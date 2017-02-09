09.02.2017

УКРАИНА

• Полторы тысячи компаний обанкротились в Украине за год. Еще две тысячи предприятий ждет подобная участь. Об этом сообщает сервис мониторинга OpenDataBot. Больше всего предприятий-банкротов в сферах оптовой торговли, стро­ительства и сельского хозяйства. Лидирует в этом списке Киевская область.

• Кабинет министров Украины своим постановлением от 6 февраля 2017 года сократил социальные нормативы использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, пишет интернет-портал «Минпром». Новые нормативы вступают в силу с 1 мая и означают изменения при расчете размеров субсидий на оплату ЖКХ.

• Возможность веерных отключений электричества не исключает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО. По его словам, существующих запасов антрацитовых углей хватит для работы ТЭС до конца зимы, а к концу марта они будут фактически на нуле.

• В шести областях Украины за период с 4 по 6 февраля были зафиксированы факты заболеваний африканской чумой свиней, сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

• Почти 41 процент украинских граждан получили в 2016 году отказ в визе от Соединенных Штатов Америки и не смогли осуществить туристическую или деловую поездку, передает «Голос Америки». Больше всего отказывают в визах этой категории просителям из Афганистана (73.8 процента) и Кубы (более 81 процента).

ЗА РУБЕЖОМ

• Где бензин доступнее? По сообщению портала «Антикор», лидером здесь является Люксембург, где жители могут приобрести в месяц на свою среднюю зарплату 2,7 тысячи литров горючего. На втором месте – Норвегия, на третьем – Великобритания. Средняя зарплата украинцев позволяет купить лишь 185 литров бензина в месяц.

• Румыния находится в состоянии полномасштабного политического кризиса, после того как сотни тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против планировавшихся поправок в Уголовный кодекс. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханис, обращаясь к депутатам парламента.