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Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / На Банковой решили идти «ва банк»

07.02.2017 Момент истины Казалось бы, свершилось то, о чем на Банковой, в Администрации президента Украины, молили день и ночь на протяжении почти трех месяцев, начиная с 8 ноября прошлого года, когда стало ясно, что хозяином Белого дома на ближайшие четыре года будет совсем не та персона, на какую ставили главари нынешнего киевского режима. ТАКИ состоялся контакт нового президента США с главой нашего государства. Об этом в Администрации президента сообщили с особым акцентом: «Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов (знай наших!)» и так далее.

Поэтому сразу обратимся к более объективному источнику - к заявлению Белого дома, сделанному по итогам телефонных переговоров, в котором не оказалось ожидаемого негатива в адрес России, а просто указывается, что с Россией нужно работать для урегулирования конфликта в Украине. Нет требований к России выводить войска, выполнять Минские соглашения и каяться за все грехи со времен от Сталина и до Путина. От Киева требуется элементарное – работать с Россией для достижения мира в Украине.



ВОТ как прокомментировал ситуацию вокруг разговора Порошенко и Трампа на своей странице в «Фейсбуке» политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник: «Сам факт разговора является тактической победой Петра Алексеевича: информационная демонстрация возможности преодоления кризиса отношений с новой Администрацией в США – возвращение за стол переговоров… Но за этот разговор заплачена высокая цена: погибшими в «авдеевском обострении».

Фиксируется смена политической риторики - в скромном заявлении Белого дома нет уже традиционных обвинений в сторону РФ, их даже нет в заявлении Администрации Президента Украины. О Минске тоже забыли?.. Хотя в заявлении Белого дома и есть фраза об «украинско-российском конфликте»…

Но поля для маневра скорее всего очень ограничено – обманывать Трампа нельзя, поскольку он, в отличие от Обама/Байден/Нуланд обманываться не хочет.

Американский президент намерен прекращать войну в Донбассе и ждет идей, которых у Киева пока нет».

Еще один украинский политолог, Владимир Фесенко, считает положительным моментом, что Украина таки попала в список приоритетов Трампа. Сам факт разговора – тактическая победа Порошенко: он возвращается за стол переговоров.



А ЧТО думают по этому поводу в Европе? Как заявил «Укринформу» польский эксперт, экс-министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич, обострение ситуации в районе Авдеевки является поводом вернуться к рассмотрению вопроса о предоставлении США Украине летального оружия. При штурме Авдеевки военные не оставили шансов боевикам.

«Сейчас благоприятный момент, чтобы вернуться к этому делу и задекларировать: если эскалация будет продолжаться и дальше, то США очень быстро введут в действие эту программу (предоставление летального оружия Украине). Это была бы очень хорошая и естественная реакция», – заявил Онишкевич.

Комментируя эскалацию конфликта в районе Авдеевки, бывший министр обороны Польши подчеркнул, что это длится уже не один день, поэтому очевидно, что не является какой-то собственной инициативой боевиков, а четким планом, управляемым из Москвы. Это явно точка зрения ястреба из той Польши, которая считает себя старшей по званию по отношению к падчерице Украине.

А вот рассуждения ирландского журналиста Брайана Макдоналда, который стремится быть нейтральным и объективным. Он считает, что Киев, с 2014 года успешно изображающий жертву, слишком грубо обвиняет в эскалации ополченцев. «При этом вскоре стала очевидной вся притворность этих обвинений, когда заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский сморозил такую глупость, что даже не хочется употреблять это слово, дабы не обидеть глупцов, – прокомментировал Макдоналд заявление того в эфире украинского телеканала. Ведь дальше Павловский сам сказал: «На cегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом наши ребята героически продвинулись вперед».

«Вот так просто он перечеркнул всю киевскую риторику, рассказав, что возобновление столкновений спровоцировало правительство. И, как оказалось, фальшь заметили немецкие СМИ. Газета Süddeutsche Zeitung, которая заслужила репутацию авторитетного издания, поддерживающего точку зрения истеблишмента, намекнула: Берлин видит, что скрывается за крокодильими слезами Украины. Вот и получается, что Порошенко оказался в весьма затруднительном положении. Американских покровителей он, возможно, потерял, а Европа порядком устала от его болтовни, – считает ирландский журналист. – Однако проблема сейчас в том, что режим Порошенко чувствует себя загнанным в угол, поскольку, возможно, потерял главного спонсора в лице Вашингтона. Недавние сдержанные комментарии Госдепа по поводу возобновления боевых действий в Донбассе это предположение лишь подтверждают. В них нет надменного порицания России, а упомянутое количество жертв не соответствует цифрам, предоставленным Киевом». И далее: «Киев достиг момента, когда ему терять уже, по сути, нечего. Отсюда и внезапная эскалация конфликта на востоке страны. Порошенко и его ультранационалистские «добровольческие батальоны» изо всех сил стараются добиться невозможного, только это совершенно бесполезно».



ТО ли прислушавшись к таким, как Януш Онишкевич, то ли окончательно потеряв голову, на Банковой решили идти ва банк, ведь загнанный в угол зверь опасен стократ…

По сообщениям информационных агентств, военно-политическое командование Украины вместо отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения, наоборот, занялось проведением наращивания группировки войск. В частности, на территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса «Точка-У», а в Новобахмутовке на железнодорожной станции выгрузились еще шесть «Точек-У» и готовятся для выполнения боевых задач.

В район расположения 72-й ОМБР прибыли две роты ДУК «Правый сектор» во главе с Дмитрием Ярошем.

В район поселка Волноваха прибыли подразделения Национальной гвардии Украины.

По ночам, пытаясь соблюсти маскировку, на усиление механизированных бригад ВСУ на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57-го ОМПБР. В полном составе из Харьковской области в зону проведения АТО против мирного населения Донбасса перемещается 92-я ОМБР. Жители Мариуполя наблюдали движение большой колонны военной техники ВСУ, направлявшейся в сторону Коминтерново.

С вечера 5 февраля боевые действия ведутся по всей линии фронта юго-востока Украины. Как обычно, под артиллерийским огнем десятки населенных пунктов…

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