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Главная / МНЕНИЯ / Что ожидает нашу страну в 2017 году

07.02.2017 С НОВЫМ, 2017 годом человечество связывает надежды на позитивные изменения в мире, прежде всего на смягчение международной обстановки, которая чрезвычайно обострилась. Определенные предпосылки для таких ожиданий появились. Мировая экономика постепенно начала выходить из затянувшегося спада. Правда, рассчитывать на устойчивый ее подъем в условиях хронического кризиса капиталистической системы не приходится, но тенденция к оживлению наметилась. В правящих кругах ряда стран проявляется осознание бесперспективности режима санкций, которые, хотя и нанесли немалый ущерб России, но обернулись бумерангом в отношении государств, вынужденных под давлением Соединенных Штатов Америки их продолжать. Приходит, хотя и с трудом, понимание того, что только объединенными усилиями может быть преодолена страшная для человечества угроза – международный терроризм.

Смещение акцентов в политике ряда государств на решение внутренних проблем, нарастающие настроения изоляционизма, в частности евроскептицизма, сопровожда­ются сменой правящих элит. В мире ощутимо, особенно в последние полвека, сказалось их обмельчание. Это можно видеть на примере США, которые последние восемь лет возглавлял Барак Обама – личность бесцветная, но с большими амбициями. Политикой, не всегда учитывающей истинные интересы своей страны, игнорирующей важнейшие тенденции и требования мирового развития, он не только провоцировал опасное обострение международной обстановки, но и нанес серьезный урон авторитету Соединенных Штатов. А импульсивными, порой лишенными элементарного смысла и человеческой порядочности решениями и акциями, особенно предпринятыми после провала кандидата от демократической партии на президентских выборах, проявил качества, непозволительные для высокого государственного деятеля, тем более лидера самой могущественной державы мира, – мелочность, мстительность, бессмысленную агрессивность.

После краха однополярного мира, появления новых центров влияния и силы, состоявшихся в прошлом году выборов в США, Болгарии, Румынии, Молдове, после Brexit’а в Великобритании, референдумов в Нидерландах и Италии; в преддверии предстоящих выборов во Франции, ФРГ, Греции и других странах, в мире происходят изменения, которые, не устраняя присущих империализму противоречий, требуют выработки нового мирового порядка. Это очень важно в условиях, когда внутри мировой капиталистической системы не прекращается «война интересов», борьба за доступ к стратегическим ресурсам и контроль над путями их доставки, а над человечеством нависает угроза самоуничтожения – третьей мировой войны. Для предотвращения вселенской катастрофы большое значение имеет развертывание в мире массового антивоенного движения, а также то, произойдет ли после вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа перезагрузка отношений между Соединенными Штатами и Россией, существенно усилившей за последние годы военное могущество и влияние; как сложатся взаимоотношения в треугольнике США – Россия – Китайская Народная Республика, как будут развиваться интеграционные (или дезинтеграционные) процессы в Европейском союзе, удастся ли объединить усилия ведущих государств в борьбе против террористической угрозы, пресечь активизацию неонацистских сил в ряде европейских стран. Все больше сказывается возрастающая мощь Народного Китая, который уверенно выходит на самые передовые позиции в мире, Индии, Социалистического Вьетнама, интенсификация интеграционных процессов на постсоветском пространстве, приобретение новой роли государствами, входящими в Организацию договора о коллективной безопасности – ОДКБ, превращение столицы Республики Беларусь Минска в площадку для переговоров об урегулировании обстановки на востоке Украины, перенесение в Астану – столицу Казахстана – переговоров по сирийской проблеме, вли­яние набирающих силу таких объединений, как Шанхайская Организация Сотрудничества, БРИКС и другие. В то же время вряд ли можно ожидать в ближайшей перспективе существенных изменений в политике Польши, республик Балтии, где сильны настроения оголтелого антикоммунизма и патологической русофобии, нагнетается милитаристская риторика.

Украина, отброшенная после реставрации капитализма в экономическом отношении, по крайней мере, на полвека назад, а в социально-классовом – на целое столетие, вступила в новый год в сложной обстановке. Реальное состояние дел в экономике, науке, социальной сфере опровергает утверждение президента Порошенко, что сегодня у нас «поводов для оптимизма больше, чем год назад».

За истекший год еще больше проявился глубоко антинародный характер режима, установленного в стране в результате государственного переворота, совершенного в феврале 2014 года. Обществу еще наглее стала навязываться – в нарушение Конституции – в качестве обязательной националистическая, человеконенавистническая идеология. Показательно, что уже первый день Нового года был ознаменован в столице очередным массовым шествием фашиствующих молодчиков под нацистской символикой и защитой полиции и отрядов Нацгвардии по случаю дня рождения Степана Бандеры, а также их вылазками в ряде городов Восточной(!) Украины (Запорожье, Днепр, Житомир, Одесса, Ровно, Славянск). К слову, в тот же день в одном из районов Львовской(!) области был сожжен музей УПА.

Еще больше стали сказываться последствия фактической утраты нашей страной государственности, превращения ее в аграрно-сырьевой придаток Запада и источник дешёвой рабочей силы, в зависимую, подмандатную территорию, в которой бесцеремонно хозяйничают Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, Международный валютный фонд, НАТО.

Усугубились негативные процессы в социально-экономической сфере и общественно-политической жизни. Для выхода отечественной экономики на позиции, на которых она находилась до государственного переворота 2014 года, даже при оптимальном варианте (ежегодный трехпроцентный рост ВВП) потребуется, по мнению авторитетных экономистов, не менее 5-7 лет. Однако и после этого Украина будет значительно отставать от показателей конца 80-х – начала 90-х годов и все больше отрываться от ближайших соседей, тем более от передовых стран континента. И это республика, которая при советской власти, в составе Союза ССР входила в первую десятку наиболее развитых государств Европы и мира!

Население страны, обнищавшее в 2016 году почти на 20 процентов, станет еще беднее. Уже с 1 марта текущего года в очередной раз повышаются тарифы на электроэнергию. Ожидаются новые повышения платы за бытовой газ, тарифов на транспортные услуги, услуги связи и другие. Если к началу нынешнего отопительного сезона (ноябрь 2016 года) задолженность за потребленную тепловую энергию только по Киеву составляла почти 2,2 миллиарда гривен, то после грабительского повышения платы за отопление и горячую воду она значительно возросла (официальные данные пока не обнародованы). Государство, вынужденное выплачивать субсидии 9 из 16 миллионов семей (иначе они просто не выживут), не может нормально функционировать, обеспечивать хотя бы сносную жизнь своим гражданам. Система субсидий, выборочного повышения заработной платы, установление экономически и социально неоправданно высоких ставок ее некоторым категориям (в особенности судьям, работникам других правоохранительных органов, что характерно для полицейского государства) разрушают экономическую и финансовую системы государства и, как показывает опыт последних лет, нисколько не способствуют искоренению коррупции, которая, подобно гангрене, поразила все ветви и все структуры государственной власти – сверху донизу.

Не прибавил оптимизма и Государственный бюджет на 2017 год, принятый на ночном заседании Верховной Рады Украины. Варианта, за который голосовали народные депутаты, они в глаза не видели. После опубликования бюджета некоторые назвали его филькиной грамотой, лидер «Батьківщини» Тимошенко – «бюджетом, который продолжает стратегию бедности», а предусмотренное им повышение минимальной заработной платы до 3 200 гривен – «большим обманом».

Остается неурегулированной ситуация на востоке страны.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Донбассе в результате братоубийственной войны погибли почти 10 тысяч человек (из них более двух тысяч – мирные люди, в том числе дети, женщины, пожилые люди), свыше 22 тысяч получили ранения и увечья. Люди продолжают гибнуть. Разрушена значительная часть экономического потенциала самого крупного региона страны. Минский переговорный процесс зашел в тупик. Поступает все больше сигналов, свидетельствующих о реальной угрозе возобновления полномасштабных военных действий. Усилия властей явно направлены на то, чтобы спровоцировать войну с Россией, обвинить в этом российские власти, вовлечь в конфликт европейские государства и тем самым спасти себя.

Хотя нарастающее в обществе недовольство политикой правящего режима и не приобрело еще характера организованных выступлений за его смену, утрата властями предержащими доверия народа – налицо. Так, согласно опубликованным в декабре прошлого года данным опроса, проведенного группой «Рейтинг», де­ятельность президента Порошенко не одобряют 82 процента опрошенных, спикера Верховной Рады Парубия – столько же, премьер-министра Гройсмана – 78 процентов, председателю правления Национального банка Украины Гонтаревой доверяют всего 2,8 процента. И неудивительно: по рейтингу Экономического форума в Давосе, украинская банковая система занимает последнее место среди 138 государств. Во время исследования, проведенного в июле 2016 года фондом «Демократические инициативы», о недоверии (полном или преимущественном) политическим партиям (их в Украине зарегистрировано более 350) заявили 82 процента опрошенных.

Действительность опровергают утверждения Порошенко о «небывалом сплочении и единстве украинского общества», поддержке власти, установленной в результате государственного переворота. На самом деле в нашем обществе, которое и ранее было разобщено, после переворота и трех лет братоубийственной войны в Донбассе раскол еще более углубился. Социологическое исследование, проведенное в конце прошлого года специалистами Центра Разумкова, показало, что больше всего разъединяют украинцев отношение к существующей в Украине власти и проводимой ею политике (ее поддерживают менее половины – 43 процента – участников исследования), отношение к войне на востоке страны (поддерживают 41 процент), отношение к России (позицию властей поддерживают 40 процентов), видение властями дальнейших перспектив развития страны (поддерживают 38 процентов). Впрочем, эта власть (как и ее «папередники») до сих пор не заявила, как она видит развитие Украины, ее будущее, не предложила внятной, рассчитанной хотя бы на среднесрочную перспективу программы преобразования страны, а бессистемные, проводимые по лекалам Международного валютного фонда, так называемые реформы только разрушают украинскую государственность. По мнению большинства (67 процентов опрошенных), объединению нашего общества больше всего способствовало бы преодоление существующих социально-экономических проблем, повышение благосостояния народа, преодоление коррупции и привлечение коррупционеров к ответственности. При этом, по мнению большинства (51 процент), объединить общество могла бы смена власти – при условии, что у руководства государством оказались бы честные, порядочные люди.

Против этого возражать трудно. Но рассчитывать, что в условиях реставрированного в стране в самой дикой форме капитализма можно сформировать честную власть, на­ивно. Случайно ли то, что с каждыми новыми выборами состав украинского парламента становится все хуже и хуже? Сегодня ведущее положение в нем занимают ставленники криминально-олигархических кругов, многие из которых за короткое время стали, как показало недавнее электронное декларирование, долларовыми миллионерами. Иначе и быть не могло, если нынешние украинские «можновладці» считают олигархов, как откровенно заявил премьер-министр Гройсман, «досто­янием украинского государства». И как бы ни призывал он олигархов «удержаться от политики, не влиять на государство», а «создавать рабочие места», ибо иначе «государственность будет под угрозой», это не что иное, как глас вопиющего в пустыне (если Гройсман искренен в своих призывах к олигархам), ибо олигархи, являясь истинными хозяевами страны, управление государственными делами никому добровольно не уступят. Тем более что самые высокие должности в государстве, начиная с поста президента, в Украине занимают олигархи.

Георгий КРЮЧКОВ,

народный депутат Украины III-IV созыва.



(Продолжение следует.)

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