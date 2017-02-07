Акценты дня

В Китае профессия учителя считается престижной. Например, в Шанхае на одно место учителя претендуют 120 кандидатов. Из них получит работу лишь тот, кто победит в конкурсе претендентов.





Архив

« Февраль 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Небывалые успехи

07.02.2017 Политообзрение недели НАЧНУ с воистину знакового утверждения заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева: «На мой взгляд, Кремль откровенно раздражен теми экономическими и политическими успехами в Украине, и, конечно, его цель – подорвать всю стабильность в нашем государстве, и всеми способами».

Алло, гараж, успехи предъявите! Госдолг Украины составляет более 70 миллиардов долларов и приближается к 82 процентам ВВП. К концу года госдолг составит около 90 процентов ВВП. Уровень безработицы в 2017 году составит около10 процентов при том, что не менее трех миллионов украинцев работает в ЕС и не менее четырех миллионов – в России.

Видимо, Елисеев разучился читать… Или попутал свои личные успехи и успехи своего патрона с успехами Украины. Или он нагло и привычно врет. Лично я, как гражданин Украины, не относящийся к так называемой элите, успешность в экономике и политике чувствую каждодневно. Это и людоедские тарифы, и растущие цены, и ничтожность зарплат и пенсий, и катастрофическое сокращение населения, и возобновление войны в Донбассе.

А Путин все равно завидует и сильно раздражен нашими небывалыми успехами! И вообще, он полная редиска с тех пор, как перестал давать деньги да еще имеет наглость требовать долги.

На прошедшей неделе я бы отметил два события и одно совпадение. У Порошенко состоялся разговор с Трампом. По версии придворных политологов, говорили президенты час, на двадцать минут больше, чем разговор Путина с Трампом. По версии хронометража, опубликованного на сайте Администрации американского президента – 15 минут. Но ладно, дадим скидку на разное понимание времени в Вашингтоне и Киеве, не это главное. А главное, что содержание разговора озвучено только в Киеве, в Вашингтоне информация о содержании разговора приближается к нулю. Чтобы не быть голословным, вот что удалось накопать в мировой паутине: «Ни в аккаунте президента США в Twitter (@POTUS), ни в «Твиттере» самого Трампа (@realDonaldTrump) сообщений о переговорах не было, как и в аккаунте пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера (@PressSec)».

Было еще сообщение, что Вона, то бишь Юлия Владимировна Тимошенко была отмечена в Белом доме чуть ли не возле мужского сортира в ожидании Трампа… Мелькнули некоторые подробности, а именно: встреча состоялась во время фотографирования перед молитвенным завтраком 2 февраля в Вашингтоне. В пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме отмечают, что Трамп не давал Тимошенко никаких обещаний, а сама встреча была короткой.

Теперь о совпадении. Порошенко как главнокомандующий возобновил войну до телефонного разговора с Трампом, а после разговора уже все независимые журналисты и эксперты заговорили о разворачивании полномасштабных обстрелов по всей линии фронта. Очень это похоже на отчаянную, последнюю попытку привлечь внимание ЕС и Вашингтона, разыграв засаленную колоду «Россия напала на Украину».

Что они, главные воры, добились, так это замечательной во всех отношениях фразы одного из форумчан Интернета: «После долгих споров, как правильно – «на Укpaину» или «в Укpaину», выяснилось, что правильно – «из Укpaины».

Еще одна деталь относительно высказываний Елисеева о «политических успехах». Крымские татары призвали диаспору в Турции не принимать прибывшего с неофициальным визитом в эту страну лидера организации «Меджлис крымскотатарского народа» Мустафу Джемилева. Об этом сообщил глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов. Он также подчеркнул, что турецкая диаспора крымских татар твердо ориентирована на налаживание отношений с Крымом.

Относительно визита Джемилева в Турцию можно рассмотреть несколько предположений. Основное предположение – Джемилев хочет через диаспору повлиять на отношения Турции с Россией. Мне кажется, что не такая фигура Джемилев, чтобы разбить головой гранитный валун. Есть и другое предположение, более приземленное, чем высокая политика. Надо вспомнить, что Джемилев человек далеко не бедный и что у него в Турции есть пара-тройка отелей. Но это то, что лежит на поверхности, где-то он по мышиным банковским норкам зеленого зерна рассовал немало. Обстановка в Украине сложилась для «Меджлиса» крайне неблагоприятная. Те крымские татары, что в Крыму, Джемилева вычеркнули, а те крымские татары, что осели в Херсонской области, хотят домой и налаживают контакты с Крымом. Татарский батальон у границ Крыма – это потешное войско и по величине, и по отсутствию тыла. Куда не кинь – для Джемилева везде клин. Мне кажется, что Джемилев постарается остаться в Турции и сесть на голову крымскотатарской диаспоры. Первое возможно, второе исключено.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия