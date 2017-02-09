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09.02.2017 Уродовластие Ах, как радостно кормящиеся из рук власти СМИ пели нам о трогательной заботе Кабмина и лично Гройсмана. Еще бы, с 1 января 2017 года минимальная зарплата увеличена вдвое – до 3200 гривен. Казалось бы, разве это повод для злорадства – ведь наши люди достойны жить богаче и лучше.

НО почему-то многие здравомыслящие люди восприняли эту идею со скептицизмом. Трудно было представить, что волюнтаристские прожекты, не подкрепленные реальными финансами, могут осуществиться. Мой бывший однокурсник, ныне директор лицея, признался, что не может спать ночами. «Я должен поднять зарплату дворнику, уборщицам, работникам кухни, – рассказывал он. – Но бюджет лицея на этот год уже утвержден без учета повышения минималки. Не знаю, откуда брать деньги».

При этом возникла еще одна серьезная проблема – уравниловки. Ведь зарплата большей части учителей в пределах трех с половиной тысяч и не подлежит повышению.

Анонсируя повышение минималки, Гройсман гордо изрек: «Это означает, что впервые за 25 лет независимости равняется минимальная зарплата граждан реальному, фактическому и юридическому прожиточному минимуму».

Но тогда становится непонятным, как согласовать с этой фразой пенсии и, более того, оклады госчиновников. Ведь Кабинет министров установил минимальный размер должностного оклада государственного служащего с 1 января в размере двух тысяч гривен. Пенсионерам (большей части) мы всегда сочувствуем, но теперь получается, что должны пожалеть и чиновников. Как же они смогут жить? Впору создавать фонд помощи.

Впрочем, вернусь к многострадальным пенсионерам. Нас уверили, что и им повысят пенсии. Мол, средства на это возьмутся из повышенных налоговых отчислений. И вот тут как гром среди ясного неба грянул инфляционный отчет за январь. Заметьте: не какой-нибудь общественной организации, а государственного учреждения – Нацбанка Украины.

Согласно ему, в результате повышения минимальной заработной платы в 2017 году официально будут уволены порядка 630 тысяч человек. «Общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на девять процентов по сравнению с 2016 годом», – отмечается в отчете. Это объясняется почти двукратным увеличением налогового давления на предприятия на едином налоге. Снижение официальной занятости в большей степени произойдет за счет малых и средних предприятий и физлиц-предпринимателей.

К тому же Нацбанк считает, что увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда людей, которые начнут поиски работы, и, как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться.

Возникает наивный вопрос, с кого тогда будут взиматься налоги? А ведь придется еще изыскивать деньги на пособия по безработице.

Хотя председатель Совета НБУ Богдан Данилишин после публикации инфляционного отчета поспешил успокоить: «Увеличение минимального размера зарплаты я считаю правильным шагом правительства в системе реформирования оплаты труда и повышения жизненного уровня наших граждан. За 2016 год экономика Украины возобновила рост почти на 1,8 процента. В 2017 году ожидается увеличение темпа роста – до трех процентов. Прогноз инфляции (на 2017 год) остается в границах целевых ориентиров. Поэтому я не вижу существенных рисков влияния повышения минимальной зарплаты на макроэкономическую и финансовую стабильность».

О каком возобновлении экономического роста говорит чиновник, честно говоря, не понятно. Но, наверно, Данилишин судит по своему благососто­янию. Уже следующие его слова вызвали еще большее недоумение: «Особо высокими темпами средняя зарплата вырастет для низкооплачиваемых работников. Вместе с тем правительству необходимо принять решительные меры по стимулированию развития малого и среднего бизнеса и его защите от рисков финансово-экономического влияния».

Как-то плохо вяжется это с тем, что уволены будут в основном работники малого и среднего бизнеса. И еще бабка надвое гадала, сумеют ли они найти работу в Украине. Хотя в принципе это возможно, но в теневом секторе. А значит, и поступлений в бюджет не будет.

Нет особых поступлений и за возросшие в цене коммунальные услуги. К примеру, в столице, по информации «Киевэнерго», население задолжало только за отопление уже 1,5 миллиарда гривен, а в сумме – 1,9 миллиарда. Причем самые большие долги в самом «неимущем» районе – Печерском, где на каждого человека приходится 2,9 тысячи гривен долга. Кстати, самый высокий уровень оплаты за коммунальные услуги – в Киевской и Одесской областях. А представляете, что творится в остальных… То-то, по данным официальной статистики, в декабре долг украинцев за коммуналку возрос на 25,9 процента (или на 4,15 миллиарда гривен) и достиг 20,18 миллиарда.

Как погасить такую задолженность? Власти предержащие и тут нашли «выход». В Верховной Раде зарегистрирована новая редакция Закона «О жилищно-коммунальных услугах». Если его примут, уже вскоре украинцам придется платить за каждый день просрочки дополнительно 0,1 процент от суммы долга.

То есть получается, ежедневно в казну может поступать с уже имеющегося по стране долга 20 миллионов гривен. Как уверяет вице-премьер министр Геннадий Зубко, законопроект должны принять в этом году. А до того момента долг наверняка вырастет и сумма пени тоже.

Единственная неувязка: с каких доходов население изыщет деньги на погашение долга даже при повышенной минимальной зарплате?



Анна МАРКОВА.

Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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