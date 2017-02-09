09.02.2017

Навязчивый сервис

У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Говорил мой старый приятель: «Привет?

Что это за музыку ты поставил вместо гудка? Ты же вроде не очень жаловал этого шепелявого». Чья песня, не скажу, чтобы исполнителя не обижать. Самое главное – не ставил я эту мелодию!

В поединке с «Ди-Джинглом»

ВОЗМУТИЛСЯ я не на шутку. По какому праву посягают на мою личную жизнь?! Не заказывал я эту музыку, которая меня, не побоюсь этого слова, идентифицирует. Кому-то, может, по барабану, а мне нет. Я свободный человек и не позволю лезть ко мне в душу! Интересно, сколько дней она играет?

А я – ни сном ни духом.

С этими мыслями звоню мобильному оператору. Пробиться сложно. Голос робота на том конце провода предлагает типа поиграть: если вы хотите узнать то-то, нажмите цифру 1, если то-то – цифру 2… и т. д. Что поделаешь. Несмотря на приличный мороз, собираюсь и еду в ближайший офис мобильной компании.

Девушка в униформе выслушивает мою претензию. Мол, разве имеет право оператор без моего ведома менять гудок на какую-то чуждую человеку музыку? Затем между нами происходит диалог, страшно похожий на диалог Швондера и профессора Преображенского из «Собачьего сердца». Напомню.

« …Предлагаю вам взять несколько журналов – в пользу детей Германии. По полтиннику штука! – Нет, не возьму. – Но почему вы отказываетесь? – Не хочу. – Вы не сочувствуете детям Германии? – Сочувствую. – А, полтинника жалко…– Нет. – Так почему же? – Не хочу».

– Наверное, вы меняли тарифный план и поставили этот джингл, – предположила девушка.

– Я не менял тарифный план. И даже не знаю, что такое джингл.

– Это наше новое предложение, новая услуга. Называется «Ди-Джингл».

– А вам не кажется, что ваш сервис очень навязчив? Разве можно внедряться в личную жизнь клиента без его ведома?

– Мужчина, если бы все в жизни происходило по нашему согласию! Скажите спасибо, что вы пока что не потратили за это ни копейки. В первую неделю сервис бесплатный.

– Так мне, оказывается, еще и повезло?

– Нет проблем. Не нравится – легко можем отключить. Давайте телефон.

Девушка сделала несколько манипуляций:

– Ну вот и все. Через минуту отключат.

Операция по отключению стоила мне 10 гривен на проезд туда-обратно и полтора часа времени.

О нервах не говорю.

Помилуйте, да нет же проблем!

АБОНЕНТЫ мобильного оператора «Киевстар» обращают внимание на самовольное подключение джинглов все чаще. Совершается замена, как правило, незаметно и автоматически. Впервые еще перед новым годом жаловался по этому поводу мой родственник, оценив действие компании как нарушение прав человека.

Он не одинок. На сайте компании я нашел довольно быстро несколько подобных жалоб.

«Отключите мелодию вместо гудка с номера (указан номер). Я такую услугу не заказывал», – пишет абонент Т.

«Платные услуги иногда сами подключаются. Узнаю о них, когда много денег съедает уже», – вторит ему абонент М.

Что посоветовать жертвам навязчивого сервиса? Все очень просто.

На этом же сайте вы можете найти спасительную инструкцию и можете отключить джингл, даже не посещая, как я, придурок, офис компании. Ознакомьтесь (язык оригинала): «У випадку, коли вам без вашого відома підключили послугу «Ді-Джингл» і ви не маєте ані найменшого бажання нею користуватися або ця можливість вам набридла й подальше списання коштів з вашого рахунку вам буде ні до чого (абонентна плата за користування послугою становить 0,20 грн/день для користувачів передплаченого сервісу та 6,10 грн/місяць для контрактних абонентів. – Авт.), можливо відключити дану послугу. Існують кілька шляхів, щоб досягти бажаного результату. Можна зателефонувати за коротким номером 465 та, прослухавши інструкції, вибрати пункт відключення послуги, ось тільки слід знати, що цей дзвінок не безкоштовний. Ще одним методом є відключення через Iнтернет, для цього потрібно підключитися до інтернет-помічника і в налаштуваннях Ді-Джинглу вибрати відключення послуги. Але найлегшим способом надсилання безкоштовного СМС-повідомлення з текстом 013 на той самий короткий номер 465. Щоб переконатися у відключенні даної заміни стандартних гудками, можна відправити СМС-повідомлення з тектом 014 на згаданий вище тризначний номер».

Все очень просто. А вы волновались!

Но штука в том, что НЕ ХОЧУ я этим заниматься! И ПРЕКРАТИТЕ навязывать мне свои ненужные услуги!