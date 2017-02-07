07.02.2017

Жителі Сумщини протидіють намірам перевізників постійно підвищувати плату за проїзд. І в багатьох випадках досягають перемоги.

Бойкот... здешевив квиток

НАПРИКІНЦІ січня у громадському транспорті Конотопа панувала тіснява. Як оселедці у бочці, городяни змушені були їздити трамваями та автобусами. Два дні у найбільшому райцентрі Сумської області працював лише комунальний транспорт. Маршрутки не курсували містом. Власники рейсових таксі оголосили безстроковий страйк, вимагаючи узаконити збільшення вартості проїзду з трьох до п’яти гривень.

Обурені городяни під будівлею мерії влаштували мітинг проти зростання тарифу. Над власником приватного автопідприємства, ініціатора бойкоту, ледь не влаштували екзекуцію.

Місцева влада підтримала народ. Аби зняти напруження в громаді, викликану саботажем перевізників, вона запропонувала зменшити вартість проїзду з трьох гривень, як було останніх три роки, до двох гривень п’ятдесяти копійок. Майже всі приватні транспортники зголосилися на це.

Тарифний конфлікт з автоперевізниками спонукав місцеву владу терміново шукати шляхи розв’язання проблеми. Одним із них стане збільшення частки пасажирських перевезень комунальним транспортом. З цією метою сесія міської ради на днях створила комунальний автопарк і схвалила рішення про модернізацію рухомого складу Конотопського трамвайного управління. Передбачається найближчим часом придбати великі автобуси для маршруту, який відмовився обслуговувати за діючою нині ціною приватний перевізник.

У недалекій перспективі планується оголосити нові конкурси на пасажирські перевезення містом. Перевага надаватиметься тим перевізникам, які здійснюватимуть обслуговування автобусами з електротягою.

Транспорт на електричній тязі, оскільки він екологічно чистий, хочуть зробити у Конотопі пріоритетним. А поки що розвивають один із них – трамвай. Незабаром на маршрути вийдуть додаткові чотири вуличних поїзди, яких нині оновлюють на місцевому вагоноремонтному заводі. У планах також залучення до перевезень електричної карети, що як пам’ятник стоїть біля трамвайного управління. Влада вважає, що в умовах гострого браку рухомого складу цей трамвай доцільно зняти з постаменту й відправити на капітальний ремонт, а потім випустити на вуличні стальні магістралі.

Даєш гуртові автобуси!

ТАРИФНА війна розв’язалася й у Сумах. З нового року подорожчали послуги комунального транспорту. В тролейбусі квиток коштує 1,75 гривні, в автобусі – три. І це при тому, що частину вартості проїзду компенсують з бюджету.

Незабаром може статися наступне підвищення. На офіційному сайті мерії обласного центру з’явилися проекти рішень про подорожчання проїзду в транспорті комунального підприємства «Електроавтотранс» і маршрутках. Оприлюднені цифри шокували городян. Так, вартість проїзду в тролейбусі пропонується збільшити аж на гривню, за користування маршруткою – до п’яти гривень. Мер поспішив втішити земляків: мовляв, цифри проекту рішення міськради лише попередні. Пропозиції перевізників ще будуть ретельно аналізувати.

Сумчани запропонували своє бачення вирішення тарифного питання. Вони вважають, що треба створити в обласному центрі конкуренцію приватним перевізникам, аби ті не диктували громаді своїх умов. І це має зробити місцева влада.

Сотні сумчан влаштували під стінами міськради флешмоб-протест з метою змусити владу придбати для міста великі автобуси. Після цієї акції вони пішли до канцелярії мерії, де зареєстрували свої звертання на ім’я міського голови щодо придбання сучасних транспортних засобів з низькою підлогою. Саме такий рухомий склад передбачалося задіяти на вулицях Сум згідно з мережею транспортного обслуговування населення, розробленою ще п’ять років тому на замовлення мерії Харківським національним автодорожнім університетом.

Поїздки не по кишені

ПЕРЕСУВАТИСЯ Сумщиною скрізь стає дедалі дорожче. Майже на п’яту частину зросли тарифи на внутріобласних маршрутах. Та зростання ціни квитка аж ніяк не вплинуло на комфорт у транспорті. Маршрутами курсують тісні й холодні взимку мікроавтобуси. Відсутність обігріву салону пасажирського транспорту дуже дається взнаки під час тривалих подорожей за нинішніх морозів. Переохолодження не минути, поки доїдеш до сільської глибинки. А в області украй віддалених населених пунктів переважна більшість.

Поїздки громадським транспортом стають усе більше й більше не по кишені жителям Сумщини. На це вони скаржаться до різних інстанцій, зокрема й до Сумського відділення Антимонопольного комітету України. Реагуючи на звертання земляків, фахівці АМКУ взялися вивчити та оцінити практику діяльності державних адміністрацій щодо контролю за тарифами на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на приміських та міжміських внутріобласних автобусних маршрутах.



Суми.