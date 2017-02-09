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09.02.2017 Советы юриста Многие читатели «РГ» жалуются, что в городах и селах Украины часто не соблюдается режим тишины, установленный законом. Письма на эту тему комментирует юрист Геннадий НЕСТЕРЕНКО .

«РЯДОМ с многоэтажкой, где я живу, находятся частные дома. Их хозяева для охраны держат во дворах собак. Те громко лают и днем и ночью. Особенно досаждает одна овчарка, которая днем спит, а с наступлением темноты начинает выть, лаять и замолкает только перед рассветом. Из-за этих собак я почти не сплю по ночам. Я обращалась по поводу собачьего лая к председателю домового комитета, а в ответ услышала: « Чужой собаке не прикажешь, когда гавкать, а когда – молчать». Прав ли наш председатель? Имеют ли право так себя вести владельцы собак, живущие в частных домах? Как найти на них управу?»

Оксана Л. Черниговская область.



«СОГЛАСНО ч. 2 ст. 24 Закона Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення » необходимо соблюдать режим тишины с 22 до 8 часов в жилых домах и придомовых территориях, лечебных и санитарно-курортных учреждениях, домах-интернатах, учреждениях образования и культуры, гостиницах и общежитиях, ресторанах, столовых и кафе, магазинах, казино, парках, скверах, зонах отдыха. В это время нельзя громко включать музыку, создавать сильный бытовой шум, запускать салюты, фейерверки.

Что касается домашних собак, то за поведение животных несут ответственность их владельцы, и они обязаны с 22 до 8 утра обеспечить тишину на своем подворье. Домашние собаки лают от жары, холода, голода, жажды, иногда от скуки, недостатка движения. Если хозяин не может успокоить собаку, пусть заведет ее к себе в дом, чтобы лай животного не мешал соседям. Чтобы отучить собак от лишнего лая, кинологи создали специальный свисток, он издает звуки такой частоты, которую человеческое ухо не улавливает, а для собак эта частота очень неприятна. Если пес начал лаять «не по делу», владелец собаки сразу начинает свистеть, и у животного вырабатывается рефлекс. Через 3-4 дня таких тренировок, собака перестанет лаять без нужды. Объясните эти тонкости своим соседям, чьи псы мешают вам отдыхать. Если по-хорошему проблему не удастся решить, обращайтесь с заявлением (лучше коллективным) к участковому или в ветеринарную службу. Владелец собаки будет оштрафован, а возможно, у него заберут собаку за плохое обращение с животным».



«В моем доме делают ремонт. Круглосуточно воют дрели, ни днем ни ночью покоя нет. Регулируются ли какими-то правилами ремонтные работы в многоэтажных домах? Куда жаловаться в таких случаях?»

Андрей О., пенсионер.

Сумская область.



«СОГЛАСНО действующему законодательству, ремонтные и строительные работы, сопровождаемые шумом, в многоэтажных домах запрещены в рабочие дни с 21 до 8 часов; даже в разрешенное время шум механизмов не должен превышать 40 децибел. В выходные и праздничные дни такие работы запрещены. Правда, если организатор работ получит разрешение соседей, он может проводить ремонтные и стро­ительные работы даже в нерабочие дни».



«Недалеко от моего дома находится церковь. Когда звонят колокола, у матери начинает болеть голова. Мне тоже как-то не по себе от громкого колокольного звона. Неудобно конфликтовать с верующими, но меня интересует: обязаны ли они соблюдать режим тишины или церкви живут по своим законам и делают, что хотят?»

Ирина. Николаевская область.



«СОГЛАСНО Конституции Укра­ины, любой гражданин, реализуя свои права и свободы, не должен при этом ущемлять права и свободы других граждан. Поэтому верующие, выполняя обряды, не должны создавать дискомфорт окружающим, нарушая юридические, санитарные, морально-этические нормы общества. Вопрос, затронутый Ириной, очень деликатен. За 12 лет своей юридической практики я впервые сталкиваюсь с такой проблемой. А за рубежом подобные конфликты возникают часто. Например, в американском городе Финикс три религиозные общины судятся с городскими властями за право звонить в колокола. Пастор одной из церквей был приговорен к 10 дням заключения с испытательным сроком 3 года за звон колоколов. Рассматривая жалобу жителей и городских властей, суд Финикса постановил, что звук колоколов в городе должен быть не громче

60 децибел и может звучать только по воскресеньям и некоторым религиозным праздникам не дольше двух минут. Верующие возмущены таким решением и пытаются его опротестовать».

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