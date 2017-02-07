07.02.2017

УКРАИНА

• Украинские предприятия в прошлом году произвели 1,63 млн тонн молочных продуктов, что на три процента меньше, чем годом ранее, сообщила Ассоциация производителей молока на сайте ubr.ua. Объясняют это потерей российского рынка сбыта, а также низкими ценами на молочные продукты.

• ПАО «Киевэнерго» сообщает, что долг ПАО «Киевпастранс» вырос за январь с 5,8 миллиона грн до 37 миллионов грн. Энергокомпания предупреждает, что сегодня единственным рычагом воздействия на должника является прекращение стабильного электроснабжения всей столицы.

• ООН обеспокоена практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Украины, заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер. По его словам, пишет antikor.com.ua, в организации есть конкретные примеры недоработок украинских властей в гуманитарной сфере.

• В Украине в два раза сократили количество строительных норм в угоду застройщикам, заявил юрист Александр Дядюк в комментарии Голос.ua. Всего отменено 13 процентов обязательных стандартов, а 44 процента переквалифицированы в добровольные. В итоге это реальная угроза жизни и здоровью людей, резюмирует эксперт.

• С 6 февраля стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании с помощью сервиса «Зарегистрироваться», размещенном на официальном сайте Украинского центра ВНО. Успешно прошедший регистрацию, получат сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщение.

• Около 900 жалоб поступило в 2016 году в совет бизнес-омбудсмена за 2016 год от предпринимателей изо всех областей Украины, сообщается на сайте biz.censor.net.ua. Подавляющее число заявлений касается действий налоговых органов – 49 процентов. На силовые структуры пришлось 19 процентов всех претензий, государственные регуляторы – восемь процентов, органы местного самоуправления – семь процентов.

ЗА РУБЕЖОМ

• В Румынии, несмотря на уступки правительства, продолжаются массовые манифестации. После того, как кабинет министров решил отозвать законопроект, вызвавший масштабные протесты, десятки тысяч людей вновь вышли на улицы. Они требуют отставки кабинета.

• В Афганистане в результате схода лавин погибли более 100 человек. По словам должностных лиц, число жертв может возрасти. Лавины сошли после трехдневного снегопада, который уничтожил крыши десятков домов и блокировал дороги в основном в центральных и северо-восточных провинциях.

• Оптимальное количество рабочих часов в неделю без вреда для здоровья назвали американские ученые. По научным меркам мужчина должен работать не более 47 часов в неделю, а женщина – не более 34 часов. Под критерии экспертов подходят Нидерланды и Финляндия (рабочая неделя там не превышает 34 часов). Близки к идеалу Франция и США.

• В Греции Вооруженные силы были приведены в состоянии боевой готовности, чтобы оценить степень их возможностей для отражения турецких провокаций, сообщает издание The Times. Эта мера предпринята после имевших место ряда случаев вторжения турецких самолетов в воздушное пространство принадлежащих Греции островов.

• В Минобороны Южной Кореи получили подтверждение из США о строительстве комплекса ПРО на территории страны, сообщает Yonhap. Отмечается, что система Terminal High Altitude Area Defense будет размещена в 2017 году.