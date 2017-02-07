07.02.2017

Штрихи до портрета сучасника

Так відповідає київська бібліотекарка Ніна Климович на численні пропозиції друзів та знайомих обрати іншу, більш оплачувану роботу.

Гай мудрості

НІНА Климович щоранку, вже на підході до бібліотечних дверей, налаштовується на особливий лад, якому і назви не підбереш. Серце щемко стискається, ніби перед першим побаченням, і дивовижною радістю повниться душа.

Пальці Ніни Павлівни сторожко повертають у замку ключа, наче бояться, аби підступний скрегіт металу не сполохав тишу цього «гаю мудрості», як вона вже протягом півстоліття любовно називає бібліотеку. Крок через поріг – і Климович у просторому залі з книжковими шафами й полицями.

У центрі на довгому столі акуратно викладено перлини різної літератури, журнали та підшивки періодичних видань. Навпроти нього – робочий стіл із шухлядами, заповненими читацькими картками. Ліворуч і праворуч до залу примикають ще два приміщення зі щільними рядами стелажів. Там панують проза й поезія стародавніх авторів, а також художні, історичні, документальні, пригодницькі романи й повісті пізніших періодів. Загалом у бібліотеці, цьому «гаю мудрості» тридцяти тисяч книг, мирно співіснують шедеври світової класики із сучасними творами.

Зі сторінок і пошерхлих обкладинок оцінююче вдивляються в сьогодення велети людського духу й мудрості: Аристофан і Гомер, Шекспір і Гюго, Гете і Міцкевич, Шевченко і Пушкін, Достоєвський і Толстой, Леся Українка і Сосюра, Стельмах і Гончар.

Розпочавши черговий робочий день, Ніна Павлівна уважно обходить своє господарство. Генеральне санітарне прибирання з її участю тут виконується двічі на місяць. Але зараз вона відчиняє кватирки і двері, адже книгам, як квітам і людям, потрібне свіже повітря. Торкається руками мало не кожної полиці, кожної книги, подумки вітається з ними, готуючись до зустрічі з читачами.

«Тримаємось на ентузіазмі»

– А ЇХ багато у вас? – запитую Ніну Павлівну.

– На жаль, – зітхає бібліотекарка, – в роки незалежності відвідувачів, обтяжених життєвими клопотами, поменшало.

– І хто ж, – допитуюся, – ще не забув дорогу в бібліотеку?

– Переважно це літні люди. Але, знаєте, що приємно, – раптом пожвавлюється Ніна Павлівна, – разом із ними приходять онуки, діти шкільного віку. Вони, як правило, замовляють книги за програмою навчання. Крім того, беруть твори про космос, природу, тваринний та рослинний світ планети й рідного краю.

Останнім часом зацікавилися книгами, якими захоплювались їхні батьки, дідусі й бабусі. Молодь тяжіє до історичних джерел. Один юнак, взявши романи про Богдана Хмельницького та Миколу Щорса, сказав: «Хочу порівняти подвиги цих героїв, мати свою думку, наскільки вони важливі для нас».

– А як із надходженням літератури?

– Ой, складне питання, – знітилася Ніна Павлівна. – Колись ми були на балансі оздоровниці, яка виділяла кошти на придбання нових книг. Тепер їй самій треба виживати. Дорожнеча вдарила по кількості відпочивальників. Бібліотека перетворилася, як сказав один наш читач, на п’яте колесо до воза. Та все ж адміністрація, спасибі їй, якісь крихти підкидає для передплати деяких періодичних видань.

Із книгами сутужніше. Вони подорожчали, купити їх нема за що. Обходимося тим, що маємо. Тобто тримаємось на ентузіазмі. Принагідно через вашу газету хотіла б подякувати деяким письменникам за їхню увагу до бібліотеки, із джерел якої багато хто з них черпав теми і натхнення. Вони безплатно приносять сюди свої твори. Отак і збагачуємось.

«Прийміть мій внесок»

ВИПАДКОВІСТЬ, що не кажіть, буває закономірною. До залу тихо входить сивочолий чоловік середнього зросту й одразу долучається до розмови.

– Гаряча тема, – каже він і простягає бібліотекарці книгу. – Прийміть, будь ласка, ще один мій внесок.

– Щиро дякую, Борисе Йосиповичу, – розпливається в усмішці Ніна Павлівна. – Ви найщедріший автор нашого часу. Ваша нова книга «Прогноз назавжди» – двадцята у вашому зібранні, що має своє почесне місце.

Письменник Борис Кириченко, як з’ясовується, полюбляє відпочивати в оздоровниці «Конча-Заспа». Тут він пише нові художньо-документальні твори, якими згодом віддячує бібліотеці. Його приклад гідний наслідування.

– Що будете читати? – люб’язно запитує Ніна Павлівна.

– Минулого разу, – каже Кириченко, – я подужав двадцять томів Бальзака. Зараз хочу перечитати всього Карела Чапека.

За мить перед ним стояв дещо потертий золотавий п’ятитомник відомого чеського письменника.

Півстоліття з бібліотекою

– НАРОДИЛАСЯ в родині колгоспників, – розповідає Ніна Павлівна. – Нас у батьків шестеро – троє синів і три дочки. Я найстарша. Десятирічку закінчила на «відмінно». У школі захоплювалася книгами, тому і вступила до Київського культурно-освітнього технікуму на бібліотечний факультет. А з 1967 року працюю в цьому «гаю мудрості».

Раніше, за словами Ніни Павлівни, про її бібліотеку ширилася слава як про яскравий осередок культури. З читачів обиралася громадська рада, яка влаштовувала літературні дискусії, обговорення нових книг за участю письменників. Організовувалися зустрічі з героями книг, такими як льотчик Олексій Маресьєв, механізатор Олександр Гіталов, шахтар Іван Стрельченко та інші…

Час змінюється. Незмінне лише обожнювальне ставлення Ніни Павлівни до книги, як до одного з чудес світу…

У жовтні минулого року, прямуючи на роботу, вона побачила, як один, судячи з усього, небідний «неофіт» викинув на смітник купу недопалених книг, серед яких був і раритетний фоліант. Климович схопила його за обвуглені палітурки й жахнулася – то були «Листи про сліпих» великого француза Дені Дідро.

Ніна Павлівна світлою хустинкою почала витирати попіл з понівечених сторінок, і сльози градом котилися з її очей…