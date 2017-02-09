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09.02.2017 Пенсія за віком «Прошу надати роз’яснення, коли я маю право на пенсію за віком, якщо в мене страхового стажу більш як 30 років, на даний час працюю?»

Вікторія СУМЧЕНКО.

Київ.



ШАНОВНА Вікторіє Василівно! Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в чинній з 01.10.

2011 р. редакції, особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та наявності страхового стажу не менш як 15 років.

При цьому жінки, зокрема, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, мають право на пенсію після досягнення ними 59 років 6 місяців.

Виходячи з вищевикладеного, оскільки Ви народилися 23.12.1960 р., то право на призначення пенсії за віком набуде після досягнення 59 років 6 місяців. Іншого чинним законодавством не передбачено.



«Я народилася 1 квітня 1959 року. Чи маю право на достроковий вихід на пенсію в 57 років 6 місяців, якщо я не працюю?»

Катерина КІВШОВА.

Житомир.



ШАНОВНА Катерино Григорівно! Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), у редакції, чинній з 01.10.2011 р., особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та наявності страхового стажу не менш як 15 років.

При цьому жінки, зокрема ті, які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року, мають право на пенсію після досягнення ними 57 років 6 місяців; а жінки, які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року, – після досягнення 58 років.

Виходячи з вищевикладеного, право на призначення пенсії за віком Ви набуде після досягнення 58 років.

Іншого чинним законодавством не передбачено.

Пенсія працюючим пенсіонерам



«Прошу надати роз’яснення, протягом якого періоду провадитиметься виплата пенсії працюючим пенсіонерам у розмірі 85 відсотків?»

Тетяна МАРІКОЗОВА. Київ.



ШАНОВНА Тетяно Василівно! Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами), тимчасово, в період з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р. та з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р., протягом часу роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни, учасників бойових дій), розмір пенсії якої перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили праце­здатність, пенсія виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менш як 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.

У разі звільнення, непроведення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, рекомендуємо звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання з письмовою заявою, копією та оригіналом трудової книжки із записом про звільнення та іншими документами, що підтверджують вищезазначене.

Світлана ГЛУЩЕНКО, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

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