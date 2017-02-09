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09.02.2017 головная боль Не исключено, что на последнем заседании Верховной Рады ее всемогущий спикер Парубий будет пытаться протащить через голосование указ о введении военного положения.

В МИНУВШИЙ вторник спикеру так и не удалось обуздать непокорный табун народных избранников. После гимна в честь открытия очередной сессии ему даже не удалось их пересчитать. Сложности возникли из-за того, что из фракции БПП «выкатился» депутат по фамилии Бублик, а за ним еще несколько депутатов перекати-поле. И вожделенное парламентское большинство накрылось медным тазом. В другом бы парламенте никому и в голову не пришло делать из этого трагедию. Но для нашего, послемайданного, наличие или отсутствие большинства означает самоубийство, а поэтому стало военной тайной. Большинства явно нет, но попробуй докажи.

Парубий попытался преодолеть непреодолимую преграду с наскока, поручив секретариату пригласить в зал всех депутатов, безнадежно застрявших в буфете и местах раздельного пользования. Ведь голосов не хватало на самое элементарное – утверждение повестки дня и других актуальных вопросов. Таких, как введение запрета на пользование русским языком во всех сферах общественной жизни. Или срочное принятие «Обращения к парламентам иностранных государств и международным организациям по решительному осуждению эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины». Кроме того, потребовалось немедленно заслушать руководителей силовых структур по поводу «бесчинств» полиции, творимых под руководством генерала Аброськина при разблокировании железнодорожных путей в Донецкой области. Принять закон об оккупированных территориях, согласно которому «Россия агрессивно оккупировала суверенные территории Украины, продемонстрировав свою звериную сущность».

Словом, срочных дел вагон и маленькая тележка. Но депутаты остались глухи к призывам спикера. Собрать необходимое количество голосов для утверждения повестки дня так и не удалось. В результате спикеру пришлось рассматривать вопросы, оставшиеся «по умолчанию» с прошлых сессий. В частности, закон о внесении изменений в Конвенцию о защите животных, причем таких общественно полезных и значимых, как летучие мыши…



ТАКЖЕ пока неизвестна судьба сверхактуальных предложений вернувшейся из Соединенных Штатов и заряженной на работу Юлии Тимошенко. Поставив перед собой задачу всеми способами набирать политические очки на фоне ослабления позиций президента, она призывала принять законопроект «об оккупированных территориях», ввести военное положение «в Луганской и Донецкой областях» (речь идет о территориях республик Донбасса) и прекратить торговлю с «оккупированными территориями».

«Я неделю работала в США и приняла участие в десятках важных для Украины встреч. Но какой вопрос задают на всех этих встречах? – кипятилась Тимошенко на заседании согласительного совета в понедельник,6 февраля. – Первый вопрос: вы говорите о войне? Вы говорите, что война сегодня, по сути, уничтожает Украину? Покажите хоть один документ, где война названа войной, где объявлены оккупированные территории, где есть внешний агрессор. Они говорят, что вы сами дезориентируете практически весь мир, говоря о том, что здесь не война, а просто терроризм отдельных структур, которые действуют на востоке. Поэтому сегодня речь идет не о том, как мы это назовем, а о том, как мир и новая власть в США, Франции и других странах будут воспринимать эти двойные стандарты.

И поэтому надо прекратить пустые разговоры о патриотизме, которые звучат и с трибуны Верховной Рады, и на этом согласительном совете; наконец-то отчетливо Украине надо стать на позиции, что это война России против Украины».



ВОТ уже почти два года Тимошенко регулярно принимает участие в работе Рады, но такие простые идеи ей в голову не приходили. Она была настолько ограничена в информации, что не могла сама догадаться, что в стране идет не какая-то там АТО, а настоящая гражданская война. И, судя по последним сообщениям, террористами там выступают как раз те, кто должен защищать народ от всех видов агрессии. Это явствует из того, что в непризнанных республиках десятками гибнут мирные люди, разрушается инфраструктура жизнеобеспечения. Юлии Владимировне, чтобы прозреть, понадобилось побывать за тридевять земель, в Соединенных Штатах, пообщаться с чрезвычайно для нее авторитетными людьми. Дома таких не найдешь. Достаточно посмотреть на ее снимки, сделанные в Вашингтоне. Как угодливо заглядывает наша грозная женщина с косой в глаза любого заокеанского клерка…

Глава «Батьківщини» призвала Раду «принять закон об оккупированных территориях, ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях, прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями». Помните, как она призывала обнести Донбасс колючей проволокой, убивать его жителей «из атомной бомбы»? Что изменилось с 2005 года?

А ведь, люди, это ваш потенциальный кандидат в президенты! Именно ей прочат победу на следующих выборах. Правда, как полагают некоторые эксперты, смотрины Тимошенко в Вашингтоне не удались. Трампу наша «первая леди» не приглянулась. Как шутят циники, Мелания ему нравится больше. Но мы хорошо знаем норов нашей Юли. Если она закусила удила, ее уже не остановить. Не поучения заокеанских мэтров стали причиной ее неистовых инициатив, а как раз неудачные итоги последнего визита в Штаты.

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