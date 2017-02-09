09.02.2017

Зимняя спортивная сессия сдана

В АЛМАТЫ завершилась 28-я Всемирная зимняя универсиада, в которой приняли участие студенты из 57 стран. В неофициальном медальном зачете Украина заняла 10-е место. На счету у нашей команды 9 наград – 2 «золота», 3 «серебра» и 4 «бронзы».

Последнюю медаль положила в общую копилку биатлонистка Яна Бондарь, став серебряным призером гонки с массовым стартом. И вновь Яну подвела стрельба стоя – 5 промахов не позволили ей, несмотря на высочайшую скорость, обогнать победительницу Галину Вишневскую из Казахстана, не поразившую лишь одну мишень.

В общем медальном зачете лучшими стали россияне, завоевавшие 71 медаль (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых). На втором месте хозяева – 36 (11, 8, 17), на третьем студенты Республики Корея – 21 (11, 5, 5). В топ-6 также: Япония – 28 (6, 12, 10), Польша – 12 (5, 2, 5) и Китай – 10 (4, 4, 2).

Спортсмены 26 стран возвращаются домой с наградами универсиады.

Быстрее, дальше, выше

В РАЗГАРЕ зимний легкоатлетический сезон. И пока успешно выступают украинцы.

На международном турнире в Мондвилле (Франция) они добились четырех побед. После выигрыша этапа IAAF World Indoor Tour в Дюссельдорфе Олеся Повх была лучшей и во Франции, преодолев 60 метров за 7,20 секунды. Ольга Земляк была вне конкуренции в беге на 400 метров (52,87 секунды), Анна Плотицина – в беге на 60 метров с барьерами (8,08 секунды). Владислав Мазур дальше всех приземлился в секторе для прыжков (7 метров 48 сантиметров).

На международных соревнованиях по прыжкам в высоту в Густопече (Чехия) Юлия Левченко стала серебряным призером, преодолев высоту 1,89 метра.

В Карлсруэ (Германия) на третьем этапе серии IAAF World Indoor Tour порадовала рекордсменка Украины по прыжкам с шестом Марина Килипко, установив личный рекорд в помещении (4,50 метра) и выиграв «бронзу».

Ни одного турнира без достижений. Это уже стало фирменной «фишкой» талантливой многоборки Алины Шух. На турнире серии European Athletics Indoor Permit Meetings по многоборью в Таллинне она победила с результатом 4542 очка, недобрав лишь 8 очков до своего же мирового рекорда U20 в помещении по пятиборью. В секторе для прыжков в высоту установила новый личный рекорд – 1,89 метра.

Очередной успех Свитолиной

ПОСЛЕ чемпионата «Австралия Open», дойдя до полуфинала в смешанном разряде, Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA International Taiwan Open в Тайбее (Тайвань).

Впрочем, не все складывалось легко. В четвертьфинале в упорном матче харьковчанка, посеянная под первым номером, только в третьем сете обыграла Онс Джабур из Туниса – 6:1, 3:6, 7-6 (4). Этот поединок интересен тем, что в 2010 году Свитолина выиграла в финале юниорского «Ролан Гаррос» именно у Джабур.

Но уже в полуфинале Элина легко переиграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу – 6:3, 6:2, в финале с таким же счетом справилась с Пен Шуай из Китая.

Это пятый одиночный титул WTA в професси­ональной карьере Свитолиной. На ее счету победы на турнирах в Баку (2013, 2014), Марокко (2015) и Куала-Лумпуре (2016). Она была финалисткой турнира WTA Premier в Нью-Хэйвене (2016) и выиграла соревнования категории WTA Challenget в Пуне (2012).

Таким образом, Элина побила прежний рекорд Натальи Медведевой по количеству одиночных титулов на турнирах WTA: на счету у Медведевой четыре одиночных титула.