Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Золотой уикэнд в Алматы

07.02.2017 Спортивный дневник НАКОНЕЦ-ТО пришел большой праздник и на нашу улицу. Копилка студенческой сборной Украины на Всемирной зимней универсиаде пополнилась еще четырьмя медалями, в том числе двумя золотыми. Основными поставщиками наград уже привычно стали биатлонисты, завоевавшие полный комплект. «Бронзой» отметились стреляющие лыжники в смешанной эстафете. Будучи вполне конкурентоспособными в скорости с основными соперниками – российскими и казахскими спортсменами, наши ребята уступили в стрельбе. Круг штрафа и 11 дополнительных патронов не позволили нашей команде рассчитывать на более высокую ступень пьедестала почета. За нашу команду бежали Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко и Артем Тищенко.

А накануне отличились девушки. В коронном для себя виде программы, спринте, Яна допустила по одной ошибке на огневых рубежах, но за счет скорости обошла всех соперниц, кроме главного фаворита соревнований Галины Вишневской (Казахстан). Третьей стала россиянка Анастасия Егорова. В десятке сильнейших финишировали еще три украинки Юлия Журавок (4-е место), Надежда Белкина (6-я) и Юлия Бригинец (9-я).

Свой относительный провал в спринте Белкина компенсировала прекрасным выступлением в гонке преследования. Стартовав шестой, Надя провела наиболее надежную гонку среди ближайших конкуренток и с тремя кругами штрафа более чем на 20 секунд опередила дуэт россиянок Ольгу Шестерикову и Ларису Куклину.

Вполне реален был и победный дубль для нашей команды. Но Яна Бондарь, лидируя перед последней стрельбой с полуминутным перевесом, на последнем стрелковом рубеже смогла поразить лишь одну мишень. В итоге – четвертое место.

В биатлонной программе универсиады остался один соревновательный день – сегодня, 7 февраля, спортсмены будут соревноваться в гонках с массовым стартом.

Наконец-то порадовали фигуристы. Двукратным чемпи­онам Украины Александре Назаровой и Максиму Никитину не было равных в танцах. Они были лучшими как в короткой программе, так и в произвольной, набрав в общем рекордные 165,62 балла. Это их вторая награда в крупных международных соревнованях: в 2015 году пара стала бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. После этого воспитанники харьковского тренера Галины Чуриловой, которые сейчас тренируются в США у Игоря Шпильбанда, демонстрируют стремительный прогресс. На чемпионате Европы 20-летняя Александра и 22-летний Максим вошли в ТОП-десятку лучших танцевальных пар континента, заняв девятое место.

Серебряные медали универсиады достались россиянам Софии Евдокимовой и Егору Базину – 156,96. На третьем месте Шари Кох и Кристиан Нойштерн из Германии – 154,00.

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