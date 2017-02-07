07.02.2017

Люби і знай свій рідний край

По дорозі на автовокзал на одній із вулиць містечка Пологи мені трапився районний краєзнавчий музей. Завітав до нього і був приємно вражений. Насамперед тим, що цієї морозної днини у приміщенні тепло, а ще – багато цікавих розділів, експонатів, уважні й досвідчені наукові працівники.

Оживає історія століть

– ЗАСЕЛЕННЯ краю почалося з будівництва укріплень Дніпровської лінії на кордоні з Кримським ханством, – організувала цікаву екскурсію старший науковий співробітник музею Ірина Кособок. – Була побудована Кирилівська фортеця на території сучасного села Семенівка. Саме з неї почалось освоєння наших земель. А от робітниче селище Пологи виникло 1887 року, коли почалося будівництво залізниці Катеринослав – Бердянськ. Дещо пізніше через Пологи проклали другу залізничну лінію Олександрівськ – Волноваха. Так Пологи стали важливим залізничним вузлом.

Пологівський район – батьківщина багатьох відомих державних і громад­ських діячів, науковців, людей творчих і працьовитих. Серед них: Ян Френкель, Поліна Жемчужна, Маруся Нікіфорова, Влас Чубар, Віталій Сацький, Степан Кравчун, Олександр Сацький, Василь Моруга, Анатолій Єрмак, Михайло Гасик, Жорж Очерет та інші.

Наступна зала «Наш край напередодні та в роки Другої світової війни» нині на реекспозиції. Виготовлено й розміщено діораму «Станція Пологи. Вересень 1943 року» (автор – художник П.Жуков). 17 вересня 1943-го радянські війська визволили Пологи від нацистських окупантів. З архівних джерел і спогадів очевидців дізнались, як саме відбувався бій за вузлову залізничну станцію. На діорамі бачимо, що від вокзалу відходить останній ешелон з людьми, яких відправляють на примусові роботи до Німеччини. На платформах – гори чорнозему, тонни вугілля, які гітлерівці вивозили з наших країв. Вибухи снарядів, точиться бій і на землі, і в повітрі.

Матеріалів на воєнну тему зібрано чимало. Незабаром вони займуть чільне місце в оновленій залі.

«Прищеплюємо любов до рідного краю»

У НАСТУПНІЙ залі – «Сьогодення Пологівщини» – оновлюється експозиція про теперішнє життя пологівчан. Ось розділ про ПрАТ «Пологів­ський олійно-екстракційний завод», який розпочав свою діяльність 1974 року й випускає продукцію під торговою маркою «Славія». Він і сьогодні один із найбільших у Європі з переробки насіння соняшнику. Славиться своїми трудовими досягненнями Пологівське відділення Придніпровської залізниці, звідки вий­шли два Герої Соціалістичної Праці.

На фотознімках повоєнного періоду бачимо бригади пологівців-переможців змагання на відбудові Дніпрогесу. Цьому був присвячений спецвипуск «Комсомольской правды» того часу. Перед нами перехідні червоні прапори, які вручалися колективам-переможцям. Є експозиційні розділи про найбільші підприємства Пологівщини: ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал», ТОВ «Дніпрокераміка», ТДВ «Пологівський хімзавод «Коагулянт».

Зворушують особисті речі капітан-лейтенанта Сергія Садиленка, який загинув на підводному човні «Курськ» у Баренцевому морі. Поряд фотовиставка учасника АТО, вчителя Григорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Юрія Кальченка «Я повернувся з пекельної війни…»

Кольорами веселки вабить виставкова зала, де свої доробки презентують пологівські майстрині. Галина Сторчак представила цілу галерею м’яких іграшок. Далі – роботи художників-викладачів районної дитячої школи мистецтв Мар’яни Семененко, Людмили Кілімової та Вікторії Тонконіг. Наталія Ярошенко в’яже гачком одяг, головні убори, святкові скатертини, накидки-пледи. В доробку Олени Нетаврованої джгути з бісеру, картини в техніці «алмазна мозаїка». Величезну колекцію керамічних виробів демонструє талановите подружжя Лариса та Віктор Нагурні.

Форми різні – мета одна

– НАШ музей відчинив свої двері для відвідувачів 17 квітня 1970 року. Нині його фондове зібрання сягає 11 тисяч музейних предметів. Історія краю висвітлена в експозиційних залах: «Природа Пологівщини», «Археологія та заселення краю», «Наш край на початку ХХ століття», «Наш край напередодні та в роки Другої світової війни», «Сьогодення Пологівщини», – долучається до розмови директор музею Ірина Садова. – Щорічно його відвідують близько п’яти тисяч осіб. Для них музейники проводять понад 200 екскурсій на рік.

Ми розробили та втілили багато цікавих проектів, які стали традиційними. Серед них: костюмоване дійство з елементами театралізації «Новорічні та різдвяні свята українців», розраховане на наймолодших пологівців; «Андріїв­ські вечорниці в Пологах» – для ознайомлення старшого покоління з традиціями і звичаями українського народу. Ми були одними з перших районних музеїв області, хто долучився до проведення акції «Ніч музеїв», створивши власні «Пологівські легенди в сутінках». Для віддалених сіл району проводимо виїзні музейні уроки. Різними формами наш колектив активно популяризує історико-культурну спадщину Пологівщини. Ми любимо свою роботу, всіляко намагаємося зробити наш музей цікавим, кращим, привабливішим, динамічним. Головний принцип нашої роботи – впровадження парадигми «Музей для людей!».

Запорізька обл.