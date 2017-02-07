07.02.2017

Наперекор свету

Наряду со «знаменитым» законопроектом о языке революционные нововведения предполагаются и в сфере книжной торговли. Но если законопроект о языке еще не принят, то во втором вопросе власть продвинулась гораздо дальше.

Кто будет самым читающим?

ЛЮДИ читающие заметили, как оскудел у нас рынок российской книги. За последние четыре года объемы импорта книг из России упали в несколько раз. По официальным данным, он составлял в денежном выражении 33 миллиона долларов в 2012 году, 23 миллиона в 2013 году, 11 миллионов в 2014 году и 3,5 миллиона в 2015-м. Перспективы динамики неутешительны.

В начале декабря прошлого года ВР одобрила правительственный законопроект о запрете ввоза из России книг антиукраинского содержания. Отныне разрешение на ввоз будет предоставлять экспертный совет. А пока он учреждается, книги из России, если не учитывать контрабанду, не ввозятся в Украину вообще.

Состав совета неизвестен, но уже сейчас понятно, что это будут самые читающие люди в мире. Массив литературы, который им предстоит перелопачивать, совершенно неподъемный, даже если читать члены совета будут 24 часа в сутки.

Успехи и прорехи

ОБ успехах украинских издателей говорили недавно в информационном агентстве «Главком». Татьяна Терен, журналистка, куратор книжных проектов, обрисовала достаточно радужную картину. Сказала и о том, что интерес к украинской литературе повышается, о чем свидетельствуют главные книжные ярмарки страны во Львове и в столичном «Арсенале». Гордиться, безусловно, есть чем. Налицо подъем в области детской литературы, которая востребована, повышение полиграфического качества изданий, появление новых тематических направлений и т. д.

Но сложилось впечатление, что в этих дифирамбах украинскому книгоиздательству желаемое выдавалось за действительное.

Послушаем председателя Украинской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Александра Афонина.

– К сожалению, объемы украинского книгоиздательства очень малы. Даже с учетом якобы возрастания в этом году печати на девять миллионов книг нужно отметить, что это в основном учебники, изданные под госзаказ. А рыночная украинская книга составляет в общей сложности порядка 20-22 миллионов экземпляров, включая детскую, художественную и пр. В связи с планирующимися ограничениями по импорту российской книжной продукции ожидаем проседания книжной торговли, закрытия книжных магазинов, которые еще дышат. Ведь большая часть их ассортимента состоит из российской книги.

– С запретом на импорт книг из РФ украинские читатели потеряют больше, чем приобретут, – считает директор издательства «Саммит-Украина» Иван Степурин. – Ни я, ни мои коллеги не обладают сегодня достаточными ресурсами, чтобы обеспечить весь спектр литературы, предлагаемый российским рынком. Особенно это касается переводной литературы, учебников для высших школ, серьезных исследований западных ученых, переводов мировой классики. В Украине еще нет достаточных мощностей, чтобы активно издавать переводную литературу – права на нее стоят дорого, и переводы сами по себе дорогие – порядка трех-пяти тысяч долларов.

Призрак интеллектуального геноцида

Интересно, что даже украинские издатели в основной своей массе выступают против ограничения российского книжного рынка, а в действиях украинского законотворчества они видят явные признаки обскурантизма, если не интеллектуального геноцида, то есть попытки ограничения распространения знаний.

Энциклопедии говорят, что обскурантизм опирается на намеренный обман «просвещенным» меньшинством большинства.

Ведь непросвещенным людом легче управлять. Не хотелось бы думать, что гуманитарное законотворчество наших правителей направлено на оглупление людей. Но, с другой стороны, многие признаки этого налицо.