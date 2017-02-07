07.02.2017

Горячая тема

Забыв о системном подходе в проведении медицинской реформы, столичные чиновники то и дело используют административные меры, существенно урезающие права людей на получение бесплатного лечения, заявляют наши херсонские читатели.

Оказалось, «оптимизацию» плохо продумали

– В ТРЕВОЖНОМ ожидании сейчас проводит дни значительная часть медиков Херсона, – говорит терапевт Светлана Ковалева. – Согласно медицинской реформе, в областном центре планируется закрыть родильные отделения и стоматологические поликлиники трех городских коммунальных больниц, а вместо них создать единые профильные учреждения. Ранее чиновники заверяли, что эти изменения пройдут совершенно безболезненно, так как всех сотрудников переведут в штат новых структур. Но в приказе горздрава «О выполнении программно-целевого метода в бюджетном процессе-2017» главврачам больниц почему-то четко предписывали «обеспечить проведение пре­дусмотренных законодательством мер высвобождения работников».

И хотя процедура перевода специалиста из одного лечебного учреждения в другое не преду­сматривает увольнений «по собственному желанию», сотрудникам сокращаемых отделений предлагали писать именно такие заявления. Поняв, что в новых учреждениях работа будет предоставлена не всем, врачи и медсестры начали отправлять в различные инстанции коллективные письма, выражая протест против обманной оптимизации. Обкому профсоюза работников здравоохранения удалось через суд приостановить действие чиновничьего приказа.

Затем в ситуацию вмешались депутаты горсовета, которые пришли к выводу, что навязываемый здравоохранению Херсона вариант «оптимизации» плохо продуман и реализуется с нарушениями законодательства. Ведь людей собирались переводить на работу в… еще не созданные учреждения. Депутаты решили направить свободный остаток средств, не израсходованных в 2016 году, на финансирование стоматологических и акушерских подразделений, оказавшихся в сложной ситуации. Денег должно хватить на три месяца. За это время депутаты собираются выработать действительно оптимальную модель реформы городского здравоохранения.

У пациентов нет средств на лечение

– Врачей волнует, – продолжает Светлана Ковалева, – что в последние два десятка лет наблюдается рост сосудистых заболеваний центральной нервной системы; люди все чаще страдают от инсультов, хронической ишемии мозга, которые формируются в результате различных заболеваний – атеросклероза, гипертонической болезни, сахарного диабета. И медиков нередко ставит в тупик не сложная форма заболевания, а то, что многие пациенты находятся за чертой бедности. Как больному выписывать лекарства, если врач заведомо знает, что пациент не сможет их купить…

И другие херсонские врачи заявляют, что ситуация в здравоохранении достигла критической точки и накалена до предела. Ведь утвержденная в конце 2016 года концепция реформы финансирования здравоохранения, по которой в 2017 году должна проходить радикальная медицинская реформа, вызывает немало вопросов и несет много рисков для медиков и пациентов. «Как можно было допустить, – подчеркивает хирург Сергей Акимов, – что госзакупки и поставки лекарств за бюджет 2015 года завершались лишь в конце прошлого года, а за бюджет 2016 года только начались процедурные моменты; за средства же 2017 года процесс даже не начинался».

В очень сложной ситуации сейчас Херсонский областной кардио­диспансер – единственное в области учреждение, устанавливающие пациентам кардиостимуляторы. В статье 4 Закона Украины «Об имплантации кардиостимуляторов» отмечается, что государство обязано обеспечивать финансирование имплантации и замену электрокардиостимуляторов за счет средств госбюджета. Причем такие операции по неотложным показаниям должны оплачивать «в первоочередном порядке». Однако в 2015 году из 130 необходимых кардиостимуляторов от государства здесь получили только 93, а в 2016-м – ни одного из 150 заявленных. На нынешней год также заказано 150 таких приборов.

Промедления оборачиваются смертью

– Отсутствие кардиостимуляторов для многих больных – вопрос жизни и смерти, – говорит главный врач кардиодиспансера Олег Мазуряк. – Хорошо, что в прошлом году облсовет смог выделить нам 800 тысяч гривен, на которые диспансер приобрел 31 прибор. Из них 11 успешно имплантировали еще до нового года. Оставшихся хватит максимум до середины марта. Если государство вновь не выполнит обязательств перед обществом, вынуждены будем опять просить помощи у местных властей либо предлагать пациентам самим покупать кардиостимуляторы. В минувшем году 27 кардиостимуляторов больные купили за свои деньги. У многих такой возможности нет. Они заявляют: лечите как хотите, все равно денег нет.

Не хватает в кардиологическом диспансере стентов, катетеров и прочих расходников для внутрисосудистой кардиохирургии. Между тем стентирование зачастую является настоящим спасением при ишемической болезни сердца, инфарктах и предынфарктных состояниях. Крошечные, но дорогостоящие стенты, устанавливаемые в пораженный участок артерии, поддерживают ее стенки и стабилизируют кровоснабжение сердца. На нынешний год кардиодиспансер заказал государству поставку 180 стентов с лекарственным покрытием и еще 600 без него для неотложной помощи. Однако их, как и кардиостимуляторы, пока еще не присылали.

Чиновники Минздрава обещают, что поставки стентов начнутся во второй половине календарного года. Хочется напомнить им, что, согласно статистике, без коронарного стентирования уми­рает в среднем каждый четвертый пациент, которому такая операция нужна. Пока же начатая Минздравом реформа привела лишь к тому, что обострилась старая проблема госзакупок лекарств и усугубляется конфликт между чиновничеством и медицинской общественностью. А пациенты, как свидетельствует херсонская ситуация, ждут качественной помощи, медики – достойных зарплат и нормальных условий для работы. Зарплаты же в здравоохранении остаются мизерными. Ведь врачи в соседних европейских странах за месяц получают столько же, сколько украинские врачи – за год.



Херсон.