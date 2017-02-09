09.02.2017

Культпросвет

Видеоблогеры устроили эксперимент над подростками. Они заставили их отвечать на довольно простые вопросы, но с одним условием: электронными поисковиками и вообще Интернетом пользоваться нельзя. Можно прибегнуть только к помощи книги. Оказалось, некоторые дети настолько отвыкли от печатного текста, что с трудом ориентировались в бумажных справочниках и словарях.

Как видим на примере, печатные книги, которые столетиями несли людям знания, для нового поколения сегодня практически мертвы. Да это и неудивительно, многие годы любители технологий, информационные теоретики и маркетологи твердили, что их смерть неизбежна.

Электронные книги все больше и все быстрее внедряются в школьный образовательный процесс. Дети охотно расстаются с традиционными учебниками, которые в своей массе тяжелы и занимают значительное место в их рюкзаках.

Исследования последних месяцев показали, что потребители перестают покупать через Интернет печатные книги, отдавая предпочтение другим группам товаров, в том числе электронным книгам (в переводе на английский ebooks). Не секрет, что цифровые гаджеты имеют ряд преимуществ перед обычной книгой. Они компактны, хранят большой объем информации, легко скачивают и обновляют тексты, изменяют размеры шрифтов, доступны для чтения даже в темноте. У бумажных изданий свои минусы: не позволяют скопировать текст, зачастую тяжелы и дорогие. Добавьте к этому экологические проблемы, с которыми сталкивается страна при производстве бумаги.

Считают, что в споре между традиционной бумажной книгой и электронной следует брать пример с США. Здесь уже больше продают электронной беллетристики, чем бумажной. Оборот отрасли превышает два миллиарда долларов в год. Бум электронной книги объясняется во многом ростом популярности гаджетов, планшетников и смартфонов, постоянно требующих новой «пищи».

В Германии рынок электронных книг тоже растет стремительно, несмотря на традиционную консервативность немцев в этой области. Последний год принес германским продавцам в той отрасли более 100 миллионов евро. Вроде и немало, но пока электронные книги составляют лишь три процента от общего числа книг, продаваемых в Германии.

Но не будем раньше времени хоронить бумажную книгу, у которой тоже есть свои плюсы. Доказано, что при чтении бумажной версии мы ярче переживаем эмоции. Не стоит отбрасывать и такие милые нюансы, как запах книжных страниц, удовольствие от приобретения свежего томика в красивой обложке, рассматривание корешков на полках домашней библиотеки… А может, секрет в том, что любовь к бумажным книгам прививается родителями в раннем детстве?

Еще добавим: материал, прочитанный в бумажном варианте, запоминается и усваивается лучше, чем история, рассказанная килобайтами и пикселями. Психологи выяснили, что учащимся, читавшим серьезный текст на бумаге, понадобилось перечитывать ее меньшее количество раз, чтобы разобраться в сути вопроса. Замечено: когда человек хочет погрузиться в книгу с головой, он выберет именно бумажную ее версию. В общем, естественный процесс обу­чения по бумаге оказывается на самом деле более глубокий, чем с экрана.

Как бы там ни было, любой вид чтения должен приносить человеку радость и пользу. Кстати, нейрофизиолог Дейвид Льюис обнаружил, что шесть минут ежедневного чтения достаточно, чтобы снизить уровень стресса на 70 процентов. Это более эффективно, чем прослушивание музыки или прогулка.

Несколько лет назад в бразильских тюрьмах стартовала программа «Искупление через чтение». За каждую освоенную книгу зэкам стали сокращать срок заключения на четыре дня. В год засчитывают не больше 12 книг, получается максимально 48 дней. Статистика утверждает, что уголовники, начавшие читать в местах заключения, после освобождения на 30 процентов реже совершали повторные преступления.

Но давайте вернемся к нашему культурному соревнованию. Бытует мнение, что ebooks-версии будут использоваться в основном для работы, а для чтения художественной литературы – традиционные бумажные книги. Все может быть, но задача должна ставиться шире: не на вытеснение друг друга, а на дополнение. Главное, чтобы рос общий культурный уровень читателя. В итоге победит дружба!