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На проект «Стена», призванный перегородить границу с Россией, предполагалось затратить четыре миллиарда гривен. Стену начали строить в сентябре 2014 года. Уже в октябре того же года президент Порошенко заявил, что первая и вторая линии укреплений на границе достроены на 80 процентов.





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09.02.2017 Ситуация с Приватбанком Игоря Коломойского – самым большим банком страны наглядно показала, что в трудную для олигархов минуту на помощь им приходит «ихнее» государство. Стоило оказаться банку неплатежеспособным – в нем образовалась «черная дыра» в сумме 148 миллиардов гривен, как правительством было принято решение национализировать банк, влить в него недостающую сумму, то есть повесить заполнение этой «дыры» – докапитализацию банка на налогоплательщиков (по 3750 гривен на каждого). Но ведь деньги из банка не испарились. Кому-то они «прилипли» к рукам. Во всяком случае Коломойский на этой афере ничего не потерял. Не исключено, что после восстановления позиции банка он снова будет приватизирован «нужными» этому режиму людьми.

К слову, опорой правящему режиму служат олигархи, независимо от их национальной принадлежности – украинцы, русские и другие. Кое-кого удивляет, что нацистскую идеологию правящего в Украине режима, его фашистскую по существу политическую практику поддерживают многие олигархи – представители еврейской нации, которая в годы Второй мировой войны подверглась страшному геноциду со стороны гитлеровских захватчиков и их пособников – украинских буржуазных националистов. Удивляться нечему: сказывается классовая природа буржуазии, которая, как отмечали классики марксистской политэкономии, пойдет на все, «лишь бы отстоять власть над народом и свои доходы». Национальность при этом не имеет значения.

Рассчитывать в этих условиях на существенное улучшение положения в стране в наступившем году не приходится. Никогда еще власть в «незалежній» Украине не была такой бездарной, жестокой и вороватой, как сейчас. Ничто не свидетельствует о том, что те, кто ее сегодня олицетворяет и возглавляет, настроены и способны отказаться от пагубного политического курса, который завел Украину в тупик.

В результате порочной в своей основе кадровой политики во всех сферах государственной жизни фактически уничтожен профессионализм, что привело к опасной деградации многих сфер и институтов украинского государственного организма, начиная с парламента. К руководству по-прежнему во многих случаях выдвигаются не люди, обладающие необходимой подготовкой, знаниями, опытом, честные, порядочные, подчиняющие свои действия интересам государства, а те, кто стремится к государственной кормушке и ради этого готов служить казнокрадам, находящимся у власти. Шумно рекламируемые «реформы», так называемая люстрация, аттестации, конкурсы, только прикрывают подлинную сущность этой, с позволения сказать, «кадровой политики».

Это особенно видно на ситуации в правоохранительных органах. Верно сказал губернатор Закарпатья Москаль, хорошо знающий ситуацию в этой системе: «Разбалансировка служб сделана в ходе «реформы полиции». Единый руководящий центр Министерства внутренних дел разрушен, профессионалы, имеющие огромный опыт, уволены, потому что не прошли так называемую аттестацию, а на их место набрали неопытных людей, которые не могут профессионально спланировать спецоперацию и бросают под пули своих подчиненных».

Люстрация использована для внесудебной расправы с неугодными правящему режиму управленцами и специалистами. Она коснулась управленческого аппарата на всех уровнях, где многие выдвинутые в последнее время работники не имеют элементарного понятия об основах управления, но грабить государство умеют.

Все это происходит в условиях, когда в стране попраны законность и право, царит произвол, цинично нарушаются декларированные в Конституции права и свободы граждан, не обеспечивается их защита. Правы те, кто отмечает, что главным трендом центральной власти в 2016 году стало активное и постоянное, системное и сознательное наступление на права человека, на само понятие верховенства права, что именно право стало той сферой, в которой понесены едва ли не крупнейшие потери, выше которых только людские потери на фронте.

О какой законности и правопорядке можно говорить в государстве, в котором Конституцию и законы нарушают те, кто призван показывать пример уважительного отношения к ним, – президент, являющийся, согласно Основному Закону, гарантом соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина; Верховная Рада, руководство которой растоптало Закон о Регламенте; правительство? Бесцеремонным обращением с Конституцией в угоду сначала Януковичу, а затем Порошенко, скомпрометировал себя Конституционный Суд Украины. Лишена функции надзора за соблюдением законов о правах и свободах граждан прокуратура, которая ежегодно оперативно рассматривала около миллиона обращений о нарушении прав. Функция защиты государством прав своих граждан никуда не делась, она стала еще более необходимой. Однако вопрос о создании системы префектур, на которые президент Порошенко намеревается возложить ее, не решен. Разрушенная, находящаяся на грани коллапса судебная система – рассматривать такое количество дел она не в состоянии. Да и принятие судами решений о восстановлении нарушенных прав еще не означает, что права будут восстановлены. Недавно в печати сообщалось, что в августе прошлого года задолженность государства перед гражданами по исполнению судебных решений достигла огромной суммы – 450 миллиардов гривен(!) Исполняется лишь около пяти процентов вынесенных судами решений. Еще больше затруднит обращение людей в суд значительное повышение судебных сборов. То есть судебная защита попранных прав для подавляющего большинства граждан Украины стала фактически недоступной. Не под силу решение этой задачи и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Беспокоит ли это украинских правителей? Как бы не так... Кому-то очень нужно лишить граждан Украины возможности защищать свои права.

Озабоченность состоянием дел с законностью, с борьбой с коррупцией и организованной преступностью в Украине высказывают Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия), Бюро демократических институтов прав человека ОБСЕ, а также Европейский суд по правам человека, в котором четвертая часть (24,4 процента) дел рассматривалась в прошлом году по обращениям граждан Украины.

Поражает отношение украинских властей, клянущихся на каждом шагу в «верности европейским ценностям», к замечаниям европейцев по этим вопросам. Президент Венецианской комиссии Дженни Букиккио в октябре прошлого года отмечал: «(В декабре 2015 года – уточнение автора) Мы сделали свои выводы касательно закона о люстрации в Украине и рекомендации, как его исправить. Украинские делегаты обещали представить правки в течение месяца, но уже прошел год. Но до сих пор мы не увидели ничего из обещанных правок». К слову, это в такой же мере касается и реакции украинских властей на предварительное совместное Заключение Венецианской комиссии и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ от 18 декабря 2015 года относительно пресловутого закона о декоммунизации. А ведь этими законами нарушены, по заключению правовых управлений Аппарата Верховной Рады Украины, до полутора десятка статей Конституции, растоптаны презумпция невиновности, права десятков тысяч граждан.

Впрочем, законность для буржуазии – лишь одно из орудий ее классового господства. Как отмечал Энгельс, для буржуа закон свят. Ведь он является его собственным творением, он издается с его согласия и для защиты его личности и его интересов (см. К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т.2, с.451). Но как только законность, созданная буржуазией, перестает ее устраивать, становится для нее невыносимой, она стремится от нее избавиться.

Попрание законности, прав и свобод человека и гражданина всегда были одним из первых признаков установления в стране фашистского режима. Сегодняшняя украинская практика это подтверждает. Ожидать иного от нынешней власти не приходится. Наивно читать мораль тем, кто не признает человеческой морали. Бравирование украинских правителей лозунгами «демократии», «прав человека», «европейских ценностей» – не что иное, как циничный обман и своего народа, и европейской общественности.

Это начинают понимать и на Западе. Впрочем, наивно уповать на то, что там искренне настроены на укрепление законности и правопорядка в нашей или любой другой стране. Ведь «не заметили» западные ревнители демократии и верховенства права нарушений при проведении президентских выборов в Австрии, где, как в 2005 году в Украине, проводился «третий тур» голосования, не предусмотренный действующим законодательством.

Георгий КРЮЧКОВ,

народный депутат Украины III-IV созыва.



(Продолжение следует).

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