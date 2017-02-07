07.02.2017

Трансферы

В ночь с 31 января на 1 февраля в большинстве европейских чемпионатов закрылось зимнее трансферное окно. Сегодня знакомим читателей с наиболее «весомыми» переходами.

Европейская топ-десятка

САМЫЙ дорогой трансфер зимы осуществил «Пари Сен-Жермен». Его новым приобретением стал 23-летний полузащитник сборной Германии и «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер, который обошелся парижанам в 40 миллионов евро. Катарские боссы явно не довольны положением клуба в чемпионате Франции. ПСЖ после 22 туров идет на третьем месте, уступая лидерам – «Монако» и «Ницце» – три очка.

На втором месте оказался 19-летний форвард сборной Бразилии и «Палмейраса» Габриэл Жезус, купленный «Манчестер Сити» за 32 миллиона евро. Манкунианцы еще летом договорились с клубом из Сан-Паулу о переходе Жезуса, но позволили ему остаться на родине до января, чтобы помочь команде выиграть «золото» серии А. Так и получилось, а Габриэл признан лучшим игроком сезона. В прошлом году юный талант завоевал еще и олимпийское «золото» в Рио-де-Жанейро.

Замыкает «призовую» тройку очередной португалоязычный талант Гонсалу Гуэдеш, которого считают новым Роналду. 20-летний нападающий «Бенфики», успевший сыграть за сборную Португалии, за 30 миллионов евро перебрался в ПСЖ.

Четвертое место в нашем «прайс-листе» занято со скандалом. Крайний полузащитник сборной Франции 29-летний Димитри Пайет, блеснувший на Евро-2016, разочаровался в Англии и «Вест Хэме» и решил вернуться в родной «Марсель», у которого был куплен в 2015 году за 15 миллионов евро. Но его не хотели отпускать, и Димитри прибег к угрозам. «Если вы меня не продадите, я травмирую себе крестообразные связки», – заявил он. Клуб оценил такую жертвенность и с выгодой продал его назад – за 29,3 миллиона евро. Пикантная подробность: в сентябре «Вест Хэм» выплатил французу серьезный бонус за… верность клубу.

А партнер Пайета по полузащите в сборной Франции 27-летний Морган Шнедерлен мигрировал в пределах Альбиона. В данном случае инициатором его продажи в «Эвертон» за 23 миллиона евро стал наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который не видит Моргана в своей команде. Правда, на этой операции клуб потерял, поскольку в 2015-м заплатил за Шнедерлена в полтора раза больше.

Зато Леонардо Паволетти существенно подорожал. Полтора года назад «Дженоа» купила его у «Сассуоло» всего за три миллиона евро. После этого 28-летний форвард был даже приглашен в сборную Италии, но не прижился в ней. Тем удивительней сумма, которую выложил в январе «Наполи» за Паволетти, – 18 миллионов евро.

Всего на 400 тысяч евро меньше заплатил бельгийскому «Генку» пока еще действующий чемпион Англии «Лестер» за Ониние Вилфреда Ндиди. 20-летний опорный полузащитник сборной Нигерии по замыслу тренеров клуба должен стать адекватной заменой прошлогоднему лидеру «лис» Н’Голо Канте, выступающему за «Челси».

Поднялся в цене и кандидат в сборную Италии Маноло Габбьядини. В январе 2015-го «Наполи» купил 25-летнего нападающего у «Сампдории» за 12,5 миллиона евро, а сейчас продал в «Саутгемптон» за 17 миллионов.

Замыкают топ-десятку самых дорогих европейских трансферов этой зимы Лука Миливоевич и Мемфис Депай, за которых новые клубы выложили по 16 миллионов евро. Для одного это существенный шаг вперед, для другого – назад.

25-летний полузащитник сборной Сербии Миливоевич, которого приобрел английский «Кристал Пэлас», еще полтора года назад перешел из бельгийского «Андерлехта» в греческий «Олимпиакос» всего за 2,3 миллиона евро.

А 22-летний атакующий полузащитник сборной Нидерландов Депай, который теперь будет играть за «Лион», приобретен «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года у ПСВ за 34 миллиона евро. Однако он, как и Пайет, остался не у дел после прихода в клуб Жозе Моуринью, сыграв в этом сезоне всего 20 минут.

Замечу, что на пятом месте должен был быть защитник сборной Германии Никлас Зюле, приобретенный «Баварией» у «Хоффенхайма» за 25 миллионов евро. Но он переедет в Мюнхен только летом.

Кто в Европе расточительнее всех

ЧТОБЫ понять это, достаточно посчитать, сколько выложили на трансферы клубы пяти ведущих чемпионатов в миллионах евро (по имеющимся данным):

Английская Премьер-лига – 258,85, самый активный клуб «Кристал Пэлас» – 41,6;

Французская Лига 1 – 152,8, самый активный клуб ПСЖ – 70;

Немецкая Бундеслига – 125,26, самый активный клуб «Вольфсбург» – 33;

Итальянская Серия А – 100, самый активный клуб «Ювентус» – 29;

Испанская Ла Лига – 26,65, самый активный клуб «Севилья» – 10,5.

Несколько удивляет низкая трансферная активность испанцев, но гранды – «Барселона», «Реал» и «Атлетико» – не пополнили свои ряды ни одним игроком.