заводе «Искра», отец Андрей Ле­онидович – на близлежащем «Мотор Сич». Еще в детстве отец приводил Кирилла в свой 53-й цех, показывал станок, на котором работал. В цехе отца уважали, ценили. Почему же и самому там не начать трудовой путь, подумал юноша, вступающий в жизнь. И Кирилла зачислили в качестве ученика. Первым учителем на производстве стал отец. Показывая и рассказывая сыну об устройстве токарно-расточного станка, он вспоминал те времена, когда здесь сам начинал работать, а ему помогал сделать первые рабочие шаги дедушка Кирилла Леонид Дмитриевич. Он тоже был классным мастером своего дела. Так что семейную марку представителю третьего поколения Нидельских надо было держать достойно.

Не меньше, чем отец, на первых порах помогал Кириллу освоить сложную технику и кадровый рабочий, опытный специалист и душевный человек Анатолий Николаевич Пурас, которого ныне уже нет в живых. Если отец знакомил с технологией обработки стальных деталей, то Анатолий Николаевич – с обработкой деталей из алюминиево-магниевых сплавов. Позже именно на обработке таких деталей и специализировался Кирилл. И он сегодня в равной степени благодарен и отцу, и Анатолию Николаевичу за помощь в становлении на производстве.

Профессия сложная, интересная

ЧЕРЕЗ год Кириллу присвоили четвертый разряд токаря-расточника и доверили самостоятельно стать за одностоечный координатно-расточный станок марки 2А450, за которым работал его наставник Пурас. Если на токарном закрепляют болванку, которая крутится, а режущий инструмент находится в неподвижном состоянии, то на токарно-расточном наоборот. Обрабатываемая деталь закрепляется на плоскости стола, режущий инструмент – в шпинделе расточных головок. В зависимости от высоты обрабатываемой детали, траверсу и расточную головку устанавливают на определенную высоту и закрепляют. Установка шпинделя на заданные координаты осуществляется путем перемещения стола в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Кроме того, необходимо в совершенстве уметь пользоваться оптическим устройством для отсчета координат, использовать роликовые направляющие, набор режущего и вспомогательного инструмента, принадлежности и приспособления. Все это направлено на точность исполнения и высокое качество. Как правило, отверстия корпусных деталей располагаются в нескольких плоскостях, выполняются по второму или даже по первому классу точности и имеют допуск на концентричность, межцентровые расстояния и размеры от базовых в пределах сотых долей миллиметра. Нередко детали делаются чуть ли не в единичном экземпляре. Поняв все это, Кирилл со временем окончил специальные курсы в заводском учебно-производственном комбинате, сдал успешно экзамены на 5-й, а позже в цехе присвоили ему 6-й разряд.

«В рекорде есть доля и нашего труда»

– ВЫ уже пятнадцатый год работаете за одним и тем же станком. Не надоело?

– Ничуть. Специфика профессии такова, что надо обучаться и обучаться, – объясняет Кирилл. – Чем больше знаешь и умеешь, тем большее удовлетворение получаешь. Нагрузка здесь не физическая, а интеллектуальная. Ведь такие станки имеют узкую специализацию. Во всем нашем индустриальном городе мало где можно встретить подобные. Поэтому важную роль играют как теория предмета, так и опыт работы. Не менее важна, особенно в нынешней жизни, хорошая зарплата, ее своевременная выплата. У меня семья, пятилетняя дочка. Горжусь, что работаю на «Мотор Сичи». При всех перипетиях завод работает, люди довольны. Знаю, что мои детали идут на сборку авиа­двигателей. Благодаря конструкторской мысли они постоянно обновляются, и мы активно участвуем в этом процессе. Такой продукцией и я, и мои коллеги гордятся. До открытия заводского музея техники в городе не раз бывал в цехе, где выставлены образцы продукции предприятия. На доброй половине из них видел свои детали.

– А были за прошлые годы периоды особенно напряженные?

– Года три назад предприятие начало осва­ивать выпуск модернизированных вертолетных двигателей. Естественно, в этом процессе был задействован и наш участок. Иногда приходилось работать и в выходные. Но возражений никаких не было. Наоборот, с удовольствием сотрудничали с инженерами, потому что порой их чертежи были с определенными недоработками. Мы это замечали и совместно дорабатывали. Ко мне не раз обращались за советом молодые рабочие, я им помогал, как и мне когда-то. На своем участке могу все уже сделать. Вместе радовались, когда в прошлом году наши летчики-испытатели установили новый рекорд – модернизированный вертолет Ми-2 с двигателями АИ-450М собственного производства преодолел высоту 7 тысяч метров. И для данной машины, как заявили испытатели, это не предел. Рекорд установили благодаря модернизации двигателей. Там была и доля нашего труда.

– Профессия токаря-расточника элитная, но Кирилл с ней великолепно справляется, – отзывается о Нидельском молодежный лидер «Мотор Сичи» Михаил Калганов. – Эта работа требует большой мыслительной, творческой деятельности, хорошей памяти, умения читать чертежи. Без пространственного восприятия трудно добиться качества исполнения. Тут важен опыт работы и отношение самого человека к ней. Кирилл постоянно завоевывает призовые места в профсоревнованиях. Этот человек отдается работе полностью.

– Как относитесь к разрыву связей с Россией? Ведь в сфере авиапроизводства мы тесно сотрудничали.

– От политических войн страдают простые люди, что самое печальное, – констатирует Кирилл. – Те, кто эти войны развязывает, не страдают. Страдает и наше предприятие. Из-за разрыва связей объем реализации продукции резко снизился.



Запорожье.