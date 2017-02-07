07.02.2017

О некоторых итогах

На минувшей неделе состоялось заседание Ученого совета Института проблем социализма при Центральном Комитете Компартии Украины, который подвел итоги работы коллектива ученых за предыдущий год и в целом за пятилетие своей деятельности. Были намечены задачи по научно-методическому обеспечению подготовки к 100-летию Великого Октября.

ПЕРЕД началом заседания совета его участники имели возможность познакомится с выставкой книг, изданных за пять лет достаточно плодотворной работы ученых института.

С докладом по итогам работы Института проблем социализма выступил его директор, секретарь ЦК КПУ, доктор философских наук, профессор Иван Иванович Мигович. Видный ученый отметил, что в условиях усиливающихся попыток национал-олигархической власти запретить Компартию Украины под прикрытием антиконституционного закона о декоммунизации, институт как самодеятельная научно-просветительная организация продолжил свою творческую деятельность, оказывал научно-методическую помощь коммунистам, способствовал марксистко-ленинскому просвещению трудящихся. За это время свет увидели такие книги, как труд Петра Петровича Толочко «Откуда пошла русская земля», Валерия Федоровича Солдатенко «Національна пам’ять: ресурси та наголоси», Георгия Корнеевича Крючкова «Тревожный зов», «За праведное дело».

Оправдала себя практика малоформатных работ партийного актива, из которых особого внимания заслуживает сборник Толочко «История и современность» и его шесть статей по национальному вопросу, а также работа профессора Шиловцева «Октябрь 1917 года на Украине», брошюра Ключкова «История контрреволюции и новые угрозы», «Истоки наших сил и вдохновения» Миговича. В этом ряду и статьи Первого секретаря ЦК КПУ Петра Николаевича Симоненко и других обществоведов-марксистов Украины в периодических коммунистических изданиях, брошюры, материалы в социальных сетях Интернета.

В прошлом году сотрудники института принимали участие в крупной международной научно-практической конференции «Социализм: теория, практика, тенденции и обновления в ХХI веке» и по итогам ее работы подготовили крупную монографию, в которой представлены исследования пяти представителей Компартии Украины. В наше время это очень важный посыл в осмыслении нынешнего этапа развития социализма.

Наиболее важными направлениями в работе института, отметил профессор Мигович, остается сохранение правды о советском социализме, защита марксистско-ленинского учения от искажения и фальсификаций. Одновременно с этой стратегической задачей жизнь выдвигает ряд проблем прикладного характера, обусловленных жесткими реалиями реставрированного капитализма. Это и мораль зомбированного общества, взаимосвязь социального и национального в деформированном социуме, освобождение общественного сознания от стереотипов капиталистической пропаганды, защита исторической памяти и нравственного здоровья подрастающего поколения и другие подобные темы. В своих нынешних и будущих разработках коллектив института намерен уделять больше внимания таким темам, как влияние Октября на становление и развитие Украины, разоблачению буржуазных фальсификаций по возникновению его истоков, характера и последствий, защиты исторической правды. Как отметил в завершение доклада Иван Иванович, сегодня даже Порошенко заговорил о столетии «украинской национальной революции», а в той же Российской федерации раздаются призывы смешать все революции в одну кучу. Так что ученым надо стараться пресекать все попытки опорочить самое выдающееся событие в истории цивилизации.

ОБСУЖДАЯ доклад, члены Ученого совета в своих выступлениях особо подчеркивали: в условиях сегодняшних политических репрессий и цензуры со стороны национал-олигархического режима необходимо направлять усилия Института проблем социализма на разоблачение реакционной сущности шовинистической власти олигархического капитала. Нужно давать научное обоснование методов социальной борьбы за гражданские права и свободы, прекращение войны в Украине, возвращение страны на путь прогрессивного развития.

Так, взявший слово Валерий Федорович Солдатенко подчеркнул: ему как историку представляется, что ровно сто лет назад, в 1917 году, тех, кто ориентировался и активно боролся за социалистическую идею, может быть, было даже больше чем можно сейчас насчитать открытых борцов за левые идеи. К сожалению, так складываются обстоятельства, такую силу набрал репрессивный аппарат нынешнего режима.

Сравнивая почти 20-тилетний период, когда первым секретарем ЦК КПУ был Владимир Владимирович Щербицкий с 25-тилетним периодом так называемой независимости, тут, как заметил Солдатенко, даже нет необходимости приводить точные цифры, во сколько раз возросла производительность труда, промышленный потенциал, продуктивность сельского хозяйства или достижения нашей науки. «Возьмем один показатель – за 18 лет количество жителей Украины выросло на 10 миллионов человек. А сейчас все с точностью до наоборот… Продолжая эту линию, мы можем только констатировать, до какого унизительного положения скатилась наша наука: это и исчезновение таких мощных научных центров, как институт Патона, Глушкова, таких гигантов передовых технологических производств, как «Южмаш», авиаконцерн Антонова. Солдатенко напомнил, что помимо векового юбилея Великого Октября нужно готовиться в следующем году к еще одной знаменательной дате – столетию образования Компартии Украины.

Продолжение отчета о заседании ученого совета в следующей публикации.