07.02.2017

Нерадужные перспективы

Министерство социальной политики Украины торжественно заявило, что жителям неподконтрольных территорий Донбасса выдадут пенсии после победы, то есть после освобождения их от ненавистного гнета террористов, отметив, что необходимые для этого средства есть.

И В ПЕРВОЕ, и во второе верится с большим трудом. Вот если бы уточнили, что это будет в четверг, да еще если с утра пройдет дождь, тогда другое дело. Тут гарантия стопроцентная!

А пока гражданам непокоренных территорий рекомендуется хранить под подушкой пресс-релиз министерства, с утверждением, что им уже начисляются все социальные выплаты, в том числе пенсии. Вот только выплачиваться они будут только после перехода этой территории под контроль государства, которое применяя все возможные способы, не брезгуя ничем, борется и с террористами, и с теми, кому начисляет пенсии.

Как будет выполняться громкое обещание заместителя министра социальной политики Виталия Мущинина, конечно, время покажет… По-английски это можно сформулировать как тhat remains to be seen – буквально: «Я бы не был таким уверенным». Как для страны с колониальным статусом ссылки на английский теперь вполне уместны, точно так же как для страны, где законы стали филькиной грамотой, а правоохранительные органы наблюдают за тем, чтобы никому в голову не пришло их соблюдать.

Некоторым политикам даже стал надоедать статус неприкосновенности. На кой фиг он нам нужен, спрашивают они, если и без него что хочу, то и ворочу. В данном случае речь идет об организованном блокировании движения железнодорожного транспорта «в» и «из» отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Правда, некоторые не очень понятливые граждане могут не разобраться, «що то коїться». Вот и приходится орать на всю страну об «остановке торговли с оккупантами», которая якобы «крышуется» СБУ, и пропагандировать весьма полезное во всех отношениях введение режима «экономической блокады».

При этом СБУ категорически отвергает любые обвинения в коммерческой «заинтересованности» торговли с т.н. «ДНР/ЛНР». Они объясняют все просто: Донбасс – это Украина! Служба осуждает «популистские» действия отдельных политиков, которые направлены на введение в заблуждение и манипулирование сознанием граждан. А в остальном они тут не при делах.

Поэтому «активисты» с легкостью продолжают блокировать железнодорожные пути в Луганской области. В своем комментарии УНН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай сообщила: «Ситуация с блокадой такая, как и была, ничего не изменилось. Активисты продолжают блокировать пути», а также категорически уточнила, что со стороны активистов не было никаких нарушений общественного порядка. Подумаешь, какие-то неуемные «патриоты» срезали рельсы, ведущие с территории ЛНР на украинскую станцию Попасную. Разве это нарушение? И какое вообще это имеет отношение к общественному порядку?

Просто «ветераны АТО» осуществляют в настоящее время благородную акцию – торговую блокаду ЛДНР. И такой акт априори не может быть преступным. Хотя, на всякий случай, признаваться в своем участии они опасаются. «Не знаю, кто это сделал, но я убежден, что это были сознательные украинцы, которым надоела война. Теперь точно никто никуда не поедет», – заявил скандально известный депутат Парасюк. В «Штабе блокады торговли с оккупантами» также с воодушевлением отнеслись к исчезновению рельсов, но свою причастность к их обрезке тоже отрицают. Дескать, данный участок железной дороги заблокирован «ветеранами АТО» в рамках «акции» по блокаде республик Донбасса и такой метод борьбы с якобы незаконными торговыми потоками между Украиной и ЛДНР «активисты» считают вполне законным.

СТОИТ напомнить, что в конце октября 2015 года «украинские патриоты» аналогичным образом «возвращали Крым», подорвав опоры четырех ЛЭП в Херсонской области, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров и часть прилегающей украинской территории. Правда при этом чудом не рванула Запорожская АЭС, потерявшая ЛЭП для передачи большей части вырабатываемой электроэнергии.

По оценке председателя совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Ивана Андриевского, среднемесячная выручка Украины от поставок электроэнергии в Крым оценивалась примерно в 700 миллионов гривен. А теперь, когда Крыму уже не нужно ни одного мегаватта украинской электроэнергии, Украина лишилась 8,4 миллиарда гривен ежегодного дохода(!).

Кроме того, по подсчетам эксперта из «Украинского выбора» Александра Колтуновича, торговая блокада Крыма обходится Украине в год еще в один-полтора миллиарда долларов. Водная блокада – минус 50 миллионов гривен недополученных доходов.

А что, у нас уже образовался преизбыток угля и отечественные ТЭС буквально завалены первосортным антрацитом? Ныне прямые убытки от блокирования железнодорожных путей в Луганской области боевиками «АТО» под руководством нардепа Семена Семенченко уже составляют два миллиона гривен, косвенные – значительно больше, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А 2 февраля ветераны АТО, общественные активисты и волонтеры, в рамках блокады Донбасса, перекрыли еще и железнодорожный переезд вблизи города Бахмут (Донецкая область).

И для пенсионеров есть повод подумать – для тех, кто находится в так называемой зоне оккупации: каким образом пан Мущинин собирается пополнять их пенсионные счета? А для тех кто вне ее актуальный вопрос: когда закончится уголь на наших ТЭС и суровый холод доберется до их квартир? Гройсман 2 февраля сказал, что скоро.