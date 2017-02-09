09.02.2017

Горячая тема

Так заявили херсонские лесники, когда в ноябре прошлого года Херсонский областной совет принял решение, которым временно запретил вырубку деревьев в лесах, лесных массивах и лесополосах всех категорий на территории области, в том числе санитарные вырубки, на срок до 30 апреля 2017 года.

Лесников оставили без зарплаты

–ЭТА мера привела к тому, – говорит эколог Андрей Василенко, – что лесные массивы Херсонщины на некоторое время остались без защиты. Ведь повысив ставки минимальной оплаты труда, правительство одновременно отказало гослесхозам в бюджетном финансировании. И получается, что введенный облсоветом мораторий на вырубку зеленых насаждений лишил лесхозы возможности зарабатывать средства, которые дали бы возможность наполнить зарплатный фонд. А на него в нынешнем году требуется около 66 миллионов гривен. У нас уже стало привычкой обвинять центральную власть в неудачных реформах, разрушивших крупные промышленные и сельскохозяйственные производства, в уничтожении малого и среднего бизнеса, а теперь вот и представители областной власти приняли решение, разваливающее природоохранные структуры.

С нового года сотрудники лесхозов областного управления лесного и охотничьего хозяйства начали уходить в неоплачиваемые отпуска целыми коллективами. Причем такие заявления писали все: егеря, мастера леса, экономисты, бухгалтеры. Первыми оставили без присмотра около 32 тысяч гектаров камышовых зарослей и рукотворных посадок вокруг областного центра работники Херсонского лесхоза.

– Затем заявления об отпусках положили на стол сотрудники Великоалександровского, Олешковского, Голопристанского, Новотроицкого гослесхозов, Присивашского опытного хозяйства, – добавляет главный лесничий Херсонской области Владимир Михайленко.

– Ситуация принимала угрожа­ющий характер, – подчеркивает Андрей Василенко. – Обллесхоз мог растерять высококвалифицированных специалистов. Хорошо, что вмешался Херсонский окружной административный суд, который, рассмотрев дело по искам Великокопановского, Каховского и Цюрупинского лесхозов, отменил решение Херсонского облсовета об установлении моратория на вырубку деревьев.

100 миллионов достались махинаторам

КСТАТИ, подобное дело Херсонский окружной административный суд рассматривал в январе 2014 года по иску областной прокуратуры. Тогда суд также отменил решение депутатов облсовета «О временном запрете проведения рубок древесины в области» и отметил, что облсовет не имел на это полномочий в соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» и Лесным кодексом. И, как заявляет пресс-служба административного суда, постановление, принятое в январе 2014 года, является действующим и сегодня. Но депутаты это почему-то не учли.

Идеи только что отмененного моратория на вырубку леса начали закладываться на прошлогодней сентябрьской сессии облсовета. Тогда первый заместитель главы облсовета Василий Зеленчук рассказывал депутатам, как он участвовал в рейде по борьбе с браконьерами в Голопристанском районе. Видел, как на некоторых массивах площадью до 50 гектаров было вырублено до 30-40 процентов насаждений сосны. Причем деревья вырубались целыми рядами, а их диаметр превышал 30-40 сантиметров. Подняв статистику деятельности обллесхоза, Зеленчук обнаружил, что управление реализовало 77 тысяч кубометров древесины. И действовало оно на основании постановления обладминистрации о том, что подразделения лесхозов могут рубить дрова и отпускать населению по цене 280-330 гривен.

Во время рейда выяснилось, что около 50 тысяч кубометров реализовано без документов. Когда же прикинули, сколько было реализовано дров, а сколько леса ушло по цене деловой древесины, то оказалось, что около 100 миллионов гривен попало в карманы лесной мафии.

– Во время моратория областные чиновники намеревались навести порядок в деятельности лесхозов, – говорит юрист Николай Архипов. – Но ведь порядок-то следует наводить законными мерами. Странная же приостановка деятельности лесхозов напоминает, что именно таким мерами некоторые чиновники заставляют махинаторов делиться с ними солидными откатами.

Как наладить борьбу с браконьерами

–СЧИТАЮ, облсовету и облгосадминистрации давно уже следовало добиться, чтобы областное управление лесного и охотничьего хозяйства четко показывало на интерактивной карте, где и какая организация-подрядчик ведет расчистку или официальную вырубку зеленых насаждений, – отмечает Архипов. – Все перевозки древесины следует, как того требует закон, обеспечивать четким документальным подтверждением. У сопровождающих должны быть справки лесоохотничьих хозяйств на отгруженную продукцию, чеки с указанием отправителя и получателя леса. Должен в документах указываться и объем перевозимого леса, его сертификация, стоимость. В общем, эффективную борьбу с лесными браконьерами наладить нетрудно. Надо только именно такую задачу ставить и перед лесхозами, и перед правоохранителями.

Недавно во время встречи ученых Херсона с главой облсовета Владиславом Мангером директор ГП «Степной филиал УкрНИИЛХ» Виктор Шевчук и профессор Херсонского госуниверситета Александр Ходосовцев заявили, что плохой контроль за вырубкой лесных насаждений может привести к резкому увеличению в области песчаной пустыни. Сегодня она занимает здесь более 170 тысяч гектаров. Проблема усугубляется тем, что с 2015 года лесхозы лишены госфинансирования и переведены на самоокупаемость. Чтобы исправить ситуацию, ученые предложили создать региональный парк, в который войдут леса и лесополосы. На этой встрече было решено в течение месяца определиться с территорией регионального парка и разработать договор о его совместной де­ятельности с лесхозами.



Херсонская область.